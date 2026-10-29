Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες στη Μέση Ανατολή δημιουργούν προσδοκίες ότι μπορεί να αποτραπεί η επανέναρξη των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Οι επενδυτές αξιολογούν τις πληροφορίες για επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, περιορίζοντας μέρος των τοποθετήσεων που είχαν πραγματοποιήσει υπό τον φόβο μιας νέας πολεμικής κλιμάκωσης.

Το Brent υποχωρεί κοντά στα 113,60 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδο άνω του 1% που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώνεται στην περιοχή των 101 δολαρίων.

Η αποκλιμάκωση των τιμών ακολουθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιχείρησε να έρθει σε επικοινωνία με τον Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέα του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν. Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, διαβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να δίνει μια ευκαιρία στη διπλωματία.

Η επικοινωνία Βανς με την Τεχεράνη και οι δηλώσεις Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ο Τζέι Ντι Βανς απέστειλε επιστολή στις ιρανικές αρχές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορούσε την προσφορά ιατροφαρμακευτικού υλικού.

Μιλώντας την Τετάρτη στο Axios, ο Τραμπ αναγνώρισε επίσης ότι πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις μέσω διαμεσολαβητών, χωρίς όμως να εμφανίζεται βέβαιος για την έκβασή τους.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν άμεση αντίδραση στην αγορά πετρελαίου, καθώς κάθε ένδειξη διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών θεωρείται πιθανός παράγοντας περιορισμού του γεωπολιτικού κινδύνου.

«Τέτοιες ειδήσεις μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές», επισημαίνει η Ρεμπέκα Μπάμπιν, ανώτερη trader ενέργειας στην CIBC Private Wealth Group.

Όπως εξηγεί, ακόμη και μια ένδειξη επικοινωνίας μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν μπορεί να αρκεί για να οδηγήσει ορισμένους επενδυτές σε κατοχύρωση κερδών, περιορίζοντας το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που έχει ενσωματωθεί στις τιμές του αργού.

Ράλι 10% τον Οκτώβριο παρά τη διόρθωση

Παρά τη νέα υποχώρηση, το Brent εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο περίπου 10% από τις αρχές Οκτωβρίου, έχοντας φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Η παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διατηρήσει υψηλές τις τιμές της ενέργειας, αυξάνοντας το κόστος για καταναλωτές και επιχειρήσεις και δυσκολεύοντας τις προσπάθειες των κεντρικών τραπεζών να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Η άνοδος του πετρελαίου έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νομισματική πολιτική, καθώς οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες μπορούν να μεταφερθούν στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, συντηρώντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Ωστόσο, οι αγορές εκτιμούν ότι οι αξιωματούχοι της θα επανέλθουν σε αυξήσεις του κόστους δανεισμού τον Δεκέμβριο.

Έτσι, η πορεία του πετρελαίου εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο για τις ενεργειακές αγορές, αλλά και για τις προσδοκίες γύρω από τα επιτόκια.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τα σχέδια για νέα επίθεση

Η διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν ενδείξεις υποχώρησης της εκλογικής υποστήριξης προς τους Ρεπουμπλικανούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να επαναλάβουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, πιθανώς σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Associated Press, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν ενημερώσει αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής και περιφερειακούς συμμάχους να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής δράσης μετά τις εκλογές.

Το πρακτορείο επικαλείται διπλωμάτες που δεν κατονομάζονται.

Η πληροφορία ακολουθεί αντίστοιχο δημοσίευμα της Wall Street Journal νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το οποίο αναφερόταν στο ενδεχόμενο μιας σύντομης αλλά ιδιαίτερα σφοδρής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης.

Η συνύπαρξη στρατιωτικών προετοιμασιών και διπλωματικών επαφών δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για τις αγορές, καθώς παραμένει ασαφές εάν η Ουάσιγκτον επιδιώκει συμφωνία ή προετοιμάζει έναν νέο γύρο επιθέσεων ως μέσο πίεσης.

Το σενάριο μιας νέας επίθεσης και μιας συμφωνίας

Η Κάρεν Γιανγκ, ανώτερη ερευνήτρια στο Center on Global Energy Policy του Πανεπιστημίου Κολούμπια, εκτιμά ότι μια νέα στρατιωτική επιχείρηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ παραμένει πιθανή, χωρίς να αποκλείει μια επακόλουθη διπλωματική συμφωνία.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, θα μπορούσε να ακολουθήσει μια αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, στη συνέχεια μια διακήρυξη νίκης και τελικά μια συμφωνία με όρους ευνοϊκούς για την Τεχεράνη.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία του Τζέι Ντι Βανς μπορεί να συνδέεται είτε με την επιδίωξή του να διατηρήσει το πολιτικό του κεφάλαιο ενόψει μελλοντικής εκλογικής αναμέτρησης είτε με την επιθυμία του Τραμπ να αναζητήσει διέξοδο από τη σύγκρουση.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνουν την αβεβαιότητα γύρω από τους πραγματικούς στόχους της αμερικανικής στρατηγικής.

Για τις αγορές, πάντως, το βασικό ερώτημα παραμένει εάν μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση θα προκαλούσε πρόσθετες διαταραχές στις ενεργειακές ροές του Περσικού Κόλπου ή εάν οι διπλωματικές πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σταθερή αποκλιμάκωση.

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου προηγείται, αλλά η κυβερνητική εξίσωση παραμένει δύσκολη

Στην πολιτική αβεβαιότητα προστίθενται και οι εξελίξεις στο Ισραήλ, όπου ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εμφανίζεται να διατηρεί προβάδισμα έναντι του ηγέτη της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, μετά τις ιδιαίτερα αμφίρροπες εκλογές.

Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν διαθέτει σαφή δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η απόφαση για το ποιος θα λάβει πρώτος εντολή σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού θα ληφθεί τις επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Το πολιτικό αδιέξοδο έχει ιδιαίτερη σημασία για τις εξελίξεις απέναντι στο Ιράν, καθώς η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση έχει υποστηρίξει την επανάληψη των στρατιωτικών πληγμάτων κατά της Τεχεράνης.

Η αβεβαιότητα για τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα στους υπολογισμούς των επενδυτών για τις προοπτικές αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Σαουδική Αραβία: Οι εξαγωγές παραμένουν υψηλές παρά τις επιθέσεις

Από την πλευρά της φυσικής αγοράς πετρελαίου, τα μηνύματα είναι μεικτά.

Παρά τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διατηρούνται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αυτό προκύπτει από δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, τα οποία δείχνουν ότι οι ροές από το μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου της περιοχής παραμένουν ισχυρές.

Η εικόνα αυτή προσφέρει ένα στοιχείο σταθερότητας σε μια αγορά που εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Παράλληλα, υποδηλώνει ότι, παρά τις επιθέσεις και τους αυξημένους κινδύνους στις θαλάσσιες μεταφορές, δεν έχει διακοπεί η δυνατότητα της Σαουδικής Αραβίας να διοχετεύει σημαντικές ποσότητες πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο τα αποθέματα αργού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) δείχνουν νέα μείωση των εμπορικών αποθεμάτων αργού.

Τα αποθέματα υποχώρησαν κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την προηγούμενη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο.

Παράλληλα, οι αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίου κινήθηκαν με τον υψηλότερο ρυθμό από τον Μάιο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τα διυλισμένα προϊόντα, καθώς τα αποθέματα βενζίνης στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η συρρίκνωση των αποθεμάτων αποτελεί έναν από τους παράγοντες που μπορούν να προσφέρουν στήριξη στις τιμές, ακόμη και όταν οι διπλωματικές εξελίξεις περιορίζουν προσωρινά τις γεωπολιτικές ανησυχίες.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα Shell, TotalEnergies, ExxonMobil και Chevron

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται επίσης στα οικονομικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων διεθνών πετρελαϊκών ομίλων, τα οποία ανακοινώνονται την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Μεταξύ των εταιρειών που πρόκειται να δημοσιοποιήσουν τις επιδόσεις τους βρίσκονται οι Shell, TotalEnergies, ExxonMobil και Chevron.

Οι ανακοινώσεις αναμένεται να συνοδευτούν από εκτιμήσεις των διοικήσεων για την πορεία των τιμών, τη ζήτηση και τις προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το Brent διατηρεί μηνιαία κέρδη 10% και οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονες διακυμάνσεις, τα μηνύματα των πετρελαϊκών κολοσσών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τις επόμενες κινήσεις των επενδυτών.

Για την ώρα, οι νέες διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προσφέρουν μια προσωρινή ανάσα στις τιμές του αργού. Ωστόσο, με τις αμερικανικές εκλογές να πλησιάζουν και το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων να παραμένει ανοιχτό, η αγορά εξακολουθεί να κινείται σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας.