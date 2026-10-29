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Σε περικοπές περίπου 400 θέσεων εργασίας προχωρά η ING, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων (wholesale banking), την ώρα που τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου αποδείχθηκαν κατώτερα των προσδοκιών της αγοράς.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ολλανδίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα καθαρά της κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,85 δισ. ευρώ (2,06 δισ. δολάρια) για το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, το αποτέλεσμα υπολείπεται των 2,01 δισ. ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Η απόκλιση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων και στην ενίσχυση των προβλέψεων για δάνεια που παρουσιάζουν προβλήματα αποπληρωμής.

Συγκεκριμένα, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια ανήλθαν σε 403 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Επαναγορά μετοχών 1,65 δισ. ευρώ

Παρά τις πιέσεις στην κερδοφορία, η ING ανακοίνωσε μέρισμα ύψους 250 εκατ. ευρώ, καθώς και νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας έως 1,65 δισ. ευρώ, μεγαλύτερο από εκείνο που ολοκληρώθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από τον Ιούνιο έχουν λειτουργήσει υποστηρικτικά για τα έσοδα των ολλανδικών τραπεζών, οι οποίες εξαρτώνται περισσότερο από τα καθαρά έσοδα τόκων σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους.

Η μετοχή της ING έχει ενισχυθεί κατά περίπου 23% από τις αρχές του έτους, ενώ η διοίκηση επιδιώκει να διευρύνει τις πηγές εσόδων από προμήθειες, δίνοντας έμφαση στην καθημερινή τραπεζική και στα επενδυτικά προϊόντα.

Στόχος για έσοδα άνω των 26 δισ. ευρώ το 2027

Παρά το δυσμενέστερο του αναμενομένου αποτέλεσμα στο τρίτο τρίμηνο, η ING διατηρεί τις προβλέψεις της για την πορεία των εσόδων.

Η τράπεζα εξακολουθεί να αναμένει ότι τα συνολικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 24,5 δισ. ευρώ το 2026, ενώ για το 2027 προβλέπει περαιτέρω αύξηση, πάνω από τα 26 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της στον τομέα της διαχείρισης περιουσίας. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου συμφώνησε να αποκτήσει μειοψηφικό ποσοστό στην ισπανική Singular Bank, με έδρα τη Μαδρίτη, από την επενδυτική εταιρεία Warburg Pincus LLC.