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Στο ιαπωνικό γιεν στρέφονται οι επενδυτές αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εντείνεται και εξαπλώνεται στα ασιατικά χρηματιστήρια, τροφοδοτούμενο από τις αυξανόμενες αμφιβολίες για τις υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Το ιαπωνικό νόμισμα κατέγραψε την Παρασκευή άνοδο 0,4%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 159,11 γιεν ανά δολάριο, ανατρέποντας τη σημαντική υποχώρηση της Πέμπτης, όταν είχε πλησιάσει το ψυχολογικό όριο των 160 γιεν.

Η ενίσχυσή του ήταν μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του ελβετικού φράγκου, που παραδοσιακά θεωρείται επίσης ασφαλές καταφύγιο, ενώ το γιεν αναδεικνύεται στο νόμισμα με την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση μεταξύ των δέκα σημαντικότερων νομισμάτων (G10).

Βουτιά στον Nikkei, ράλι στο γιεν

«Το γιεν πρωτοστατεί στην άνοδο των νομισμάτων, την ίδια στιγμή που ο Nikkei ηγείται των απωλειών στα ασιατικά χρηματιστήρια», δήλωσε η αναλύτρια συναλλάγματος της Commonwealth Bank of Australia, Κάρολ Κονγκ.

Όπως εξήγησε, η υπεραπόδοση του γιεν έναντι του ελβετικού φράγκου αντανακλά τον ισχυρότερο ρόλο του ιαπωνικού νομίσματος ως ασφαλούς καταφυγίου σε περιόδους αποφυγής ρίσκου.

Παράλληλα, το περιβάλλον νομισματικής πολιτικής θεωρείται περισσότερο υποστηρικτικό για το γιεν σε σύγκριση με το ελβετικό νόμισμα.

Η ενίσχυση του γιεν συνέπεσε με ισχυρές πιέσεις στις ιαπωνικές μετοχές, με επίκεντρο τους τίτλους τεχνολογίας, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να επανεξετάζουν τις προοπτικές των εταιρειών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ιαπωνίας, Nikkei 225, υποχώρησε έως και 4,8% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Παρασκευής στο Τόκιο.

Άνοδος και στα ιαπωνικά κρατικά ομόλογα

Η στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις ενίσχυσε και τη ζήτηση για κρατικά ομόλογα.

Οι τιμές των ιαπωνικών τίτλων κινήθηκαν γενικευμένα ανοδικά, ακολουθώντας το ράλι που είχε προηγηθεί στα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Η απόδοση του 20ετούς ιαπωνικού ομολόγου υποχώρησε κατά 4 μονάδες βάσης, στο 3,68%, καθώς οι επενδυτές περιόρισαν την έκθεσή τους στις μετοχικές αγορές.

Η ταυτόχρονη ενίσχυση του γιεν και των κρατικών ομολόγων αποτυπώνει την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα των αγορών απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές, με την Ιαπωνία να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων στην Ασία.