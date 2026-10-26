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Ισχυρές επιδόσεις για το ελληνικό χρηματιστήριο και αύξηση εταιρικών κερδών κατά 20,5% το 2026 καταγράφει η JP Morgan, την ώρα που προειδοποιεί για τις επιπτώσεις της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και διατηρεί την προτίμησή της στις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτός γαλλικής αγοράς.

Η JP Morgan εξετάζει τους κινδύνους για τις ευρωπαϊκές μετοχές, τις προοπτικές των τραπεζών και τις επιπτώσεις από την αποκλιμάκωση των ομολογιακών αποδόσεων και παρά την αυξημένη αβεβαιότητα δεν θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε επανάληψη της κρίσης χρέους της προηγούμενης δεκαετίας.

Αντίθετα, εκτιμά ότι τα ισχυρότερα τραπεζικά κεφάλαια και οι μηχανισμοί παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περιορίζουν τον κίνδυνο μετάδοσης της γαλλικής κρίσης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

Ελλάδα: Άνοδος 22% και αύξηση κερδών 20,5%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συγκριτικά στοιχεία της JP Morgan για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία καταγράφει σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις από τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, με ημερομηνία αναφοράς την 22η Οκτωβρίου, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών εμφανίζει άνοδο 22% από την αρχή του 2026, έναντι 6,9% του MSCI Europe και 5,7% του MSCI Ευρωζώνης.

Σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, η απόδοση της ελληνικής αγοράς φτάνει το 27,2%, έναντι 10,6% για την Ευρώπη και 8,6% για την Ευρωζώνη. Ακόμη και μετά την υποχώρηση κατά 2,1% στις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, η ελληνική αγορά διατηρεί το σημαντικό προβάδισμά της.

Η εικόνα είναι αντίστοιχη στις προβλέψεις για την εταιρική κερδοφορία. Με βάση τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις που παραθέτει η JP Morgan, τα κέρδη ανά μετοχή του MSCI Greece αναμένεται να αυξηθούν κατά 20,5% το 2026, μετά τη μείωση κατά 6% το 2025.

Για το 2027 προβλέπεται περαιτέρω αύξηση 8,2% και για το 2028 ενίσχυση 7%. Πρόκειται για επιβράδυνση σε σχέση με τη φετινή ισχυρή ανάκαμψη, αλλά με διατήρηση θετικών ρυθμών ανάπτυξης.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο MSCI Greece διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή αναμενόμενων κερδών 17,7 φορές σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, έναντι 14 φορών για τον MSCI Europe και 13,7 φορών για τον MSCI Ευρωζώνης.

Ο αντίστοιχος δείκτης διαμορφώνεται στις 18,9 φορές για το 2026, στις 17,5 φορές για το 2027 και στις 16,4 φορές για το 2028, ενώ η προβλεπόμενη μερισματική απόδοση δωδεκαμήνου ανέρχεται σε 2,9%, έναντι 3,3% για την ευρωπαϊκή αγορά.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η ισχυρή χρηματιστηριακή επίδοση της Ελλάδας συνοδεύεται πλέον από υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς.

Η Γαλλία αποτελεί τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κίνδυνο

Στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάλυσης βρίσκεται η επιδείνωση των δημοσιονομικών προοπτικών της Γαλλίας, σε συνδυασμό με την πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών του 2027.

Η JP Morgan προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 5,4% του ΑΕΠ το 2026 και 5,2% το 2027, έναντι κυβερνητικού στόχου 5% για την επόμενη χρονιά. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 115,7% του ΑΕΠ το 2025 σε 119,3% το 2026 και 121% το 2027. Η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 43 δισ. ευρώ, ωστόσο ο οίκος αμφισβητεί κατά πόσον θα μπορέσουν να εφαρμοστούν σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό περιβάλλον.

Παρότι οι γαλλικές μετοχές έχουν ήδη υποαποδώσει σημαντικά και ο CAC 40 εμφανίζει ιστορικά χαμηλή σχετική αποτίμηση έναντι της Ευρωζώνης, η JP Morgan δεν θεωρεί ότι έχουν διαμορφωθεί ακόμη οι συνθήκες για διατηρήσιμη επιστροφή των επενδυτών.

Προτίμηση στις τράπεζες εκτός Γαλλίας

Η βασική επενδυτική επιλογή του οίκου παραμένει η ενίσχυση της έκθεσης στις ευρωπαϊκές τράπεζες εκτός Γαλλίας, οι οποίες θεωρεί ότι διαθέτουν ελκυστικότερο συνδυασμό αποτίμησης, κερδοφορίας και ανθεκτικότητας.

Οι συγκεκριμένες τράπεζες διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστές κερδών 8-9 φορές, παρουσιάζοντας σημαντική έκπτωση έναντι της ευρύτερης αγοράς και των αμερικανικών τραπεζών.

Παράλληλα, η JP Morgan επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι σήμερα πολύ καλύτερα κεφαλαιοποιημένες σε σχέση με την περίοδο 2010-2012, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, η ΕΚΤ διαθέτει πλέον αποτελεσματικότερα εργαλεία αντιμετώπισης ενδεχόμενης αναταραχής στις αγορές κρατικών ομολόγων.

Πετρέλαιο και επιτόκια καθορίζουν την επόμενη κίνηση

Πέρα από τη Γαλλία, η JP Morgan αναγνωρίζει ως βασικό βραχυπρόθεσμο κίνδυνο την πιθανότητα νέας γεωπολιτικής κλιμάκωσης γύρω από το Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου Brent να παραμένουν κοντά στα υψηλά τους.

Την ίδια στιγμή, εκτιμά ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών και γερμανικών ομολόγων έχουν αρχίσει να υποχωρούν, εξέλιξη που θα μπορούσε σταδιακά να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μετοχές.

Ο οίκος αναγνωρίζει ότι η αρχική αντίδραση των αγορών στην πτώση των αποδόσεων είναι επιφυλακτική, καθώς συνδέεται με φόβους επιβράδυνσης της οικονομίας. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο οικονομικός κύκλος δεν πλησιάζει ακόμη στο τέλος του και προτείνει αξιοποίηση της πρόσφατης αδυναμίας των κυκλικών μετοχών, με επενδυτικό ορίζοντα έξι έως δώδεκα μηνών.