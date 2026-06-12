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Οι μετοχές των ιταλικών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών σημείωσαν έντονα κέρδη αυτήν την εβδομάδα, καθώς η πιθανή μάχη προσφορών για την Banca Monte dei Paschi di Siena SpA πυροδότησε ευρύτερες ανόδους στον χρηματοπιστωτικό κλάδο της χώρας.

Η μετοχή της Monte Paschi ενισχύθηκε 15% στο κλείσιμο της Πέμπτης, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα των τελευταίων έξι ετών. Παράλληλα, η Mediobanca SpA και η Unipol Assicurazioni SpA κατέγραψαν διψήφια κέρδη, ενώ και οι BPER Banca SpA, Banco BPM Spa και Assicurazioni Generali SpA σημείωσαν σημαντική άνοδο.

Η κίνηση αυτή πυροδοτήθηκε από την προσφορά της Intesa Sanpaolo SpA ύψους 30,6 δισ. ευρώ για τη Monte Paschi, η οποία την έφερε αντιμέτωπη με την Banco BPM, που είχε ήδη καταθέσει πρόταση για την ιστορική τράπεζα. Το σχέδιο της Intesa περιλαμβάνει τη διατήρηση της Mediobanca, που είχε αποκτήσει η Monte Paschi πέρσι, καθώς και της συμμετοχής της τράπεζας στην Generali.

Μια πιθανή συμφωνία για τη Monte Paschi αναμένεται να αναζωπυρώσει το κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 2024 με την πρόταση της Banco BPM για την Anima Holding SpA και την ανάληψη του ελέγχου της Mediobanca από τη Monte Paschi. Παρά την αποτυχημένη απόπειρα εξαγοράς της Banco BPM από την UniCredit, η τράπεζα συνεχίζει να παρακολουθεί ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά.

«Η ροή ειδήσεων για τη συγχώνευση τραπεζών στην Ιταλία έχει αυξηθεί σημαντικά», ανέφεραν οι αναλυτές της Oddo BHF μετά τις προσφορές για τη Monte Paschi. «Αυτό λογικά θα επηρεάσει την UniCredit, ενισχύοντας την ανανεωμένη στρατηγική πίεση».

Σύμφωνα με τον αναλυτή της KBW, Χιούγκο Κρουζ, τόσο η Intesa Sanpaolo όσο και η Banco BPM έχουν περιθώρια να αυξήσουν τις προσφορές τους για τη Monte Paschi στα περίπου 11 ευρώ ανά μετοχή, από την τρέχουσα τιμή λίγο πάνω από 10 ευρώ.

Ο αναλυτής της Bank of America, Αντόνιο Ρεάλε, θεωρεί τη Monte Paschi υποτιμημένη και την κατατάσσει ως κορυφαία επιλογή στην Ιταλία, με τιμή στόχο τα 11,7 ευρώ, δηλαδή περίπου 14% άνοδο από το κλείσιμο της Πέμπτης.

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