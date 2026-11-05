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Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους βασικούς δείκτες να επεκτείνουν τα κέρδη τους και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να προσεγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο. Η υποχώρηση των ενεργειακών τιμών, η ανθεκτικότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων και η συνεχιζόμενη δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν το αγοραστικό ενδιαφέρον.

Η θετική εικόνα ακολουθεί το ισχυρό ράλι της Τετάρτης, όταν ο Stoxx 600 σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδό του από τον Ιούνιο. Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ έχει συμβάλει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, καθώς οι αγορές εκτιμούν ότι περιορίζεται ο κίνδυνος νέων εμπορικών δασμών και πληθωριστικών πιέσεων.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,49%, στις 660,61 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 1,04%, στις 10.942,22 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 κερδίζει 1,10%, στις 8.267,91 μονάδες, ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX καταγράφει οριακή άνοδο 0,09%, στις 26.460,65 μονάδες. Θετική είναι η εικόνα και στη νότια Ευρώπη, με τον FTSE MIB στο Μιλάνο να ενισχύεται κατά 0,31%, στις 51.189,24 μονάδες, και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να σημειώνει κέρδη 1%, στις 19.565,40 μονάδες.

Η νίκη των Δημοκρατικών και το φθηνότερο πετρέλαιο ενισχύουν τις αγορές

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου έχει αλλάξει τις προσδοκίες των επενδυτών για την οικονομική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι αγορές αποτιμούν πλέον μικρότερο κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων από τη δημοσιονομική πολιτική και επιβολής πρόσθετων εμπορικών περιορισμών από την κυβέρνηση Τραμπ.

Η αλλαγή των πολιτικών ισορροπιών συνοδεύτηκε από σημαντική υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, προσφέροντας ανακούφιση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επηρεάζονται άμεσα από το ενεργειακό κόστος.

Η εξέλιξη ευνοεί ιδιαίτερα τη μεταποίηση και τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, καθώς οι χαμηλότερες τιμές ενέργειας συμβάλλουν στον περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Legrand και Diageo ξεχωρίζουν – Η AI συνεχίζει να στηρίζει τις μετοχές

Στο εταιρικό μέτωπο, οι επενδυτές παρακολουθούν τις επιχειρήσεις που συνδέονται με τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ισχυρή ζήτηση για κέντρα δεδομένων εξακολουθεί να στηρίζει τα οικονομικά τους μεγέθη.

Η γαλλική Legrand ενισχύθηκε κατά 3,4%, μετά τη δεύτερη αναβάθμιση των προβλέψεών της για την αύξηση των πωλήσεων το 2026.

Η εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού επισήμανε την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση για συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείρισης καλωδιώσεων που χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων.

Οι επιδόσεις της ενισχύουν την εκτίμηση ότι οι επενδύσεις στις φυσικές υποδομές της AI συνεχίζουν να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες αύξησης των εσόδων.

Αντίθετα, η Arm Holdings δέχθηκε πιέσεις, με το δημοσίευμα του Investing.com να καταγράφει πτώση περίπου 4%, παρά την πρόβλεψη για έσοδα τρίτου τριμήνου οριακά υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Στο Λονδίνο, η Diageo σημείωσε άνοδο 5%, καθώς τα έσοδα πρώτου τριμήνου του βρετανικού ομίλου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Rheinmetall: Βουτιά άνω του 15% μετά τη νέα υποβάθμιση των προβλέψεων

Στον αντίποδα του θετικού κλίματος βρίσκεται η Rheinmetall, η οποία δέχθηκε ισχυρές πιέσεις μετά τη δεύτερη αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το 2026 από τον Αύγουστο.

Η μετοχή της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας υποχώρησε περισσότερο από 15% στις πρώτες συναλλαγές, μετά την ανακοίνωση της διοίκησης αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η εταιρεία απέδωσε την υποβάθμιση στις καθυστερήσεις υλοποίησης στρατιωτικών συμβάσεων και παράδοσης πυρομαχικών.

Ειδικότερα, επικαλέστηκε τις καθυστερήσεις του προγράμματος Arminius Boxer του γερμανικού στρατού, το οποίο αναμένεται πλέον να τεθεί σε υπηρεσία το 2027, καθώς και προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις δοκιμές αποδοχής πυρομαχικών πυροβολικού.

Είχε προηγηθεί η υποβάθμιση του Αυγούστου, όταν η Γερμανία εγκατέλειψε τα σχέδια κατασκευής πολεμικών πλοίων, σε ένα πρόγραμμα που θα αποτελούσε τη μεγαλύτερη παραγγελία της Rheinmetall από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τράπεζα της Αγγλίας: Στο επίκεντρο τα επιτόκια

Παρά την άνοδο των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στη νομισματική πολιτική.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να αυξήσει το βασικό επιτόκιό της κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, πραγματοποιώντας, εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και τρία χρόνια.

Η αναμενόμενη απόφαση συνδέεται με τις αυξημένες εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Μια τέτοια κίνηση θα ευθυγράμμιζε περισσότερο τη βρετανική κεντρική τράπεζα με την περιοριστική κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής που ακολουθούν η Federal Reserve και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Γαλλία: Μαζικές διαδηλώσεις και απεργίες

Στη Γαλλία, οι επενδυτές παρακολουθούν τις συνεχιζόμενες κοινωνικές κινητοποιήσεις, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη σε μεγάλες πόλεις, ενώ απεργίες στον δημόσιο τομέα προκάλεσαν προβλήματα στις μεταφορές, την εκπαίδευση και τις δημοτικές υπηρεσίες.

Οι κινητοποιήσεις αποτελούν σημαντική πολιτική δοκιμασία για τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έπειτα από εβδομάδες κοινωνικών εντάσεων που έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα.

Η αναταραχή κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση, περίπου πέντε μήνες πριν από τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Παρά τις πολιτικές και οικονομικές αβεβαιότητες, το θετικό κλίμα διατηρείται στις ευρωπαϊκές αγορές, με βασικά στηρίγματα τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ανθεκτικότητα των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.