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Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα τρίμηνα, προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, καθώς οι πιέσεις στις τιμές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία στους υπεύθυνους χάραξης της νομισματικής πολιτικής.

Σε συνέντευξή της στην ιαπωνική εφημερίδα Yomiuri Shimbun, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, η Λαγκάρντ τόνισε ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις του πληθωρισμού δεν έχουν μέχρι στιγμής ξεπεράσει τις προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας.

«Γνωρίζουμε ότι οι δείκτες του πληθωρισμού θα παραμείνουν υψηλοί τα επόμενα τρίμηνα», δήλωσε., προσθέτοντας πως «όσο υψηλότερα βρίσκονται και όσο περισσότερο παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τον μεσοπρόθεσμο στόχο μας».

Στο μικροσκόπιο της ΕΚΤ οι μισθοί και οι τιμές

Παρότι ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,5% τον Οκτώβριο, σε ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο, η ΕΚΤ θα εξετάσει αναλυτικά τα επιμέρους στοιχεία, προκειμένου να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις της σχετικά με τα επιτόκια τον Δεκέμβριο.

Η Λαγκάρντ διευκρίνισε ότι, προς το παρόν, η κεντρική τράπεζα δεν διαπιστώνει δευτερογενείς πληθωριστικές επιδράσεις «πέραν εκείνων που έχουμε ήδη ενσωματώσει στις προβλέψεις μας».

Οι δευτερογενείς επιδράσεις αφορούν κυρίως το ενδεχόμενο οι αρχικές αυξήσεις των τιμών, ιδιαίτερα της ενέργειας, να οδηγήσουν σε υψηλότερες μισθολογικές απαιτήσεις και νέες ανατιμήσεις, δημιουργώντας έναν παρατεταμένο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων.

«Παρακολουθούμε προσεκτικά τους δείκτες που αποτυπώνουν τις μελλοντικές εξελίξεις, όπως οι πολυετείς μισθολογικές συμφωνίες και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για τους μισθούς, και δεν βλέπουμε ακόμη ενδείξεις μεταβολής της τάσης», υπογράμμισε.

Προς νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο

Με τον γενικό πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να κινείται πλέον σε επίπεδα διπλάσια από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ και την οικονομία να συνεχίζει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αρκετοί αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Μια τέτοια απόφαση θα ακολουθούσε τις δύο προηγούμενες αυξήσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος οδήγησε σε απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα είναι πόση ακόμη νομισματική σύσφιγξη μπορεί να αντέξει η Ευρωζώνη των 21 χωρών, χωρίς να υπονομευθεί η οικονομική ανάπτυξη.

Μια πρόσθετη αύξηση θα οδηγούσε το κόστος δανεισμού στο ανώτατο όριο ενός εύρους επιτοκίων εντός του οποίου οι επιπτώσεις στην οικονομία θεωρούνται σχετικά ήπιες. Παράλληλα, η πρόσφατη σημαντική άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που επιβαρύνει τις οικονομικές προοπτικές.

Η Λαγκάρντ απέφυγε να δεσμευτεί για την απόφαση που θα ληφθεί τον επόμενο μήνα, άφησε όμως σαφώς να εννοηθεί ότι η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής δύσκολα θα αλλάξει χωρίς σημαντική μεταβολή των οικονομικών δεδομένων.

«Δεν μπορώ να σας πω σήμερα με βεβαιότητα ότι θα προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση τον Δεκέμβριο», τόνισε στην ιαπωνική εφημερίδα.

«Αυτό που γνωρίζω είναι ότι, με βάση τις πληροφορίες που διαθέτουμε σήμερα, θα χρειάζονταν σημαντικές αλλαγές ώστε η κατεύθυνση των αποφάσεών μας να είναι διαφορετική από εκείνη που αναμένω», πρόσθεσε.

Η αποχώρηση από την ΕΚΤ και το πολιτικό της μέλλον

Η 70χρονη Λαγκάρντ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ τον Φεβρουάριο, περίπου εννέα μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της θητείας της.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Eurogroup, δύο είναι οι υποψήφιοι που διεκδικούν τη διαδοχή της. Πρόκειται για τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ και τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, οι οποίοι εμφανίζονται ως οι μοναδικοί διεκδικητές της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η Λαγκάρντ αναφέρθηκε και στο πολιτικό της μέλλον, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2027.

Η ίδια απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ξεκαθάρισε ωστόσο ότι επιθυμεί να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει δημόσια στον πολιτικό διάλογο.

«Δεν είναι στα σχέδιά μου. Δεν είναι το μέλλον μου. Αλλά θέλω να μπορώ να εκφράζω την άποψή μου σε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε.

Η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΤ άσκησε παράλληλα κριτική σε θέσεις που διατυπώνονται κατά την προεκλογική αντιπαράθεση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

«Όταν ακούω έναν από τους υποψηφίους, που βρίσκεται σχετικά ψηλά στις δημοσκοπήσεις, να λέει ότι το δημόσιο χρέος πρέπει να καεί, δεν μπορώ απλώς να παραμένω εντελώς σιωπηλή», ανέφερε. «Θέλω να μπορώ να μιλάω με βάση τα γεγονότα, τα δεδομένα και την αλήθεια, και όχι να ακούω σιωπηλά επινοημένη προπαγάνδα», κατέληξε η Λαγκάρντ.