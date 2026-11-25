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Ένα από τα πιο θετικά στοιχεία της φετινής πορείας της ελληνικής αγοράς είναι η ενίσχυση των συναλλαγών. Από την αρχή του έτους έως και χθες, η μέση ημερήσια αξία τους διαμορφώνεται σε 358,8 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 64,6% σε σχέση με το 2025. Είναι η υψηλότερη επίδοση από το 2007, όταν είχε ανέλθει σε 479,2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η υψηλή συγκέντρωση του τζίρου σε λίγες μετοχές μετριάζει τη θετική εικόνα.

Στις μετοχές του FTSE 25 πραγματοποιείται σχεδόν το 80% της μέσης ημερήσιας αξίας συναλλαγών. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν το 62,1% του τζίρου του δείκτη και το 49,7% του συνόλου της αγοράς. Για τις υπόλοιπες 148 εισηγμένες απομένουν, επομένως, περίπου 180,5 εκατ. ευρώ ημερησίως. Θετική ένδειξη αποτελεί η αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας στο 48,5%, από 42% το 2025, εξέλιξη που συνδέεται και με τη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς μετά τις πολλές και σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίου της χρονιάς.

Το 60% των εταιρειών του ΧΑ έχει καταγράψει συναλλαγές και στις 222 συνεδριάσεις της χρονιάς, έναντι 54% το 2025. Στη βελτίωση έχει συμβάλει η παρουσία ειδικών διαπραγματευτών, οι οποίοι παρέχουν ζεύγη τιμών και περιορίζουν τη διαφορά μεταξύ αγοράς και πώλησης σε μετοχές με χαμηλή εμπορευσιμότητα ή διασπορά. Παρά τη βελτίωση, για 12 εισηγμένες περισσότερες από τις μισές φετινές συνεδριάσεις πέρασαν χωρίς ούτε μία πράξη. Στον πίνακα κυριαρχούν εταιρείες της Εναλλακτικής Αγοράς και της Κατηγορίας Επιτήρησης, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις από τις οποίες θα αναμενόταν καλύτερη συναλλακτική εικόνα.

Υπάρχει, τέλος, και μία κατηγορία εταιρειών στις οποίες οι συναλλαγές από την αρχή του έτους αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1% των μετοχών τους. Όταν ο μέσος συντελεστής κυκλοφοριακής ταχύτητας της αγοράς πλησιάζει το 50%, μία επίδοση κάτω από το 1% είναι εξαιρετικά χαμηλή και επενδυτικά αποτρεπτική, ακόμη και για εταιρείες με ικανοποιητική κερδοφορία και μερίσματα.

Η εμπορευσιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση του δημόσιου χαρακτήρα μιας εισηγμένης, καθώς επιτρέπει την είσοδο και την έξοδο κεφαλαίων σε εύλογο χρόνο και χωρίς υπερβολική επίδραση στην τιμή. Σε ένα Χρηματιστήριο με αισθητά βελτιωμένη συναλλακτική δραστηριότητα και διεθνή προβολή, η χρόνια έλλειψη ρευστότητας περιορίζει την επενδυσιμότητα, αποθαρρύνει τα θεσμικά κεφάλαια και διευρύνει την έκπτωση αποτίμησης των εταιρειών.