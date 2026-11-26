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Σαφές μήνυμα υπέρ της περαιτέρω σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής εκπέμπουν τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 2,75% στην επόμενη συνεδρίαση, στις 18 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάλυση της ING, αρκετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν ήδη ταχθεί υπέρ μιας αύξησης τον Οκτώβριο, χωρίς ωστόσο να συγκεντρωθεί πλειοψηφία. Τα μέλη αυτά εκτίμησαν ότι τα νεότερα στοιχεία ενίσχυαν την ανάγκη για αυστηρότερη νομισματική πολιτική, λόγω της επιδείνωσης των προοπτικών για τον πληθωρισμό. Παράλληλα, αναγνώρισαν την αυξημένη αβεβαιότητα και την επίδραση των υψηλότερων αποδόσεων στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες.

Η ενέργεια παραμένει βασικός παράγοντας ανησυχίας. Οι τιμές της έχουν κινηθεί υψηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα διατηρήσει τον γενικό πληθωρισμό πάνω από τον στόχο της Τράπεζας για μεγαλύτερο διάστημα. Την ίδια ώρα, ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει ενέργεια και τρόφιμα, παρέμεινε σχετικά σταθερός τους τελευταίους μήνες, ενώ τα στοιχεία για τους μισθούς έδειξαν περαιτέρω επιβράδυνση.

Στα πρακτικά καταγράφεται, ωστόσο, ο προβληματισμός ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές μπορεί σταδιακά να περάσουν στις τιμές άλλων αγαθών και υπηρεσιών. Μέχρι στιγμής, οι έμμεσες επιπτώσεις παραμένουν περιορισμένες και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για δευτερογενείς επιδράσεις. Ορισμένα μέλη εκτιμούν, όμως, ότι ο δομικός πληθωρισμός θα μπορούσε να παραμείνει κοντά στο 2,5%, αντί να αποκλιμακωθεί όπως αναμενόταν.

Η ΕΚΤ αναμένεται να αξιολογήσει εκ νέου την κατάσταση με βάση τις μακροοικονομικές προβλέψεις του Δεκεμβρίου, οι οποίες θα επεκτείνουν τον χρονικό ορίζοντα έως το 2029. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την αύξηση των μισθών, καθώς και η επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στην οικονομική δραστηριότητα. Τα πρακτικά αναγνωρίζουν ότι η αυστηρότερη χρηματοδότηση και το ενεργειακό κόστος επιβαρύνουν την ανάπτυξη, ενώ η υποχώρηση της ζήτησης για δάνεια ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα.

Η ING θεωρεί πιθανή μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο, εφόσον τα δεδομένα δεν μεταβληθούν ουσιαστικά. Για το 2027, ωστόσο, εκτιμά ότι η πορεία των επιτοκίων παραμένει αβέβαιη. Η εταιρεία εμφανίζεται πιο επιφυλακτική από την ΕΚΤ ως προς το ενδεχόμενο διάχυσης των ενεργειακών ανατιμήσεων στον ευρύτερο πληθωρισμό και προειδοποιεί ότι νέες αυξήσεις θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περισσότερο την οικονομία.