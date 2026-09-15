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Η αναζωπύρωση των πιέσεων στην αγορά ομολόγων των ΗΠΑ, που έχει εκτινάξει τις αποδόσεις σε πολυετή υψηλά, επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και τη σταδιακή υποχώρηση του ρόλου των κρατικών τίτλων ως απόλυτου ασφαλούς καταφυγίου. Την ώρα που το αμερικανικό χρέος ξεπερνά τα 40 τρισ. δολάρια και τα ελλείμματα συνεχίζουν να διευρύνονται, οι ξένοι επενδυτές στρέφουν πλέον περισσότερα κεφάλαια προς τις αμερικανικές μετοχές παρά προς τα κρατικά ομόλογα, σε μια σπάνια αλλαγή τάσης που σηματοδοτεί νέα δεδομένα για τις παγκόσμιες αγορές.

Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Deutsche Bank που βασίζεται σε στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανάλυση, για το 12μηνο έως τον Ιούνιο, οι εισροές ξένων επενδύσεων στις αμερικανικές μετοχές της Wall Street έφτασαν το 2,8% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις εισροές στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, οι οποίες διαμορφώθηκαν μόλις στο 2% του ΑΕΠ.

Εξαιρουμένων των περιόδων αμέσως μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την πανδημία του Covid-19, πρόκειται για την πρώτη φορά μέσα στον 21ο αιώνα που καταγράφεται αυτή η αντιστροφή των επενδυτικών ροών, με τους ξένους επενδυτές να διοχετεύουν περισσότερα κεφάλαια στη Wall Street παρά στην αγορά αμερικανικού χρέους.

Στη συνεδρίαση της Τρίτης, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ξεπέρασε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το όριο του 5%, έως και το 5,041%, ήτοι στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 19 ετών. Την ίδια ώρα το 30ετές «κάλπαζε» στο 5,371%, επίσης υψηλό από το 2007 και το 2ετές ανέβαινε στο 4,661%, περίπου στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024.

Η αλλαγή αντανακλά την ολοένα μεγαλύτερη ελκυστικότητα της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς, με τον S&P 500 να οδεύει προς τέταρτη διαδοχική χρονιά διψήφιων κερδών. Συνολικά από τις αρχές της χρονιάς ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έχει κερδίσει περίπου 12%, παρά τα διαστήματα μεταβλητότητας που προκάλεσε η έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και η πρόσφατη αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Κινητήριος δύναμη του ράλι των μετοχών στάθηκαν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες οδηγούν τα περιθώρια κέρδους σε νέα ιστορικά υψηλά. Αν και τα ερωτηματικά για τις αποδόσεις των επενδύσεων στην ΑΙ παραμένουν, οι μετοχές του κλάδου εξακολουθούν να προσελκύουν τεράστια ξένα κεφάλαια, καθώς οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις σε εταιρείες που θεωρούν ότι θα επωφεληθούν από τη νέα τεχνολογική επανάσταση.

Στον αντίποδα, ο παραδοσιακός ρόλος των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ως παγκόσμιου περιουσιακού asset «μηδενικού κινδύνου» δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στο να δανείζουν χρήματα σε κυβερνήσεις με υψηλό χρέος και συνάμα αμφισβητούν την ανεξαρτησία της λειτουργίας της Federal Reserve υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία «δεν αποτελούν πλέον την “ασφαλή” επιλογή, αλλά την επιλογή υψηλότερου κινδύνου», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της γερμανικής τράπεζας.

Θυμίζουμε πως, σύμφωνα με τα τελευταία ομοσπονδιακά στοιχεία, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά το φράγμα των 40 τρισ. δολαρίων, ενώ τα δημοσιονομικά ελλείμματα συνεχίζουν να αυξάνονται, γεγονός που περιορίζει σταδιακά την εικόνα των αμερικανικών ομολόγων ως «ασφαλούς καταφυγίου».

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε να χορηγήσει έκτακτο «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο Αμερικανό πολίτη, εφόσον οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές, μια κίνηση που θα μπορούσε να κοστίσει περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια στα κρατικά ταμεία, εφόσον βεβαίως εφαρμοστεί.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank εκτιμούν επίσης ότι, υπό τα νέα αυτά δεδομένα, το δολάριο ενδέχεται πλέον να ακολουθεί περισσότερο τις ροές προς τις αμερικανικές μετοχές παρά τις εισροές στα κρατικά ομόλογα, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αμερικανικό νόμισμα θα μπορούσε να ενισχύεται όσο αυξάνεται η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική διαφοροποίηση με το προηγούμενο μοτίβο διαπραγμάτευσης του δολαρίου, όταν το αμερικανικό νόμισμα συνήθως ενισχυόταν στις λεγόμενες περιόδους αποφυγής κινδύνου, καθώς οι ξένοι επενδυτές εγκατέλειπαν πιο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις και κατέφευγαν στο αμερικανικό χρέος ως ασφαλές καταφύγιο.

Πάντως, οι προειδοποιήσεις παραμένουν. Μια παρατεταμένη άνοδος των επιτοκίων θα μπορούσε να ασκήσει πιέσεις όχι μόνο στην αγορά ομολόγων αλλά και στις μετοχές της Wall Street, καθώς το υψηλότερο κόστος χρήματος επηρεάζει τις αποτιμήσεις των εταιρειών και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.

Σύμφωνα με αναλυτές, το ψυχολογικό σημείο καμπής για τον S&P 500 τοποθετείται μεταξύ του 5% και του 5,25% στην απόδοση του 10ετούς. Ενδεικτικά ο Άντριου Γκράχαμ, της Jackson Square Capital, σε σημερινό σημείωμα του εκτίμησε ότι μια απόδοση πάνω από το 5,10% θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια διόρθωση στις αμερικανικές μετοχές λειτουργώντας παράλληλα ανασταλτικά συνολικά για την οικονομική ανάπτυξη.

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