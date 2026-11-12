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Η διευθύνουσα σύμβουλος της Ark Invest, Κάθι Γουντ, δεν δίνει σημασία στην αναταραχή των αγορών αυτής της εβδομάδας, δηλώνοντας ότι οι ανησυχίες των επενδυτών ενισχύουν στην πραγματικότητα την αισιοδοξία της ότι αναμένονται περαιτέρω κέρδη.

Μεγάλο μέρος της πρόσφατης πτώσης οφειλόταν σε ανησυχίες ότι ένα Κογκρέσο υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών θα οδηγούσε σε επιβράδυνση της κατασκευής κέντρων δεδομένων. Ωστόσο, οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν προκαλέσει πολλαπλές περιόδους μεταβλητότητας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Η Γουντ, της οποίας η εταιρεία διαχειρίζεται διάφορα επενδυτικά κεφάλαια με έμφαση στην τεχνολογία και την καινοτομία, δήλωσε στο CNBC ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα «τείχος ανησυχίας» στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ωστόσο, η πολυετής εμπειρία της της προσφέρει μια κάπως μη συμβατική άποψη για την τρέχουσα κατάσταση.

«Έζησα τη φούσκα της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών, και ξέρετε ότι τότε δεν υπήρχε πραγματικά μεγάλη ανησυχία γι’ αυτό», είπε.

Εξήγησε ότι όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, «από την αρχή», πολλοί επενδυτές ανησυχούσαν για το πόσα ξοδεύουν οι εταιρείες στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, για το πόσο γρήγορα πραγματοποιούνται αυτές οι δαπάνες, καθώς και για το πώς οι hyperscalers έχουν περάσει από ακραία επίπεδα θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Το 2025, το εμβληματικό της ETF Ark Innovation σημείωσε κέρδη άνω του 35%, ξεπερνώντας κατά πολύ την άνοδο του S&P 500 κατά 16,4% και την άνοδο του Nasdaq Composite κατά 20,5%.

Όταν ερωτήθηκε αν οι αγορές πλησιάζουν καθόλου στο τέλος της τρέχουσας ανοδικής πορείας, η Γουντ απάντησε: «Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας τεχνολογικής επανάστασης», επισημαίνοντας την ανάπτυξη τεχνολογιών όπως τα ρομποταξί και οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα επιτόκια και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν αυξηθεί απότομα φέτος, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν ωθεί τον πληθωρισμό προς τα πάνω σε όλο τον κόσμο. Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων έχουν επίσης αυξηθεί, με τους πιστωτές να απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τη χορήγηση δανείων σε εταιρείες.

«Αν μια εταιρεία πιστεύει ότι η ανάληψη χρέους θα επιταχύνει τη δυναμική της, δηλαδή τον ρυθμό ανάπτυξής της, τότε δεν έχει σχεδόν καμία σημασία τι συμβαίνει με τα επιτόκια για αυτές τις εταιρείες», εξήγησε η Γουντ.

Η Γουντ τόνισε ότι η συμβουλή της προς τους επενδυτές στο τρέχον ασταθές περιβάλλον είναι να εντοπίσουν τις θέσεις στις οποίες έχουν ισχυρή πεποίθηση και να ενισχύσουν την έκθεσή τους σε αυτές καθώς η αγορά μεταβάλλεται.

«Όταν παρατηρείτε άνοδο σε ένα ασταθές περιβάλλον, πραγματοποιήστε κάποια κέρδη. Όταν παρατηρείτε πτώση, θα έχετε την ψυχολογική άνεση να επανέλθετε στην αγορά, αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει κέρδη», υπογράμμισε.

«Αυτό κάνουμε. Έτσι, σε περιόδους όπως αυτή, επικεντρωνόμαστε στις μετοχές στις οποίες έχουμε τη μεγαλύτερη πεποίθηση. Αυτό ακριβώς κάνουμε την τελευταία εβδομάδα περίπου. Η θέση μας στη SpaceX έχει ενισχυθεί. Αν μη τι άλλο, η διαμάχη γύρω από τα κέντρα δεδομένων στη Γη προσφέρει μεγαλύτερη ευκαιρία στα κέντρα δεδομένων στο διάστημα».

Το 2027, η Γουντ δήλωσε ότι αναμένει να συνεχιστεί η άνοδος των μετοχών. «Είναι δύο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω», είπε για τις μετεκλογικές αναταράξεις. «Η επανάσταση της ΑΙ θα γίνει όλο και πιο ξεκάθαρη το επόμενο έτος, και πιστεύω ότι η αγορά θα έχει καλή απόδοση».