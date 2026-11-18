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Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας πως απέκρουσαν ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις, έπειτα από βομβαρδισμούς των ΗΠΑ στο Ιράν, με την Ουάσιγκτον να ανακοινώνει ότι έπληξε πυραυλική εγκατάσταση στη νήσο Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που άρχισε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου.

Το Ιράν αντέδρασε στους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ στοχοποιώντας ιδίως αμερικανικές βάσεις σε χώρες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον. Η κατάπαυση του πυρός που άρχισε να εφαρμόζεται τον Απρίλιο έβαλε τέλος σε σχεδόν 40 ημέρες εχθροπραξιών, αλλά η εύθραυστη ηρεμία στην περιοχή έγινε χίλια κομμάτια το καλοκαίρι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν πως αντιμετώπισαν «επιθέσεις με drones» και, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία τους από το ξέσπασμα του πολέμου, πως «οι εκρήξεις που μπορεί να ακουστούν είναι αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων εχθρικών στόχων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας».

Παράλληλα στο Μπαχρέιν, οι ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν δράση εναντίον «δόλιων ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων» εναντίον του αρχιπελάγους του Κόλπου. Από την περασμένη Παρασκευή, και για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο, το βασίλειο έγινε στόχος του Ιράν τέσσερις φορές.

Οι αρχές στις δυο χώρες, που φιλοξενούν στα εδάφη τους μεγάλη αμερικανική στρατιωτική παρουσία, εξέδωσαν προειδοποιήσεις στον πληθυσμό για τον άμεσο κίνδυνο.

Νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωνε πως υπέστη αμερικανική επιδρομή, εναντίον εγκαταστάσεων του στρατού του στο Κεσμ, νησί στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ, που είχε ήδη μπει στο στόχαστρο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ επανειλημμένα αυτόν τον μήνα.

Στην άλλη πλευρά, αμερικανός αξιωματικός τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αεροσκάφη των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «όπλα υψηλής ακρίβειας για να πλήξουν (…) εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων του σώματος των Φρουρών της Επανάστασης» στο Κεσμ.

«Νόμιμη άμυνα»

Ο αξιωματικός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, μίλησε για ενέργεια σε «νόμιμη άμυνα», επιχειρηματολογώντας ότι οι βομβαρδισμοί αποτελούσαν ανταπόδοση «επίθεσης εναντίον προσωπικού και συμφερόντων» των ΗΠΑ.

Νωρίτερα χθες το Ιράν ανακοίνωνε ότι προχώρησε σε επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους ότι στοχοποίησαν «σύστημα ραντάρ που ανήκει στις αμερικανικές δυνάμεις στη βάση σεΐχης Ίσα» σε αντίποινα για «επανειλημμένες παραβιάσεις του ιρανικού εναέριου χώρου από drones του αμερικανικού στρατού».

Σύμφωνα με τις αρχές του Μπαχρέιν, η ιρανική επίθεση εναντίον της χώρας αναχαιτίστηκε χθες Τρίτη.

Η Τεχεράνη είχε ήδη πλήξει μοναρχίες του Κόλπου, συμμάχους της Ουάσιγκτον, όταν ο πόλεμος βρισκόταν στην κορύφωσή του, προχωρώντας σε καθημερινές επιδρομές με πυραύλους και drones. Κατόπιν, οι εχθροπραξίες φάνηκαν να επικεντρώνονται στο στενό του Ορμούζ, όπου η ναυσιπλοΐα συνεχίζει να εμποδίζεται.

Ο Αντρέας Κριγκ, αναλυτής του King’s College του Λονδίνου, βλέπει στην αναζωπύρωση των εντάσεων στον Κόλπο «μάλλον εσκεμμένη δοκιμασία των ορίων, παρά άμεση επιστροφή σε πόλεμο ευρείας κλίμακας».

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη προσπαθούν να προσδιορίσουν «ως πού μπορεί να φθάσουν» χωρίς να προκαλέσουν αντίδραση της άλλης πλευράς που θα «ξέφευγε» από τον έλεγχο, εξήγησε, συμπληρώνοντας ωστόσο πως πρόκειται για «επικίνδυνο» παιχνίδι.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί μια από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ναυτικές βάσεις στον κόσμο, κάτι που σημαίνει ότι το βασίλειο είναι «το πιο ευάλωτο σε επιθέσεις», συμπλήρωσε ο Αντρέας Κριγκ.

Το βασίλειο, που κυβερνά σουνιτική μειονότητα, έχει κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, όπως και το Ιράν.

Προχθές Δευτέρα, η δικαιοσύνη του Μπαχρέιν επέβαλε ισόβια κάθειρξη σε 64 σιίτες, προσάπτοντάς τους δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Χωρίς να κάνει καμιά σύνδεση με την επίθεση της Τρίτης, η Τεχεράνη κατήγγειλε τις «απάνθρωπες» καταδικαστικές αποφάσεις και διέψευσε οποιαδήποτε σχέση των ενδιαφερόμενων με τον ιδεολογικό στρατό της.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναμένεται να απασχολήσει την άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδο κορυφής στην Κίνα στην οποία θα συμμετάσχουν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ και ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ οι διπλωματικές πρωτοβουλίες με σκοπό να τερματιστεί κάνουν σημειωτόν επί μήνες.