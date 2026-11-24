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Στο «κόκκινο» επανήλθε το Χρηματιστήριο Αθηνών έπειτα από το χθεσινό ανοδικό διάλειμμα που είχε φέρει η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στο «τιμόνι» της Nvidia. Σήμερα οι πωλητές είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, εντείνοντας τις πιέσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που κάνει λόγο για επιβολή πρόσθετων δασμών από τις ΗΠΑ σε βασικούς εμπορικούς εταίρους της. Πτωτικά κινούνται και οι υπόλοιπες αγορές.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (24/11) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 37,48 μονάδες ή -1,46% και έκλεισε στις 2.524,88 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.522,27 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.571,05 μονάδες. Πρόκειται για αρνητικό ρεκόρ τεσσάρων μηνών, με το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο να εντοπίζεται στις 28 Ιουλίου (2.521,18 μονάδες). Απώλειες -3,6% καταγράφει το ΧΑ εντός του Νοεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Στο +19,06% ανέρχεται η φετινή απόδοση.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν τα βιομηχανικά blue chips και περισσότερο οι όμιλοι με έκθεση στις ΗΠΑ, λόγω του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει τους δασμούς σε πολλά εισαγόμενα προϊόντα. Ενδεικτικά, σημαντική πτώση κατέγραψαν η Viohalco, η Cenergy, η Metlen και η Aktor, ενώ μεγάλες ήταν οι απώλειες και για τη Lamda Development η οποία έκλεισε σε χαμηλό τεσσάρων ετών (Ιούλιος 2022).

Βαριές απώλειες στο ταμπλό

«Βουτιά» -1,81% κατέγραψαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση στις 3.035,29 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) κινήθηκε πτωτικά κατά -1,47% στις 6.476,26 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -1,27% στις 2.978,76 μονάδες. Ο βιομηχανικός FTSE IN κινήθηκε χαμηλότερα κατά -2,27% στις 11.975,45 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 290,03 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 36,17 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Τζίρο 56,5 εκατ. ευρώ έκανε η Eurobank και ακολούθησε η Εθνική με 37,5 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 185,38 δισ. ευρώ. Αρνητικό ήταν το πρόσημο για 83 μετοχές, θετικό για 23, ενώ 13 τίτλοι έμειναν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχώρησε κατά -2,66% στα 9,532 ευρώ και ακολούθησαν η Alpha Bank (-2,64% στα 4,28 ευρώ), η Εθνική (-2,59% στα 16 ευρώ) και η Eurobank (-0,56% στα 4,625 ευρώ). Η CrediaBank έχασε -3,39% στο 0,884 ευρώ, η Optima bank -1,79% στα 14,85 ευρώ, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά +1,62% στα 10,69 ευρώ λόγω της αναβάθμισης από την S&P σε «ΒΒΒ».

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco διολίσθησε -6,49% και έκλεισε στα 14,4 ευρώ. Απώλειες άνω του -4% κατέγραψαν η Lamda Development (-4,8% στα 5,26 ευρώ, χαμηλό τεσσάρων ετών – Ιούλιος 2022), η Aktor (-4,56% στα 8,99 ευρώ) και η Cenergy (-4,48% στα 20,9 ευρώ). Η Metlen υποχώρησε κατά -3,25% στα 41,7 ευρώ και ακολούθησαν με πτώση άνω του -2% η ElvalHalcor (-2,77% στα 3,335 ευρώ) και η Motor Oil (-2,74% στα 56,7 ευρώ). Πάνω από -1% έχασαν η Aegean (-1,95% στα 11,08 ευρώ), ο ΔΑΑ (-1,89% στα 11,94 ευρώ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,79% στα 44 ευρώ), η ΕΥΔΑΠ (-1,66% στα 13 ευρώ), ο ΟΤΕ (-1,23% στα 18,4 ευρώ), η HELLENiQ ENERGY (-1,12% στα 16,8 ευρώ) και η Titan (-1,09% στα 43,5 ευρώ). Από την άλλη πλευρά, κέρδη περίπου +1% σημείωσαν η Allwyn (+1,27% στα 9,54 ευρώ) και η Coca-Cola HBC (+0,98% στα 51,7 ευρώ).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, η Real Consulting έχασε -3,3% στα 8,2 ευρώ και ακολούθησαν με απώλειες -2% και άνω η Intracom Holdings (-2,68% στα 2,91 ευρώ), η Ideal (-2,48% στα 5,12 ευρώ), η Κρι Κρι (-2,08% στα 37,65 ευρώ) και η Σαράντης (-2% στα 11,78 ευρώ). Κατά τουλάχιστον -1% υποχώρησαν η ΑΒΑΞ (-1,72% στα 3,435 ευρώ), ο ΟΛΠ (-1,65% στα 41,75 ευρώ), η Bally’s Intralot (-1,53% στο 1,031 ευρώ), ο ΑΔΜΗΕ (-1,37% στα 4,31 ευρώ), η Alter Ego Media (-1,11% στα 6,23 ευρώ), η Dimand (-1,07% στα 13,85 ευρώ), ο ΟΛΘ (-1,06% στα 37,3 ευρώ) και η Trade Estates (-1% στο 1,974 ευρώ).

Συνεχίζονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς. Σήμερα η Motor Oil αναμένεται να ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και εννεαμήνου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για σήμερα είναι επίσης προγραμματισμένη η δημοσίευση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της Fourlis.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ακολουθεί η Κρι Κρι, η οποία θα γνωστοποιήσει τις οικονομικές της επιδόσεις για το εννεάμηνο μετά το κλείσιμο της αγοράς. Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους η AS Company και η Πλαστικά Θράκης, με τη δεύτερη να προχωρά σε ανακοινώσεις πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κύκλος των προγραμματισμένων ανακοινώσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να δημοσιεύει τα οικονομικά της αποτελέσματα εννεαμήνου μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.

Τέλος, σήμερα οι μετοχές της Safe Bulkers ήταν διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,09 δολαρίων ανά μετοχή.