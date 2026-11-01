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Μια νέα περίοδο ισχυρών επενδύσεων, υψηλότερης παραγωγικότητας και αυξημένων αποδόσεων στις διεθνείς αγορές προβλέπει η JPMorgan στην έκθεση Long-Term Capital Market Assumptions 2027, εκτιμώντας ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε έναν μακροχρόνιο επενδυτικό κύκλο, με κινητήρια δύναμη την τεχνητή νοημοσύνη και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αμερικανικού ομίλου, ένα επενδυτικό κύμα ύψους 15 τρισ. δολαρίων έως το 2040 αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και την παραγωγικότητα, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις και επενδυτές.

Η τράπεζα παρουσιάζει μάλιστα τις ισχυρότερες προοπτικές ονομαστικής ανάπτυξης για τις επτά μεγαλύτερες ανεπτυγμένες οικονομίες (G7) των τελευταίων 15 ετών, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση ανάπτυξης και πληθωρισμού εμφανίζεται ευνοϊκότερη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά την πανδημία.

Στην 31η ετήσια έκδοση της έκθεσης, η JPMorgan εξετάζει τις προοπτικές περισσότερων από 200 κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών στρατηγικών, με χρονικό ορίζοντα 10 έως 15 ετών.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες διευρύνονται, αλλά η αποτελεσματική διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι αγορές θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από γεωπολιτικές εντάσεις, δημοσιονομικές ανισορροπίες και διακυμάνσεις του πληθωρισμού.

Οι τρεις δυνάμεις που αλλάζουν την παγκόσμια οικονομία

Η JPMorgan εντοπίζει τρεις βασικές τάσεις που εκτιμά ότι θα καθορίσουν την πορεία των οικονομιών και των χρηματοπιστωτικών αγορών τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη είναι η ενίσχυση του οικονομικού εθνικισμού, καθώς ολοένα περισσότερες κυβερνήσεις επιδιώκουν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή, τις υποδομές και την οικονομική τους ανθεκτικότητα. Η επιλογή αυτή δημιουργεί πρόσθετες επενδυτικές ανάγκες, αλλά ενδέχεται παράλληλα να περιορίσει την οικονομική αποτελεσματικότητα και να καταστήσει τον πληθωρισμό λιγότερο προβλέψιμο.

Η δεύτερη αφορά την ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, με κυρίαρχη την τεχνητή νοημοσύνη. Η JPMorgan θεωρεί ότι η ενσωμάτωση της AI στις επιχειρηματικές διαδικασίες μπορεί να επιταχύνει την παραγωγικότητα και να στηρίξει την ανάπτυξη σε βάθος χρόνου.

Η τρίτη τάση είναι η ανακατεύθυνση των διεθνών κεφαλαιακών ροών. Χώρες που παραδοσιακά διοχέτευαν μεγάλο μέρος των αποταμιεύσεών τους στο εξωτερικό ενδέχεται πλέον να επενδύουν περισσότερα κεφάλαια στις εγχώριες οικονομίες τους, μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στις διεθνείς αγορές.

Τεχνητή νοημοσύνη και επενδύσεις 15 τρισ. δολαρίων

Η τεχνολογική ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλέψεων της JPMorgan, η οποία εκτιμά ότι η παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα θα ενισχυθεί σημαντικά έως το 2040.

Το συνολικό κύμα επιχειρηματικών επενδύσεων υπολογίζεται σε 15 τρισ. δολάρια, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί έναν από τους βασικότερους καταλύτες.

Η τράπεζα αναμένει ότι οι επενδύσεις αυτές, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της παραγωγικότητας, θα προσθέσουν περίπου 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη.

Παράλληλα, οι προβλέψεις για τις οικονομίες του G7 είναι οι πιο αισιόδοξες των τελευταίων 15 ετών.

Η JPMorgan επισημαίνει ότι η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αντισταθμίσει μέρος των πιέσεων που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού στην προσφορά εργασίας, ενισχύοντας την παραγωγικότητα ακόμη και σε οικονομίες με περιορισμένη αύξηση του εργατικού δυναμικού.

Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν θα είναι απαραίτητα ομοιόμορφη. Οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές που αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις νέες τεχνολογίες ενδέχεται να αποκομίσουν μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών ωφελειών, ενισχύοντας τις υφιστάμενες ανισότητες.

Μετοχές: Στο 7,5% οι προβλεπόμενες αποδόσεις στις ΗΠΑ

Η JPMorgan αναβαθμίζει τις μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις της για τις αμερικανικές μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, προβλέποντας ετήσια απόδοση 7,5%, αυξημένη κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση.

Βασικός παράγοντας της αναθεώρησης είναι η ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας, με τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών επιχειρήσεων να διαμορφώνονται πάνω από το 15%.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας και θα στηρίξει την κερδοφορία σε περισσότερους κλάδους της οικονομίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αλλαγή των εκτιμήσεων για τις αναδυόμενες αγορές.

Για πρώτη φορά, οι προβλεπόμενες αποδόσεις των μετοχών των ανεπτυγμένων αγορών υπερβαίνουν εκείνες των αναδυόμενων οικονομιών, με τις τελευταίες να υποβαθμίζονται στο 7%.

Η JPMorgan επισημαίνει ότι οι χρηματιστηριακοί δείκτες των αναδυόμενων αγορών παρουσιάζουν υψηλή έκθεση σε κυκλικούς τεχνολογικούς κλάδους, ιδίως στην παραγωγή ημιαγωγών, όπου τα σημερινά περιθώρια κέρδους βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.

Η πιθανή εξομάλυνση αυτών των περιθωρίων τα επόμενα χρόνια περιορίζει τις προσδοκίες για τη μακροπρόθεσμη απόδοσή τους.

Ομόλογα: Οι καλύτερες προοπτικές αποδόσεων εδώ και 20 χρόνια

Σημαντικά βελτιωμένη εμφανίζεται και η εικόνα στην αγορά ομολόγων.

Η JPMorgan προβλέπει ότι τα παγκόσμια ομόλογα μπορούν να προσφέρουν μακροπρόθεσμη ετήσια απόδοση 5,3%, την υψηλότερη των τελευταίων δύο δεκαετιών στις αντίστοιχες προβλέψεις της.

Η άνοδος των αποδόσεων των κρατικών και εταιρικών τίτλων τα προηγούμενα χρόνια έχει δημιουργήσει ευνοϊκότερη αφετηρία για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Σε αντίθεση με την περίοδο που ακολούθησε τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, όταν τα επιτόκια διατηρούνταν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, οι σημερινές συνθήκες επιτρέπουν στα ομόλογα να προσφέρουν υψηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις.

Παράλληλα, μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο διαφοροποίησης του επενδυτικού κινδύνου, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης.

Hedge funds και υποδομές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στις εκτιμήσεις της JPMorgan αφορά τα εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν περισσότερο κεντρικό ρόλο στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων.

Η τράπεζα αναβαθμίζει κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες την προβλεπόμενη ετήσια απόδοση των διαφοροποιημένων hedge funds, ανεβάζοντάς την στο 6,7%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανοδική αναθεώρηση μεταξύ των βασικών κατηγοριών επενδύσεων που εξετάζει.

Η βελτίωση συνδέεται με τις δυνατότητες ορισμένων στρατηγικών να αξιοποιούν τα υψηλότερα επιτόκια, αλλά και με τις ευκαιρίες ενεργητικής διαχείρισης που δημιουργούνται σε ένα πιο σύνθετο οικονομικό περιβάλλον.

Ισχυρές παραμένουν και οι προοπτικές των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων.

Η JPMorgan προβλέπει ετήσια απόδοση 7,1% για τις παγκόσμιες υποδομές και 8,1% για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών.

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες εμφανίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στις διακυμάνσεις του πληθωρισμού, ενώ επωφελούνται από τη συνεχιζόμενη ανάγκη για αναβάθμιση υποδομών και αύξηση των επενδύσεων.

Παράλληλα, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι οι επιδόσεις διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαχειριστών, γεγονός που καθιστά την επιλογή κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής ιδιαίτερα κρίσιμη.

Το Bitcoin μπαίνει για πρώτη φορά στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Ξεχωριστή θέση στη φετινή έκθεση έχει το Bitcoin, για το οποίο η JPMorgan παρουσιάζει για πρώτη φορά εύρος εκτιμώμενων μακροπρόθεσμων αποδόσεων.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ένταξη των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ευρύτερη επενδυτική ανάλυση.

Ωστόσο, η τράπεζα διευκρινίζει ότι το Bitcoin δεν περιλαμβάνεται ακόμη στα βασικά μοντέλα κατανομής χαρτοφυλακίων.

Η υψηλή μεταβλητότητα και η ασταθής συσχέτισή του με άλλες επενδυτικές κατηγορίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την ευρύτερη ενσωμάτωσή του στις παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης κεφαλαίων.

Χαρτοφυλάκια: Απόδοση 7% για την κλασική κατανομή 60/40

Στις βασικές αναθεωρήσεις της έκθεσης περιλαμβάνεται και η βελτίωση των προοπτικών για τα παραδοσιακά ισορροπημένα χαρτοφυλάκια.

Η JPMorgan εκτιμά ότι ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο με 60% μετοχές και 40% ομόλογα μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμη ετήσια απόδοση 7%, έναντι 6,4% στην προηγούμενη έκθεση.

Η εκτιμώμενη απόδοση αυξάνεται στο 7,5% για το εξεταζόμενο χαρτοφυλάκιο που ενσωματώνει 30% εναλλακτικές επενδύσεις.

Η διαφοροποίηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές δεν καλούνται να αντιμετωπίσουν μόνο τον κίνδυνο ύφεσης, αλλά και επαναλαμβανόμενες πληθωριστικές αναταράξεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο συνδυασμός παραδοσιακών επενδύσεων με επιλεγμένα εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να βελτιώσει τη σχέση απόδοσης και κινδύνου.