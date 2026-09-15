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Οι επενδυτές στρέφουν ολοένα και περισσότερο το βλέμμα τους προς την Ανατολική Ευρώπη, αναζητώντας τις πιο ελκυστικές ευκαιρίες στις αγορές κρατικών ομολόγων της ηπείρου, αναφέρει το Bloomberg. Η Βουλγαρία, η Ουγγαρία και η Λιθουανία συγκαταλέγονται στις κορυφαίες επιλογές των διαχειριστών κεφαλαίων, χάρη στη βελτίωση του οικονομικού και δημοσιονομικού τους περιβάλλοντος, αλλά και στις αποδόσεις που προσφέρουν – ένας συνδυασμός που γίνεται όλο και δυσκολότερο να βρεθεί στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Οι πολιτικές αλλαγές και η διεύρυνση της υιοθέτησης του ευρώ, η οποία συνοδεύεται από αυστηρές οικονομικές προϋποθέσεις που θέτουν οι Βρυξέλλες, ενισχύουν περαιτέρω το επενδυτικό αφήγημα.

Η αυξανόμενη ελκυστικότητα των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί μέρος μιας ιστορικής μεταβολής στην ευρωπαϊκή αγορά χρέους, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη την τελευταία δεκαετία. Η παλιά διάκριση μεταξύ οικονομιών που κάποτε θεωρούνταν προβληματικές, όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, και χωρών που αντιμετωπίζονταν ως ασφαλέστερες, όπως η Γαλλία και η Γερμανία, έχει σταδιακά αρχίσει να ξεθωριάζει.

«Το μοναδικό ευρωπαϊκό χρέος που κατέχω είναι χρέος της Ανατολικής Ευρώπης», δηλώνει ο Ντίκι Χοτζ, διαχειριστής του Nomura Global Dynamic Bond Fund, ύψους 2,5 δισ. δολαρίων.

Τα κρατικά ομόλογα της Ανατολικής Ευρώπης αντιστοιχούν πλέον στο 15% του χαρτοφυλακίου του fund, το υψηλότερο ποσοστό που έχει διατηρήσει στην καριέρα του.

Η παγκόσμια πτώση των ομολόγων αυξάνει τη σημασία των αποδόσεων

Η αναζήτηση ελκυστικού κρατικού χρέους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αυτή την περίοδο, καθώς τα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως βρίσκονται υπό πίεση.

Στην αγορά βαραίνουν ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός, το κύμα νέων εταιρικών εκδόσεων που ανταγωνίζονται τα κρατικά ομόλογα για τα κεφάλαια των επενδυτών, αλλά και οι αυξανόμενες ανησυχίες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα.

Ο Χοτζ ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα ομόλογά της θα έπρεπε να προσφέρουν χαμηλότερες αποδόσεις από τα γερμανικά Bunds με αξιολόγηση ΑΑΑ, τα οποία ιστορικά θεωρούνται το ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο της περιοχής.

«Από την πλευρά του χρέους, βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση από το μεγαλύτερο μέρος του πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει για τη Βουλγαρία, η οποία υιοθέτησε φέτος το ευρώ.

Ένα 10ετές βουλγαρικό ομόλογο, με αξιολόγηση BBB+ από τη Fitch, προσφέρει απόδοση 4,40%, σχεδόν 90 μονάδες βάσης υψηλότερα από τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο.

Την ίδια στιγμή, η χώρα διαθέτει χρέος περίπου 30% του ΑΕΠ, δηλαδή λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ διατηρεί σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Ουγγαρία και Λιθουανία στις κορυφαίες επιλογές

Η Βουλγαρία δεν είναι η μόνη χώρα της περιοχής που έχει κερδίσει τους διαχειριστές ομολόγων με δυνατότητα να επενδύουν σε οποιαδήποτε αγορά παγκοσμίως.

Ο Τζέιμς Ρίνγκερ της Schroders χαρακτηρίζει την Ουγγαρία ως την κορυφαία επιλογή του μεταξύ όλων των αγορών κρατικού χρέους παγκοσμίως.

Στην MFS Investment Management, η Αναλίσα Πιάτσα διατηρεί θέσεις σε λιθουανικό χρέος, χρησιμοποιώντας το ως «άγκυρα» για το χαρτοφυλάκιό της σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας.

«Έχουμε διατηρήσει αυξημένες θέσεις σε ορισμένες μικρότερες χώρες της Ευρωζώνης, όπως για παράδειγμα η Λιθουανία», αναφέρει. «Ήταν μια πολύ καλή συναλλαγή. Παίρνεις ένα επιπλέον spread. Για αυτές τις αγορές, η εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών είναι σχετικά ισχυρή. Υποφέρουν πολύ λιγότερο όταν οι αγορές εμφανίζουν μεταβλητότητα».

Η Λετονία και η Λιθουανία διαθέτουν τα κρατικά ομόλογα σε ευρώ με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, σύμφωνα με δείκτη του Bloomberg. Στον αντίποδα βρίσκονται η Γαλλία και το Βέλγιο, με απώλειες περίπου 3%.

Από την κρίση χρέους στη σύγκλιση – Η περίπτωση της Ελλάδας

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία, αντιμετωπίζονταν κάποτε ως «παρίες» των αγορών, έχοντας φτάσει κοντά στην κατάρρευση υπό το βάρος του χρέους τους το 2011.

Οι επενδυτές, ωστόσο, επέστρεψαν μαζικά στις συγκεκριμένες αγορές καθώς τα χρόνια επώδυνης δημοσιονομικής προσαρμογής απέδωσαν, περιορίζοντας τα βάρη του χρέους και οδηγώντας σε σειρά αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Αυτή η σύγκλιση έχει πλέον περιορίσει σημαντικά την επιπλέον απόδοση που προσφέρουν τα ομόλογα των χωρών αυτών, αναγκάζοντας τους επενδυτές να διευρύνουν την αναζήτησή τους.

Στην Ισπανία, για παράδειγμα, το premium της απόδοσης του 10ετούς ομολόγου έναντι του γερμανικού έχει καταρρεύσει από τις 640 μονάδες βάσης το 2012 σε μόλις 45 μονάδες βάσης σήμερα.

Σύμφωνα με τον Ρίνγκερ της Schroders, υπάρχουν πάντως ακόμη τμήματα της ευρωπαϊκής αγοράς όπου μπορεί να συνεχιστεί η σύγκλιση.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν τμήματα της Ευρώπης στα οποία μπορεί να υπάρξει περαιτέρω σύγκλιση. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ προφανές παράδειγμα», επισημαίνει.

Ωστόσο, όπως προσθέτει, «η Ουγγαρία προσφέρει για εμάς πολύ καλύτερες ευκαιρίες σε σχέση με πολλά από τα spreads των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων».

Η μεγάλη στροφή της Ουγγαρίας

Η Ουγγαρία συγκεντρώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν ελκυστικό το χρέος της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι εκλογές του Απριλίου έβαλαν τέλος σε 16 χρόνια εθνικιστικής διακυβέρνησης υπό τον Βίκτορ Όρμπαν, φέρνοντας στην εξουσία μια νέα κυβέρνηση που επιδιώκει να εκπληρώσει τα κριτήρια για την υιοθέτηση του ευρώ έως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, στόχος είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030, από περίπου 7,5% που αναμένεται σήμερα, ενώ η κεντρική τράπεζα ακολουθεί πιο αυστηρή γραμμή απέναντι στον πληθωρισμό.

Το ύψος των ουγγρικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων που βρίσκονται στα χέρια ξένων επενδυτών έφθασε σε ιστορικό υψηλό τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας διαχείρισης χρέους που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Έχουμε δει τη ζήτηση να αναζωογονείται πραγματικά. Οι ξένοι επενδυτές αναζητούν συνεχώς ουγγρικούς τίτλους χρέους», αναφέρει ο Γιάνος Σάμου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Concorde Securities στη Βουδαπέστη.

Η Ανατολική Ευρώπη αποκτά μεγαλύτερο βάρος

Συνολικά, η περιοχή αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς εξελίσσεται σε κινητήρα ανάπτυξης αλλά και βασικό πυλώνα της άμυνας του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία.

«Η Ευρώπη που γνωρίζαμε όταν δημιουργήθηκε το ενιαίο νόμισμα τη δεκαετία του 1990 έχει πολύ μικρή σχέση με τη σημερινή», σημειώνει ο Χοτζ της Nomura Asset Management.

Η πορεία της Ανατολικής Ευρώπης έρχεται σε έντονη αντίθεση με την υποβάθμιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου στα μάτια των επενδυτών ομολόγων.

Ιδιαίτερα αρνητική έχει γίνει η στάση απέναντι σε χώρες του πυρήνα της ΕΕ, όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, όπου οι προοπτικές επιδεινώνονται καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες ή να δημιουργήσουν ισχυρότερη ανάπτυξη.

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς ομολόγου βρίσκεται πλέον 96 μονάδες βάσης πάνω από τη γερμανική, στο μεγαλύτερο spread από την κρίση κρατικού χρέους της Ευρωζώνης το 2012.

Οι πολιτικές διαιρέσεις έχουν εμποδίσει τη γαλλική κυβέρνηση να μειώσει τις δαπάνες και να περιορίσει το έλλειμμα, ενώ το πολιτικό αδιέξοδο είναι πιθανό να συνεχιστεί και μετά τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους. Νέες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Γαλλίας θεωρούνται πιθανές.

Οι κίνδυνοι για τους επενδυτές

Οι επενδύσεις στην Ανατολική Ευρώπη δεν στερούνται κινδύνων. Μεταξύ των προκλήσεων βρίσκονται οι διακυμάνσεις των τοπικών νομισμάτων και η χαμηλότερη ρευστότητα των αγορών ομολόγων.

Χώρες χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα, όπως η Ουγγαρία, είναι επίσης ιδιαίτερα εκτεθειμένες στους ενεργειακούς κραδασμούς που επηρεάζουν ευρύτερα τις ευρωπαϊκές αγορές χρέους. Σε αρκετές χώρες της περιοχής, τόσο το δημόσιο χρέος όσο και τα ελλείμματα παραμένουν υψηλά.

Υπάρχουν επίσης σημαντικοί ειδικοί κίνδυνοι ανά χώρα. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενο χρέος και πολιτικό αδιέξοδο και απέχει ακόμη αρκετά χρόνια από την υιοθέτηση του ευρώ που επιδιώκει.

Αυτό δεν έχει αποθαρρύνει τον Ντέιβιντ Ζαν, επικεφαλής ευρωπαϊκού σταθερού εισοδήματος της Franklin Templeton, ο οποίος διατηρεί ρουμανικά ομόλογα μαζί με τίτλους από τη Βουλγαρία και την Πολωνία.

«Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, αλλά το πλεονέκτημα που βλέπω σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης είναι ότι πληρώνεσαι για να αναλάβεις μέρος του κινδύνου», σημειώνει.

«Οι αγορές μπορεί να είναι λίγο πιο ευμετάβλητες, αλλά πιστεύω ότι, εφόσον τις παρακολουθείς στενά και διαμορφώνεις σωστά το μέγεθος της θέσης σου, αποτελούν εξαιρετικό εργαλείο διαφοροποίησης».

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