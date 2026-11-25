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Σε πτωτικό έδαφος συνεχίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη χθεσινή έντονη υποχώρηση και δεν καταφέρνει να συντονιστεί με την ανάκαμψη των υπόλοιπων ευρωπαϊκών αγορών. Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει εύθραυστη, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και η επαναφορά των εμπορικών απειλών από τις ΗΠΑ συντηρούν το κλίμα αβεβαιότητας.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (25/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,34% και διαπραγματεύεται στις 2.490,96 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.489,62 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.527,05 μονάδες. Πρόκειται για νέο αρνητικό ρεκόρ τεσσάρων μηνών, με το αμέσως επόμενο χαμηλότερο κλείσιμο να αποτελούν οι 2.456,16 μονάδες της 23ης Ιουλίου. Στο στόχαστρο των πωλητών βρίσκονται και σήμερα οι βιομηχανικοί όμιλοι (Viohalco, Metlen, Cenergy, Aktor), αλλά και τα διυλιστήρια (Motor Oil, HELLENiQ ENERGY) λόγω της πτώσης στις τιμές του πετρελαίου.

Η χθεσινή επιστροφή του ΓΔ και των βασικών ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων σε αρνητικό έδαφος αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στις νέες πληροφορίες για ενδεχόμενη αύξηση των αμερικανικών δασμών σε προϊόντα από την Κίνα και την Ευρώπη, οι οποίες αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας.

Η μεταβλητότητα διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν απότομες διακυμάνσεις. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι θεσμικοί επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί, αναζητώντας ελκυστικότερα σημεία εισόδου. Η στάση αναμονής αποτυπώνεται και στον περιορισμένο όγκο συναλλαγών, ενώ η αυριανή αργία της Ημέρας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω τη συναλλακτική δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται σήμερα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις για την επόμενη κίνηση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) και κατ’ επέκταση τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις αγορές.

Η εικόνα του Χρηματιστηρίου Αθηνών επιδεινώνεται αισθητά, χάνοντας διαδοχικά κρίσιμα επίπεδα, καθώς οι ρευστοποιήσεις έχουν επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Ο ΓΔ υποχώρησε χθες στις 2.524 μονάδες, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τις 2.522 μονάδες και καταγράφοντας τη χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων μηνών. Η υποχώρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς έφερε την αγορά σε απόσταση βολής από το ψυχολογικό όριο των 2.500 μονάδων, το οποίο είχε να παραβιαστεί από τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται πλέον για την επόμενη κρίσιμη ζώνη στήριξης, με την αντοχή της να αποτελεί βασικό ζητούμενο για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του ΓΔ.

Το βασικό πρόβλημα για το ΧΑ είναι πλέον η απουσία σταθερού αγοραστικού ενδιαφέροντος ικανού να απορροφήσει τις ρευστοποιήσεις. Ακόμη και ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα δεν φαίνεται να αρκούν για να ανατρέψουν την αρνητική τάση, με τους επενδυτές να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στους εξωτερικούς κινδύνους και στην επιδείνωση της τεχνικής εικόνας.

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου 2026 παραμένει στραμμένο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς, με τον κύκλο δημοσίευσης των εταιρικών επιδόσεων να συνεχίζεται έως το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα η Κρι Κρι αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Αύριο, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ακολουθούν τα Πλαστικά Θράκης, τα οποία έχουν προγραμματίσει τη δημοσιοποίηση των οικονομικών τους μεγεθών πριν από την έναρξη των συναλλαγών. Την ίδια ημέρα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα εννεαμήνου και η AS Company. Ο κύκλος των προγραμματισμένων δημοσιεύσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να γνωστοποιεί τις επιδόσεις της μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Στο μεταξύ, σήμερα εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση 5.504.000 νέες μετοχές της Dotsoft, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέσω διανομής δωρεάν μετοχών.

Νέες ρευστοποιήσεις στο ταμπλό

Απώλειες -1,2% καταγράφουν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να διαπραγματεύεται στις 2.998,91 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχωρεί κατά -1,34% στις 6.389,40 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) κινείται πτωτικά κατά -0,8% στις 2.954,90 μονάδες.

Η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 38,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,82 εκατ. ευρώ αφορά σε πακέτα. Τζίρο άνω των 4 εκατ. ευρώ κάνουν η Πειραιώς, η Εθνική και η Eurobank, ενώ ακολουθούν με πάνω από 3 εκατ. ευρώ η Alpha Bank και η Metlen. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανέρχεται στα 183,32 δισ. ευρώ. Αρνητικό είναι το πρόσημο για 67 μετοχές, θετικό για 23, ενώ 6 τίτλοι παραμένουν χωρίς μεταβολή.

Στις τραπεζικές μετοχές, η Πειραιώς υποχωρεί κατά -1,1%, η Alpha Bank και η Εθνική κατά -1% και η Eurobank κατά -0,6%. Η Optima bank χάνει -2,5%, η Τράπεζα Κύπρου -1,9%, ενώ η CrediaBank σημειώνει κέρδη +0,1%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Viohalco διολισθαίνει -4,4% και έπονται με απώλειες άνω του -3% η Motor Oil, η Metlen, η HELLENiQ ENERGY, η Cenergy και η Aktor. Κατά τουλάχιστον -1% υποχωρούν η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ElvalHalcor, η Lamda Development και η ΕΥΔΑΠ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πτώση άνω του -2% σημειώνουν η ΑΒΑΞ, η Bally’s Intralot, ο ΑΔΜΗΕ και η Intracom Holdings. Πάνω από -1% χάνουν η Alter Ego Media και η Fourlis, ενώ αντίθετα κέρδη άνω του +1% σημειώνουν η Ideal και ο ΟΛΘ.