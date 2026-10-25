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Η οικονομία των ΗΠΑ σε σχήμα «Κ» φαίνεται να εδραιώνεται και αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ένα νέο οικονομικό σοκ, προειδοποιεί η JPMorgan Asset Management.

Σε πρόσφατη έκθεσή της, ο τομέας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας υπογράμμισε τις ευπάθειες που συνδέονται με την οικονομία σε σχήμα «Κ», όπου τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ οι Αμερικανοί με υψηλότερα εισοδήματα τα πάνε καλά.

Τα άσχημα νέα είναι πως η απόκλιση σε σχήμα «Κ» δεν φαίνεται να πρόκειται να εξισορροπηθεί σύντομα. Επιπλέον, η διάσπαση της οικονομίας θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει καταλύτη για μακροοικονομική και χρηματιστηριακή αστάθεια, όπως ανέφερε σε έκθεσή της ομάδα αναλυτών.

Η τράπεζα επισήμανε ότι τα κεφαλαιακά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν ταχύτερα από τα εισοδήματα από εργασία τα επόμενα χρόνια, μια δυναμική που αναμένεται να διατηρήσει την οικονομία σε σχήμα «Κ».

Οι επενδυτές σε μετοχές των ΗΠΑ διαθέτουν ένα σημαντικό αποθεματικό μετά από χρόνια ευφορίας λόγω της ανοδικής πορείας της αγοράς, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού πλούτου των ΗΠΑ συγκεντρώνεται στα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 70% τα τελευταία πέντε χρόνια. Επιπλέον, τα νοικοκυριά στο ανώτατο εισοδηματικό πεμπτημόριο διαθέτουν 56,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχικό πλούτο και πλούτο από αμοιβαία κεφάλαια, ήτοι το 87% του συνολικού μετοχικού πλούτου και πλούτου από αμοιβαία κεφάλαια των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fed.

Η τράπεζα ανέφερε ότι αναμένει η ανάπτυξη των μετοχών εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στις ΗΠΑ να κυμανθεί γύρω στο 7,5% ετησίως.

Εν τω μεταξύ, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη, με την JPMorgan να εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει την αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής στις ΗΠΑ σε περίπου 1,2% ετησίως, σύμφωνα με το βασικό της σενάριο.

Επίσης, δεν είναι σαφές πώς θα κατανεμηθούν τα οφέλη παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ των Αμερικανών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, οι οποίοι αποτελούν το κατώτερο σκέλος της οικονομίας σε σχήμα Κ.

Η τράπεζα επισήμανε διάφορα σενάρια κινδύνου για τις οικονομικές προοπτικές, σε περίπτωση που μεταβληθούν οι ανάγκες και η κατανομή των πόρων στην οικονομία σε σχήμα Κ.

Σε ένα σενάριο, οι εργαζόμενοι απαιτούν περισσότερους πόρους από ό,τι αναμένουν επί του παρόντος οι οικονομολόγοι, γεγονός που ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει το ευρύτερο οικονομικό και χρηματοοικονομικό οικοσύστημα.

Σε ένα άλλο, οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναδιανείμουν τις αποδόσεις κεφαλαίου από την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που ακούσια αποθαρρύνει τις επενδύσεις, προκαλώντας μια σειρά αλυσιδωτών επιπτώσεων.

Εναλλακτικά, όπως αναφέρει το Business Insider, οι ΗΠΑ διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο «εκτεταμένης κακής κατανομής κεφαλαίου», και εάν η επενδυτική άνθηση δεν καταφέρει να ενισχύσει ουσιαστικά την παραγωγικότητα των ΗΠΑ, η οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να παρουσιάσει πτωτική τάση.

Η οικονομία σε σχήμα Κ αποτελεί μέρος του πνεύματος της εποχής τα τελευταία χρόνια, ιδίως καθώς η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μετά την πανδημία έχει δημιουργήσει πλούτο για τους κατόχους περιουσιακών στοιχείων, ενώ οι άνθρωποι που δεν κατέχουν μετοχές μένουν στο περιθώριο.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακόμη και οι Αμερικανοί με υψηλότερα εισοδήματα αρχίζουν να περιορίζουν τις δαπάνες τους, ένα σημάδι ότι ακόμη και το άνω σκέλος της οικονομίας σε σχήμα Κ ενδέχεται να νιώθει τις επιπτώσεις του αυξημένου πληθωρισμού και των υψηλών τιμών της βενζίνης.