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Η αμερικανική αγορά εισέρχεται στην περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του γ΄ τριμήνου με ένα ισχυρό θεμελιώδες στήριγμα που δεν είναι άλλο από τις αυξημένες προβλέψεις κερδοφορίας παρά τις ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος. Τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 αναμένεται να αυξηθούν κατά 29,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2025, από εκτίμηση 26,7% στις 30 Ιουνίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης άνω του 25% και το όγδοο διαδοχικό με διψήφια αύξηση.

Οι προσδοκίες υπερβαίνουν αισθητά τους ιστορικούς ρυθμούς. Η μέση αύξηση κερδών της τελευταίας πενταετίας είναι 13,3% και της δεκαετίας 12,6%. Παράλληλα, τα έσοδα προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 12,3%, έναντι αρχικής εκτίμησης 10,9%, με όλους τους 11 κλάδους να εμφανίζουν αύξηση τόσο στις πωλήσεις όσο και στην κερδοφορία. Ωστόσο, πίσω από τη γενική εικόνα υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των πρωταγωνιστών και των κλάδων που υστερούν από το μέσο όρο.

Η πρώτη ένδειξη αισιοδοξίας πάντως προέρχεται από τις ίδιες τις διοικήσεις. Από τις 116 εταιρείες που έδωσαν καθοδήγηση για τα κέρδη ανά μετοχή του τριμήνου, 72 τοποθετήθηκαν πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών και 44 χαμηλότερα. Οι θετικές προβλέψεις αποτελούν ιστορικό ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής το 2006, ξεπερνώντας τις 65 του β΄ τριμήνου του 2021. Το ποσοστό τους φθάνει στο 62%, έναντι μέσου όρου 40% στην πενταετία και 41% στη δεκαετία.

Η τεχνολογία συγκεντρώνει τις 44 από τις 72 θετικές προβλέψεις, δηλαδή το 61% του συνόλου. Στο λογισμικό καταγράφονται 12 εταιρείες με θετική καθοδήγηση και στους ημιαγωγούς 11. Η αισιοδοξία επομένως έχει ευρύ αριθμητικό αποτύπωμα, αλλά παραμένει έντονα συγκεντρωμένη κλαδικά.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι αναθεωρήσεις των αναλυτών. Η συνολική εκτίμηση κερδών ανά μετοχή του δείκτη για το γ΄ τρίμηνο αυξήθηκε κατά 1,4%, στα 89,84 δολάρια από 88,64 δολάρια, στη διάρκεια του τριμήνου. Και εδώ παρατηρείται κάτι που έρχεται σε κόντρα με την παράδοση ή τουλάχιστον με την πρακτική που έχει παρατηρηθεί πριν από τις παραμονές ανακοίνωσης αποτελεσμάτων όπου συνήθως οι εκτιμήσεις μειώνονται κατά 2,2% κατά μέσο όρο στην πενταετία και κατά 2,5% στη δεκαετία. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ανοδικών αναθεωρήσεων. Για ολόκληρο το 2026, η πρόβλεψη αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 361,66 δολάρια από 340,49 δολάρια.

Ενέργεια και τεχνολογία οδηγούν την κούρσα

Η ενέργεια αναμένεται να εμφανίσει αύξηση κερδών 114%, έναντι πρόβλεψης 79,3% στην αρχή του τριμήνου. Τα εκτιμώμενα κέρδη αναβαθμίστηκαν στα 56,1 δισ. δολάρια από 47 δισ., ενώ οι μετοχές του κλάδου ενισχύθηκαν κατά 18,7% στο τρίμηνο. Η μέση τιμή πετρελαίου διαμορφώθηκε στα 85,68 δολάρια, αυξημένη κατά 32% έναντι των 64,97 δολαρίων ένα χρόνο πριν.

Στη διύλιση προβλέπεται εκτίναξη κερδών κατά 431%, στους ολοκληρωμένους πετρελαϊκούς ομίλους κατά 112% και στην έρευνα και παραγωγή κατά 55%. Ενδεικτικά, η εκτίμηση κερδών ανά μετοχή της Marathon Petroleum αυξήθηκε στα 23,06 δολάρια από 10,43 και της Valero στα 18,88 από 9,66 δολάρια. Το ακριβότερο πετρέλαιο και τα περιθώρια διύλισης ρεκόρ λειτουργούν ως ενισχυτές κερδοφορίας για ορισμένες επιχειρήσεις, ενώ επιβαρύνει άλλους κλάδους.

Στην τεχνολογία, η αύξηση κερδών εκτιμάται σε 65%, με τα συνολικά κέρδη στα 259,5 δισ. δολάρια. Οι ημιαγωγοί αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 130% και εσόδων 82%. Χωρίς αυτούς, η ανάπτυξη κερδοφορίας της τεχνολογίας περιορίζεται στο 24,4%. Επιπλέον, 61 από τις 74 τεχνολογικές εταιρείες, ή 82%, κατέγραψαν ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεων κερδών ανά μετοχή.

Στις υπηρεσίες επικοινωνίας προβλέπεται αύξηση κερδών 51,5%. Εντούτοις, χωρίς τη Meta και την EchoStar, ο ρυθμός υποχωρεί στο 12%, αναδεικνύοντας τη σημασία της συγκέντρωσης και της βάσης σύγκρισης.

Τα περιθώρια βελτιώνονται, με εξαιρέσεις

Το καθαρό περιθώριο κέρδους του S&P 500 αναμένεται στο 15%, από 13% ένα χρόνο πριν και έναντι πενταετούς μέσου όρου 12,6%. Εφόσον επιβεβαιωθεί θα αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση από το 2009, πίσω από το 17% του προηγούμενου τριμήνου. Στην τεχνολογία προβλέπεται περιθώριο 32,3%, από 27,5%, και στην ενέργεια 14,3%, από 8,1%.

Αντίθετα, στα χρηματοοικονομικά το περιθώριο υποχωρεί στο 19,7% από 20,5%, με αύξηση κερδών μόλις 3%. Στα βασικά καταναλωτικά αγαθά η ανάπτυξη κερδών περιορίζεται στο 2,9%, από αρχική πρόβλεψη 6,4%, και στην υγεία στο 5,5%, από 8,7%. Η ισχυρή συνολική επίδοση δεν συνεπάγεται ομοιόμορφη επιχειρηματική δυναμική.

Η αποτίμηση στηρίζεται στις προβλέψεις

Με βάση τις εκτιμώμενες τάσεις του γ’ τριμήνου πολλαπλασιαστής των αναμενόμενων κερδών δωδεκαμήνου διαμορφώνεται στις 19 φορές, κάτω από τις 19,8 φορές της πενταετίας και οριακά χαμηλότερα από τις 19,1 της δεκαετίας. Από τις 30 Ιουνίου, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 2%, ενώ οι προβλέψεις κερδών δωδεκαμήνου ενισχύθηκαν κατά 9,3%, συμπιέζοντας τον πολλαπλασιαστή από τις 20,4 φορές.

Ωστόσο, με βάση τα πραγματοποιημένα κέρδη, το P/E παραμένει στις 25,7 φορές, πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους. Η ελκυστικότητα επομένως εξαρτάται από την επαλήθευση των ετήσιων εκτιμήσεων που προβλέπουν αύξηση κερδών 32,4% το 2026 και 15,8% το 2027. Ο συγκεντρωτικός στόχος των αναλυτών στις 9.280,66 μονάδες υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 21,3%. Το κρίσιμο τεστ της περιόδου αποτελεσμάτων θα είναι αν η ανάπτυξη μπορεί να διατηρηθεί και να επεκταθεί πέρα από τους σημερινούς πρωταγωνιστές.

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