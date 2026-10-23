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Η εντυπωσιακή ανάκαμψη του ελληνικού χρηματιστηρίου, η δημοσιονομική εξυγίανση και οι σημαντικές προοπτικές περαιτέρω πιστωτικής επέκτασης βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ανάλυσης της Jefferies, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως μία από τις ελκυστικότερες επενδυτικές ιστορίες στην Ευρώπη. Ο επικεφαλής στρατηγικής διεθνών μετοχών Κρίστοφερ Γουντ της Jefferies επανέρχεται στην ελληνική αγορά, έπειτα από επίσκεψή του στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν θετικές, με τους βασικούς κινδύνους να προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό περιβάλλον.

Από τις 657 στις 2.644 μονάδες

Όταν ο Γουντ συνέστησε για πρώτη φορά τοποθετήσεις στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 2020, ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 657 μονάδες. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, έχει φτάσει στις 2.644 μονάδες, καταγράφοντας συνολική άνοδο 302%, ενώ αντίστοιχα εντυπωσιακή είναι και η ενίσχυση της συναλλακτικής δραστηριότητας. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έχει αυξηθεί από 64 εκατ. ευρώ το 2020 σε 355 εκατ. ευρώ το 2026.

Η Jefferies αναφέρεται επίσης στην προγραμματισμένη επιστροφή της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές του MSCI τον Μάιο του 2027. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει στην αναθέρμανση της πρωτογενούς αγοράς, καθώς περισσότερες από 13 εισαγωγές και προσφορές μετοχών έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2026, αντλώντας συνολικά πάνω από 8 δισ. ευρώ. Μεταξύ των συναλλαγών που καταγράφονται περιλαμβάνονται η ΔΕΗ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η CrediaBank, η AKTOR, η Cenergy και η ElvalHalcor, καθώς και τρεις ναυτιλιακές εταιρείες.

Τράπεζες: Άνοδος 465%, αλλά ο κύκλος δεν έχει ολοκληρωθεί

Ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ελληνικής αγοράς. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν πλέον το 66,7% του δείκτη MSCI Greece, ενώ οι μετοχές τους έχουν ενισχυθεί κατά μέσο όρο 465% την τελευταία τετραετία. Παρά το ράλι, ο οίκος εκτιμά ότι η διαδικασία επαναμόχλευσης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Η συνολική πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στο 8,7% τον Αύγουστο, με τα επιχειρηματικά δάνεια να αυξάνονται κατά 9,3%, την καταναλωτική πίστη κατά 6,1% και τα στεγαστικά δάνεια μόλις κατά 1,1%. Το 63% των δανειακών χαρτοφυλακίων αφορά επιχειρήσεις, έναντι 19% των στεγαστικών και 7% των καταναλωτικών δανείων. Παράλληλα, τα συνολικά δάνεια αντιστοιχούν μόλις στο 65% του ΑΕΠ, στοιχείο που, κατά τη Jefferies, αναδεικνύει τα περιθώρια περαιτέρω χρηματοδότησης. Ο οίκος, επίσης, διατηρεί σύσταση Buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση 65% έναντι 15% της Nvidia

Ξεχωριστή αναφορά πραγματοποιεί ο Wood στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, την οποία πρόσθεσε στο διεθνές μετοχικό χαρτοφυλάκιό του τον Οκτώβριο του 2025, αντικαθιστώντας την Nvidia.

Έκτοτε, η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ενισχυθεί κατά 65% σε δολάρια, έναντι 15% της Nvidia. Παρότι δεν αποκλείει μία προσωρινή διόρθωση, θεωρεί ότι η εταιρεία διατηρεί ισχυρά μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρακτηριστικά και υπενθυμίζει επίσης ότι ο οίκος ξεκίνησε την κάλυψη της εταιρείας στις 14 Σεπτεμβρίου με σύσταση Buy.

Δημοσιονομικά πλεονάσματα και αποκλιμάκωση χρέους

Η δημοσιονομική βελτίωση αποτελεί βασικό πυλώνα της θετικής αξιολόγησης. Η Ελλάδα εμφάνισε συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ το 2025, ενώ η Jefferies αναμένει διατήρηση πλεονάσματος και φέτος. Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,6% στο οκτάμηνο, με τη σχέση τους προς το ΑΕΠ να ενισχύεται από 24,5% το 2020 σε 28% τον Αύγουστο του 2026. Ο Wood αποδίδει σημαντικό μέρος της βελτίωσης στην ψηφιοποίηση του κράτους και στην αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων. Το δημόσιο χρέος προβλέπεται από το ΔΝΤ να υποχωρήσει στο 136% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026, έναντι 146,1% το 2025, περνώντας κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας.

Το επόμενο στοίχημα της ανάπτυξης

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 2% το 2026, ενώ ο MSCI Greece διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή 10,4 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, με προσδοκώμενη αύξηση κερδοφορίας 10%. Οι επενδύσεις αντιστοιχούν πλέον στο 17,2% του ΑΕΠ, από 11% το 2019, ενώ ο καθαρός δανεισμός των εισηγμένων επιχειρήσεων διαμορφώνεται μόλις στις 0,99 φορές τα EBITDA. Τέλος, η Jefferies επισημαίνει ότι από τα 17,7 δισ. ευρώ δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν εκταμιευθεί μέσω τραπεζών μόλις 6,4 δισ. ευρώ, με το στοιχείο αυτό να ενισχύει την εκτίμησή της ότι η πιστωτική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει πλήρως την ώθηση των ευρωπαϊκών πόρων, αφήνοντας σημαντικά περιθώρια για την επόμενη φάση της ελληνικής οικονομικής επέκτασης.