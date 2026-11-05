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Σε δύο ταχύτητες κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια την Πέμπτη, με τις τεχνολογικές μετοχές να δέχονται νέο κύμα ισχυρών ρευστοποιήσεων, την ώρα που η απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου προσφέρει στήριξη στις υπόλοιπες αγορές. Στη Νότια Κορέα, η βουτιά των εταιρειών ημιαγωγών προκάλεσε την προσωρινή ενεργοποίηση μηχανισμού περιορισμού των συναλλαγών, ενώ στον αντίποδα οι κινεζικές τεχνολογικές μετοχές κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Οι εξελίξεις έρχονται στον απόηχο της επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, η οποία ενισχύει τις προσδοκίες για πολιτική πίεση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους.

Στα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επικρατούσαν μικτές τάσεις κατά τις ασιατικές συναλλαγές, με τα futures του Nasdaq 100 να καταγράφουν τις μεγαλύτερες απώλειες, ενώ η Wall Street είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση της Τετάρτης με κέρδη, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά την προοπτική ελέγχου του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς.

Νότια Κορέα: Βουτιά 5,2% στον Kospi – Ενεργοποιήθηκε μηχανισμός περιορισμού συναλλαγών

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε η Νότια Κορέα, όπου ο δείκτης Kospi υποχώρησε έως 5,2%, καθώς οι πωλήσεις στις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών εντάθηκαν.

Η απότομη πτώση οδήγησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού «sidecar», ο οποίος περιορίζει προσωρινά, για πέντε λεπτά, τις εντολές πώλησης που συνδέονται με συναλλαγές προθεσμιακών και μετοχικών αγορών.

Οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές μικροτσίπ της χώρας κατέγραψαν ιδιαίτερα ισχυρές απώλειες.

Η Samsung Electronics υποχώρησε κατά 5,5%, ενώ η SK Hynix βυθίστηκε κατά 8%, αντανακλώντας την επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στον παγκόσμιο κλάδο ημιαγωγών.

Αφορμή για το νέο κύμα ρευστοποιήσεων αποτέλεσαν τα απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα των αμερικανικών εταιρειών σχεδιασμού μικροτσίπ Qualcomm και Arm Holdings, τα οποία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου.

Ο αμερικανικός δείκτης Philadelphia Semiconductor είχε υποχωρήσει κατά 3,1% την Τετάρτη, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Πιέσεις δέχθηκαν επίσης οι κατασκευαστές εξοπλισμού για τη βιομηχανία ημιαγωγών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την εξασθένηση της ζήτησης smartphones, την αύξηση του κόστους των μνημών και την αβεβαιότητα γύρω από τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ιαπωνία: Στο κόκκινο οι τεχνολογικοί κολοσσοί – Πτώση 9,4% για την Advantest

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε οριακά κατά 0,3%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 1,5%, αποτυπώνοντας τη μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των τεχνολογικών και των υπόλοιπων μετοχών.

Οι εταιρείες που συνδέονται με την παραγωγή ημιαγωγών και την τεχνητή νοημοσύνη συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μετά τις ισχυρές απώλειες της προηγούμενης συνεδρίασης.

Η Advantest, κατασκευάστρια εξοπλισμού ελέγχου μικροτσίπ, κατέγραψε βουτιά 9,4%, ενώ η Tokyo Electron, που δραστηριοποιείται στον εξοπλισμό παραγωγής ημιαγωγών, υποχώρησε κατά 7,7%.

Σημαντικές απώλειες σημείωσε και η SoftBank, με τη μετοχή του ιαπωνικού επενδυτικού ομίλου να χάνει 5,3%.

Η πτώση των συγκεκριμένων τίτλων δείχνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να επανεξετάζουν τις υψηλές αποτιμήσεις των εταιρειών που έχουν επωφεληθεί περισσότερο από την επενδυτική έκρηξη στην AI.

Κίνα: Αντίθετη πορεία με ράλι 3,5% στο Χονγκ Κονγκ

Διαφορετική εικόνα παρουσίασαν οι κινεζικές αγορές, όπου οι μετοχές ημιαγωγών κινήθηκαν ανοδικά, υποστηριζόμενες από νέα μέτρα του Πεκίνου.

Ο δείκτης CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο Shanghai Composite σημείωσε άνοδο περίπου 0,1%.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η αντίδραση στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Hang Seng εκτινάχθηκε κατά 3,5%, με τις κινεζικές εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ να πρωταγωνιστούν στην άνοδο.

Η θετική πορεία του κλάδου συνδέεται με την απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBOC) να μειώσει κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, το επιτόκιο ειδικής χρηματοδοτικής διευκόλυνσης που στηρίζει τις επαναγορές και τις αγορές μετοχών.

Η απόφαση ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εγχώριες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η στρατηγική του Πεκίνου για περιορισμό της εξάρτησης από την αμερικανική τεχνολογία ημιαγωγών εξακολουθεί να προσφέρει στήριξη στους Κινέζους σχεδιαστές μικροτσίπ, στα εργοστάσια παραγωγής και στους κατασκευαστές σχετικού εξοπλισμού.

Η αντίθετη πορεία Κίνας και υπόλοιπης Ασίας αναδεικνύει τις διαφορετικές δυνάμεις που επηρεάζουν τις τεχνολογικές μετοχές στην περιοχή.

Πετρέλαιο: Κατάρρευση 8,7% στο Brent – Κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι

Σημαντική στήριξη στις ασιατικές αγορές προσέφερε η απότομη υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.

Το Brent κατέγραψε πτώση 8,7% την Τετάρτη, κλείνοντας στα 94,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 8,29%, στα 88,12 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς βρέθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων περίπου δύο μηνών.

Η αποκλιμάκωση συνδέεται με τις προσδοκίες ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα ενισχύσει την πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ για επιτάχυνση των προσπαθειών τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Μια πιθανή αποκλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να περιορίσει τις διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Η πτώση των ενεργειακών τιμών αποτελεί θετική εξέλιξη ιδιαίτερα για τις οικονομίες της Ασίας που εξαρτώνται από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Αυστραλία: Άλμα 2,4% στο χρηματιστήριο μετά τα στοιχεία εμπορίου

Ισχυρά κέρδη κατέγραψε το χρηματιστήριο της Αυστραλίας, με τον δείκτη S&P/ASX 200 να ενισχύεται κατά 2,4%, έπειτα από την ανακοίνωση καλύτερων του αναμενομένου στοιχείων για το εμπορικό ισοζύγιο.

Το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα αγαθών της χώρας αυξήθηκε στα 2,83 δισ. δολάρια Αυστραλίας τον Σεπτέμβριο, από μόλις 184 εκατ. δολάρια Αυστραλίας τον Αύγουστο.

Η επίδοση ξεπέρασε κατά πολύ τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν πλεόνασμα 940 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών, εξέλιξη που ενίσχυσε το θετικό κλίμα στο χρηματιστήριο.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης σημείωσε άνοδο 0,5%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του ινδικού Nifty 50 κινήθηκαν χωρίς σημαντική μεταβολή.

Ομόλογα και δολάριο: Η πτώση του πετρελαίου αλλάζει τις προσδοκίες για τη Fed

Η μεγάλη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου επηρέασε θετικά και τις αγορές ομολόγων.

Οι επενδυτές περιόρισαν τις προσδοκίες τους για νέες αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), καθώς η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν σε ολόκληρη την καμπύλη, ενώ το δολάριο αποδυναμώθηκε, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη σε περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου και σε αγορές εκτός του τεχνολογικού κλάδου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σύνθετο περιβάλλον για τους επενδυτές: από τη μία πλευρά, οι ανησυχίες για τις προοπτικές των ημιαγωγών και την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη συντηρούν τις πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές. Από την άλλη, η μεγάλη πτώση του πετρελαίου και οι προσδοκίες αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν προσφέρουν σημαντική ανάσα στις διεθνείς αγορές.