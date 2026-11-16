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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα (16/11), παρά τη νέα επίθεση του Ιράν σε αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στο Μπαχρέιν και τη συνεχιζόμενη ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ενδείξεις για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά και η απομάκρυνση των επενδυτών από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου ασκούν ισχυρότερες πιέσεις.

Το Brent υποχωρεί προς τα 95 δολάρια το βαρέλι, έχοντας καταγράψει απώλειες άνω του 2% την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται κοντά στα 88 δολάρια.

Η υποχώρηση καταγράφεται παρά την αναζωπύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Περσικό Κόλπο. Την Κυριακή, το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικής βάσης ελικοπτέρων στο Μπαχρέιν, στην πρώτη επίθεσή του κατά χώρας του Κόλπου έπειτα από αρκετές εβδομάδες.

Την ευθύνη ανέλαβαν οι Φρουροί της Επανάστασης, ενώ συνεχίστηκαν και οι επιθέσεις εναντίον πλοίων στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Ωστόσο, η νέα στρατιωτική κλιμάκωση δεν στάθηκε αρκετή για να ανακόψει την πτωτική πορεία των τιμών, καθώς οι επενδυτές στρέφουν πλέον περισσότερο την προσοχή τους στα θεμελιώδη μεγέθη της αγοράς.

ΙΕΑ: Πλεόνασμα 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του κλίματος διαδραματίζουν οι τελευταίες εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), σύμφωνα με τις οποίες η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου έχει ξεπεράσει τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο οργανισμός προβλέπει ότι το πλεόνασμα θα διαμορφωθεί περίπου στα 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κατά το τρέχον τρίμηνο, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω πτώση των τιμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Goldman Sachs, η οποία προειδοποιεί για σημαντική υπερπροσφορά και το επόμενο έτος.

«Η αγορά πιθανότατα πέρασε ήδη σε κατάσταση πλεονάσματος τον Οκτώβριο», επισημαίνουν αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, μεταξύ των οποίων ο Ντάαν Στρούιβεν.

Όπως εκτιμούν, οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν σταδιακά το 2027, καθώς η αγορά θα συνεχίσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Παράλληλα, προειδοποιούν ότι το γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωματώνεται σήμερα στις τιμές είναι σχετικά χαμηλό, παρά τους σημαντικούς κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Μέση Ανατολή.

Η πτώση του πετρελαίου εντάσσεται, άλλωστε, σε μια ευρύτερη τάση αποφυγής κινδύνου στις διεθνείς αγορές, με τις μετοχές και άλλα εμπορεύματα, όπως ο χαλκός, να καταγράφουν επίσης απώλειες.

Η Σαουδική Αραβία αυξάνει την παραγωγή – Πιέσεις και από τις τιμές πώλησης

Η εικόνα υπερπροσφοράς ενισχύεται από την ανάκαμψη της παραγωγής στη Μέση Ανατολή.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι η παραγωγή πετρελαίου αυξήθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι οι προμήθειες από την περιοχή έχουν ανακάμψει, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση και τις δυσκολίες στις θαλάσσιες μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, τόσο το Ριάντ όσο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν προχωρήσει σε μειώσεις των επίσημων τιμών πώλησης του αργού τους, επιβεβαιώνοντας τις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά.

Το πετρέλαιο έχει ήδη καταγράψει σημαντική πτώση από τις αρχές Νοεμβρίου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επαναλάβει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Η σχετική αποκλιμάκωση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της προσφοράς, έχει περιορίσει το γεωπολιτικό ασφάλιστρο που προηγουμένως στήριζε τις τιμές.

Ιράν: Επίθεση στο Μπαχρέιν, αλλά ανοιχτό παράθυρο για συμφωνία

Παρά τη νέα επίθεση κατά της αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τερματιστεί εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχθεί τους «λογικούς όρους» της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει υποστηρίξει ότι δεν θα χρειαστούν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να διατηρήσουν στρατιωτική πίεση χωρίς να αποκλείουν πλήρως τη διπλωματική διέξοδο.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Καζέμ Γαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η χώρα του προετοιμάζεται για τρία πιθανά σενάρια στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ: διπλωματία, οικονομικό αποκλεισμό ή στρατιωτική επίθεση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιδείξει κακή πίστη. Αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί κανείς να τις εμπιστευθεί», ανέφερε, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον συνεχίζει να ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt εισήλθε την Κυριακή στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος επικαλέστηκε Αμερικανό αξιωματούχο.

Με την άφιξή του, οι ΗΠΑ διαθέτουν πλέον τρεις ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων στην περιοχή, ενισχύοντας σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες.

Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν κοινή επίθεση εναντίον του Ιράν, με στόχο το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Έκτοτε, η σύγκρουση έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές, τη ναυσιπλοΐα και τη λειτουργία των περιφερειακών αγορών, προκαλώντας έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τη Βαντάνα Χάρι, ιδρύτρια της εταιρείας αναλύσεων Vanda Insights, η αγορά έχει εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες σε μια κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης», με τις τιμές να κινούνται σε σχετικά περιορισμένο εύρος.

Ωστόσο, η αναλύτρια εκτιμά ότι οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι μεγαλύτεροι προς την πλευρά της ανόδου των τιμών.

Όπως εξηγεί, το Ιράν δύσκολα θα αποδεχθεί μια παρατεταμένη κατάσταση στασιμότητας, κάτι που αποτυπώνεται τόσο στην επίθεση στο Μπαχρέιν όσο και στα χτυπήματα κατά εμπορικών πλοίων.

Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις ΗΠΑ σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, επαναφέροντας απότομα το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στις τιμές του αργού.

Ανατροπή στην Υεμένη – Ενισχύονται οι Χούθι

Πρόσθετη πηγή γεωπολιτικής αβεβαιότητας αποτελεί η κατάσταση στην Υεμένη, όπου οι στρατιωτικές ισορροπίες φαίνεται να μεταβάλλονται υπέρ των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι αποσύρονται από στρατηγικής σημασίας περιοχές στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα για την κυβέρνηση της Υεμένης και το Ριάντ, καθώς ενισχύει τη θέση των Χούθι σε μια περιοχή κρίσιμη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές μεταφορές.

Η μεταβολή των στρατιωτικών ισορροπιών αυξάνει τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, παρά την ευρύτερη ανάκαμψη της προσφοράς αργού πετρελαίου.

Το ντίζελ παραμένει το μεγάλο πρόβλημα – Οι ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Παρότι η παγκόσμια αγορά αργού εμφανίζει πλέον ενδείξεις υπερπροσφοράς, η κατάσταση είναι διαφορετική στα διυλισμένα καύσιμα, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις και αυξημένες τιμές.

Η ανάκαμψη της προσφοράς προϊόντων πετρελαίου είναι βραδύτερη, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι νέες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια συνεχίζουν να περιορίζουν τη δυνατότητα παραγωγής και διακίνησης καυσίμων.

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι πιέσεις στην αγορά του ντίζελ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη εποχική ζήτηση για θέρμανση.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι περισσότερο από το 55% της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης έχει τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας των επιθέσεων. Πρόκειται για εκτίμηση της ουκρανικής πλευράς, η οποία αναδεικνύει πάντως την πίεση που δέχεται ο ρωσικός ενεργειακός τομέας.

Η διαφορά μεταξύ της εικόνας στο αργό και στα τελικά προϊόντα πετρελαίου δημιουργεί ένα ιδιαίτερο περιβάλλον για τις αγορές ενόψει του χειμώνα.

«Το ντίζελ παραμένει το βασικό σημείο που πρέπει να παρακολουθεί η αγορά πετρελαίου καθώς πλησιάζουμε στον χειμώνα και αυξάνεται η ζήτηση για θέρμανση», επισημαίνει η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια αγοράς πετρελαίου της Sparta Commodities.

Όπως εξηγεί, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent και WTI ακολουθούν πτωτική τάση, αντανακλώντας την εξασθένηση των τιμών στη φυσική αγορά αργού.

Η αντίθεση είναι πλέον χαρακτηριστική: το αργό πετρέλαιο γίνεται φθηνότερο λόγω της αυξημένης προσφοράς, ενώ το ντίζελ εξακολουθεί να επηρεάζεται από περιορισμούς στη διύλιση και γεωπολιτικές αναταράξεις.

Έτσι, παρά τη σημερινή πτώση των τιμών, οι αγορές παραμένουν εκτεθειμένες στον κίνδυνο νέων απότομων αυξήσεων εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακωθεί ή οι διαταραχές στην παραγωγή καυσίμων παραταθούν.