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Η προοπτική αυξημένης προσφοράς πετρελαίου και η άνοδος των αμερικανικών αποθεμάτων διαμορφώνουν το κλίμα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, περιορίζοντας την επίδραση της νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου και τα νέα πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην ανάκαμψη των διαθέσιμων ποσοτήτων αργού και στις ενδείξεις ότι η παγκόσμια αγορά κινείται προς πλεόνασμα.

Το Brent υποχώρησε κοντά στα 92,50 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη (18/11), μετά τη συγκρατημένη άνοδο της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) διαμορφώθηκε κοντά στα 85 δολάρια.

Η πτώση καταγράφεται παρά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν επιθέσεις, ενώ υπήρξαν νέες αναφορές για πλήγματα εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Την Τρίτη, αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν στη νήσο Κεσμ, έπειτα από προηγούμενη ιρανική επίθεση εναντίον του Μπαχρέιν.

Παρά τη στρατιωτική ένταση, οι τιμές του πετρελαίου εμφανίζουν ολοένα μικρότερη αντίδραση σε μεμονωμένα επεισόδια, καθώς οι αγορές δεν προεξοφλούν προς το παρόν επιστροφή σε πόλεμο πλήρους κλίμακας.

Στο επίκεντρο η υπερπροσφορά και τα αμερικανικά αποθέματα

Οι τελευταίες ενδείξεις για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενισχύουν τις πιέσεις στις τιμές.

Τόσο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) όσο και η Goldman Sachs έχουν επισημάνει ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου κατευθύνεται προς συνθήκες πλεονάζουσας προσφοράς.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του American Petroleum Institute (API) έδειξαν ότι τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,3 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

Άνοδο παρουσίασαν επίσης τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, ενισχύοντας την εικόνα επαρκούς διαθεσιμότητας καυσίμων στη μεγαλύτερη αγορά πετρελαίου του κόσμου.

Τα επίσημα στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα αναμένονται αργότερα την Τετάρτη και θα προσφέρουν πληρέστερη εικόνα για τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης.

Απώλειες 20% για το Brent μέσα στον Νοέμβριο

Η υποχώρηση των τιμών αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν συγκριθεί με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν το πετρέλαιο πριν από λίγες εβδομάδες.

Το Brent έχει χάσει περίπου το ένα πέμπτο της αξίας του από τις αρχές Νοεμβρίου, απομακρυνόμενο από το υψηλό εξαμήνου που είχε καταγράψει στα τέλη Οκτωβρίου.

Η διόρθωση συνδέεται με τη σταδιακή αποκατάσταση των προμηθειών από τη Μέση Ανατολή, αλλά και με την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να μην επαναφέρει τις εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να χωρίζουν την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν στα Στενά του Ορμούζ, η ιρανική ηγεσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διεξόδου.

Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη «επιδιώκει σοβαρά» την υπέρβαση του αδιεξόδου μέσω της διπλωματίας.

Οι αγορές έχουν συνηθίσει τις συγκρούσεις στον Κόλπο

Η περιορισμένη αντίδραση των τιμών στις τελευταίες επιθέσεις αποτυπώνει τη σταδιακή προσαρμογή των επενδυτών σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης γεωπολιτικής αστάθειας.

Όπως επισημαίνει ο Πάβελ Μολτσάνοφ, αναλυτής της Raymond James & Associates, τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντασης στον Περσικό Κόλπο έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας των αγορών.

«Οι περιοδικές αναζωπυρώσεις της έντασης στον Περσικό Κόλπο αποτελούν πραγματικότητα τους τελευταίους εννέα μήνες και, σε γενικές γραμμές, η επίδρασή τους στις τιμές του πετρελαίου έχει περιοριστεί με την πάροδο του χρόνου», εξηγεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγορά πετρελαίου έχει εξοικειωθεί με αυτά τα επεισόδια, υπό μία βασική προϋπόθεση: να μην υπάρξει επιστροφή σε γενικευμένο πόλεμο.

Η εκτίμηση αυτή εξηγεί γιατί ακόμη και τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις και οι επιθέσεις κοντά στο Ορμούζ δεν έχουν προκαλέσει αντίστοιχο κύμα ανατιμήσεων.

Στο βλέμμα των επενδυτών η σύνοδος Τραμπ, Σι και Πούτιν

Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις διπλωματικές επαφές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνόδου Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στη Σεντζέν της Κίνας.

Για την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η τριμερής σύνοδος του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, και τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στην ατζέντα των συνομιλιών ενδέχεται να βρεθούν τόσο ο πόλεμος στο Ιράν όσο και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δύο από τις σημαντικότερες γεωπολιτικές κρίσεις που επηρεάζουν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.