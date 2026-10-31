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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προεκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον έλεγχο του Κογκρέσου να αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα της αναμέτρησης της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Καθώς Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί εντείνουν τις τελευταίες προσπάθειες προσέλκυσης ψηφοφόρων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει τις νομικές παρεμβάσεις της σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, με επίκεντρο την πολιτεία της Αλάσκας.

Την ίδια στιγμή, η συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές, καθώς περισσότεροι από 49 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη προσέλθει στις κάλπες ή έχουν ψηφίσει επιστολικά.

Η δικαστική αντιπαράθεση στην Αλάσκα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συγκεκριμένη αναμέτρηση για τη Γερουσία συγκαταλέγεται σε εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τη σύνθεση του σώματος για τα επόμενα δύο χρόνια.

Παράλληλα, οι ενέργειες του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης σε διάφορες πολιτείες έχουν προκαλέσει ανησυχίες σε εκλογικούς αξιωματούχους, οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο πολιτικών πιέσεων στην εκλογική διαδικασία.

Αλάσκα: Στο επίκεντρο η υποψηφιότητα ενός δεύτερου Σάλιβαν

Η ένταση, όπως μεταδίδει το Reuters, κλιμακώθηκε την Παρασκευή, όταν το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης επιτάχυνε την ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλάσκα.

Αφορμή αποτέλεσαν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία συνεργάτες της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Μέρι Πελτόλα, φέρονται να στρατολόγησαν έναν συνταξιούχο δάσκαλο από απομακρυσμένο ψαροχώρι, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα επειδή έχει το ίδιο ονοματεπώνυμο με τον εν ενεργεία Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή.

Ο σημερινός γερουσιαστής είναι ο Νταν Σ. Σάλιβαν, ενώ ο ανεξάρτητος υποψήφιος που εμφανίζεται επίσης στο ψηφοδέλτιο ονομάζεται Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν Τζούνιορ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, συνεργάτες της Πελτόλα επιδίωξαν τη συμμετοχή του δεύτερου Σάλιβαν στην αναμέτρηση, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ των ψηφοφόρων.

Η Πελτόλα έχει αρνηθεί ότι γνώριζε οποιαδήποτε προσπάθεια στρατολόγησης του συνταξιούχου εκπαιδευτικού. Από την πλευρά του, ο ίδιος ο υποψήφιος έχει επίσης αρνηθεί ότι συντόνισε την υποψηφιότητά του με την εκστρατεία της Δημοκρατικής υποψήφιας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει να μπλοκάρει την επικύρωση του αποτελέσματος

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη καταθέσει αστική αγωγή, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προκάλεσε με δική του πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας, υπέβαλε πρόσθετα αιτήματα με στόχο να εμποδίσει την επικύρωση του αποτελέσματος της εκλογής για τη Γερουσία στην Αλάσκα, εφόσον ο Ρεπουμπλικανός Νταν Σάλιβαν ηττηθεί σε μια οριακή αναμέτρηση στην οποία συμμετέχει και ο συνονόματός του.

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Αλάσκα, Μάικλ Χέιμαν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι το δημοσίευμα των New York Times οδήγησε σε σημαντική ενίσχυση των ερευνητικών δυνάμεων του FBI.

Όπως ανέφερε, έχουν ανατεθεί στην υπόθεση αρκετοί εισαγγελείς, ενώ οι ανακριτικές ενέργειες πραγματοποιούνται με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς.

Ο Χέιμαν χαρακτήρισε τον δεύτερο Σάλιβαν «εικονικό υποψήφιο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιο συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα ενδέχεται να έχει διαπραχθεί.

Επισήμανε ακόμη ότι η έρευνα βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη, αλλά οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική εφημερίδα επιτάχυναν τις διαδικασίες.

Το διακύβευμα για τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η αναμέτρηση στην Αλάσκα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους Δημοκρατικούς, στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας από τους Ρεπουμπλικανούς.

Στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου κρίνονται 35 από τις 100 έδρες της Γερουσίας, καθώς και το σύνολο των 435 εδρών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο κατά τα δύο τελευταία χρόνια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μια ενδεχόμενη νίκη των Δημοκρατικών σε ένα ή και στα δύο νομοθετικά σώματα θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη κοινοβουλευτικών ερευνών για τη διακυβέρνηση Τραμπ, η οποία τα προηγούμενα δύο χρόνια διέθετε σε μεγάλο βαθμό την υποστήριξη των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τη δυνατότητα του Λευκού Οίκου να προωθεί τη νομοθετική του ατζέντα.

Ρεκόρ πρόωρης ψηφοφορίας με 49 εκατομμύρια συμμετοχές

Το ενδιαφέρον των Αμερικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές αποτυπώνεται και στα στοιχεία της πρόωρης ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με το Election Lab του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, περισσότεροι από 49 εκατομμύρια πολίτες είχαν ήδη ψηφίσει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω επιστολικής ψήφου.

Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ για ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Στην αντίστοιχη εκλογική διαδικασία του 2022, οι πολίτες που είχαν ψηφίσει πριν από την επίσημη ημέρα των εκλογών ήταν σχεδόν 46 εκατομμύρια.

Η αυξημένη συμμετοχή καταγράφεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης, με τα δύο μεγάλα κόμματα να διεκδικούν τον έλεγχο της ομοσπονδιακής νομοθετικής εξουσίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε τον τελευταίο μήνα περιοδείες σε πολλές πολιτείες, στηρίζοντας υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, ημέρα του Halloween, δεν έχει προγραμματιστεί νέα μετακίνησή του, ενώ την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει στην προεκλογική εκστρατεία, με επισκέψεις στο Κάνσας και την Αϊόβα.

Η τελευταία προεκλογική περίοδος συμπίπτει φέτος με δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς αμερικανικές παραδόσεις, το Halloween και τους αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου των πανεπιστημίων.

Παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ και σε άλλες πολιτείες

Η υπόθεση της Αλάσκας δεν αποτελεί τη μοναδική εκλογική αντιπαράθεση στην οποία εμπλέκεται το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί νομικά και εναντίον της Καλιφόρνιας, επιδιώκοντας να εμποδίσει την καταμέτρηση ψήφων από περισσότερους από 20.000 εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, για τους οποίους υποστηρίζει ότι ενδέχεται να μην έχουν αμερικανική υπηκοότητα.

Παράλληλα, έχει προσφύγει δικαστικά εναντίον περίπου 30 πολιτειών και της Περιφέρειας της Κολούμπια, ζητώντας πρόσβαση σε πλήρεις, μη επεξεργασμένους εκλογικούς καταλόγους.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν προκαλέσει ανησυχία σε αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των εκλογών, καθώς θεωρούν ότι ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόσθετη αβεβαιότητα λίγες ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Την Παρασκευή, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης να σταματήσει να απειλεί με ποινικές διώξεις εκλογικούς αξιωματούχους της Καλιφόρνιας, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τις κυβερνητικές οδηγίες σχετικά με τους ισχυρισμούς περί συμμετοχής μη πολιτών στις εκλογές.

Ανησυχίες για την εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία

Ο Σον Μοράλες-Ντόιλ, διευθυντής του προγράμματος εκλογικών δικαιωμάτων και εκλογών του Brennan Center for Justice, εκτιμά ότι οι νομικές κινήσεις της κυβέρνησης παρουσιάζουν ομοιότητες με τις τακτικές που είχαν χρησιμοποιήσει όσοι αμφισβήτησαν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Κατά την άποψή του, ακόμη και αν οι προσφυγές δεν ευδοκιμήσουν στα δικαστήρια, υπάρχει κίνδυνος να διαμορφωθεί ένα κλίμα πολιτικής πίεσης που θα μπορούσε να επηρεάσει τις αποφάσεις εκλογικών αξιωματούχων.

Όπως εξήγησε, τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν αβεβαιότητα, φόβο και δυσπιστία, ασκώντας πίεση σε αξιωματούχους της Αλάσκας να προβούν σε ενέργειες που δεν προβλέπονται από τις αρμοδιότητές τους.

Ο ίδιος αναφέρθηκε ενδεικτικά στο ενδεχόμενο να αισθανθεί πίεση ο αντικυβερνήτης της Αλάσκας ή ακόμη και να αρχίσει ο κυβερνήτης να αμφισβητεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνουν τις ανησυχίες οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των εκλογικών δικαιωμάτων, χωρίς να προδικάζουν την έκβαση των δικαστικών υποθέσεων.

Reuters/Ipsos: Το 76% εμπιστεύεται την καταμέτρηση των ψήφων

Παρά τις έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις, η εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην εκλογική διαδικασία παραμένει σχετικά υψηλή.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου, το 76% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει πως η ψήφος του θα καταμετρηθεί σωστά.

Αντίθετα, το 15% εξέφρασε έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ οι υπόλοιποι είτε δήλωσαν αβέβαιοι είτε δεν απάντησαν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα επίπεδα εμπιστοσύνης ήταν περίπου εξίσου υψηλά μεταξύ Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις πολιτικές συγκρούσεις και τις αμφισβητήσεις γύρω από επιμέρους εκλογικές διαδικασίες, η μεγάλη πλειονότητα των Αμερικανών εξακολουθεί να θεωρεί αξιόπιστη τη συνολική διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων.