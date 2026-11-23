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Σταθερή αναπτυξιακή δυναμική διατήρησε τον Νοέμβριο η οικονομία της Ευρωζώνης, με την ισχυρή ανάκαμψη της Γερμανίας να αντισταθμίζει την επιδείνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Γαλλία. Ωστόσο, πίσω από τη συνολική ανθεκτικότητα της περιοχής διαμορφώνονται ολοένα μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών της, καθώς η γερμανική παραγωγή και οι υπηρεσίες ενισχύονται, ενώ η γαλλική οικονομία πλήττεται από την πολιτική αβεβαιότητα, τις δημοσιονομικές πιέσεις και την υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global, ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) της Ευρωζώνης διατηρήθηκε στις 51,7 μονάδες τον Νοέμβριο, παραμένοντας πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν μικρή άνοδο του δείκτη.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται έντονα μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας. Η πρώτη εμφανίζει την ισχυρότερη επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας εδώ και περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια, ενώ η δεύτερη καταγράφει μεγαλύτερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν συνεχιζόμενη σταθερή ανάπτυξη στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο», δήλωσε ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «η συνολική εικόνα της οικονομικής ανθεκτικότητας κρύβει ανησυχητικές αποκλίσεις στις επιδόσεις».

Γερμανία: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022 η επιχειρηματική δραστηριότητα

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης εμφανίζει σαφή σημάδια ανάκαμψης, έπειτα από χρόνια υποτονικής ανάπτυξης που την είχαν μετατρέψει σε παράγοντα επιβράδυνσης της Ευρωζώνης.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της Γερμανίας εκτινάχθηκε στις 55 μονάδες τον Νοέμβριο, από 53,4 τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας σημαντικά τις προβλέψεις των οικονομολόγων, οι οποίοι ανέμεναν μικρή υποχώρηση στις 53,2 μονάδες.

Πρόκειται για τον ισχυρότερο ρυθμό ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα εδώ και περισσότερα από τεσσεράμισι χρόνια.

Ο δείκτης της μεταποίησης ενισχύθηκε επίσης στις 55 μονάδες, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών σημείωσε βελτίωση, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 μηνών.

«Η επιβράδυνση της ανάπτυξης στις αρχές του τέταρτου τριμήνου αποδείχθηκε βραχύβια», ανέφερε ο Φιλ Σμιθ, οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως εξήγησε, η συνεχιζόμενη ανάκαμψη της μεταποίησης εξακολουθεί να στηρίζεται στην αύξηση των εξαγωγικών παραγγελιών, ενώ παράλληλα ανακάμπτει και η ζήτηση στον περισσότερο προσανατολισμένο στην εγχώρια αγορά τομέα των υπηρεσιών.

Η ζήτηση στις υπηρεσίες παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, υποδηλώνοντας ότι η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας αποκτά ευρύτερη βάση.

Δημόσιες επενδύσεις και εξαγωγές στηρίζουν τη γερμανική ανάκαμψη

Η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας στη Γερμανία συνδέεται με τις μεγάλες κρατικές δαπάνες για υποδομές και άμυνα, αλλά και με την ισχυρή πορεία των εξαγωγών.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν συμβάλει στην αναθέρμανση της οικονομικής δραστηριότητας, ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο υποτονικών επιδόσεων.

Σύμφωνα με τους ανεξάρτητους οικονομικούς συμβούλους της γερμανικής κυβέρνησης, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,3% το 2026, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με την πρόβλεψη που είχαν διατυπώσει την άνοιξη.

Η βελτίωση των προοπτικών έχει ενισχύσει και την επενδυτική εμπιστοσύνη, η οποία τον Νοέμβριο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, οι υψηλές τιμές ενέργειας που συνδέονται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, ενισχύοντας τις πιέσεις προς την ΕΚΤ για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων διεθνώς καθιστά αυστηρότερες τις συνθήκες χρηματοδότησης και θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη της Γερμανίας.

Τέλος στο μεγαλύτερο σερί απωλειών θέσεων εργασίας στη γερμανική μεταποίηση

Παρά τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, οι συνθήκες στη γερμανική αγορά εργασίας παραμένουν υποτονικές.

Ωστόσο, τα στοιχεία του Νοεμβρίου καταγράφουν μια σημαντική αλλαγή στη μεταποίηση.

Η απασχόληση στον μεταποιητικό τομέα επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης, καθώς η αυξανόμενη πίεση στην παραγωγική δυναμικότητα των εργοστασίων και η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών οδήγησαν σε αύξηση των θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον Φιλ Σμιθ, η εξέλιξη αυτή τερματίζει τη μεγαλύτερη διαδοχική περίοδο περικοπών θέσεων εργασίας στη μεταποίηση που έχει καταγραφεί στην ιστορία της συγκεκριμένης έρευνας.

Ενδέχεται επίσης να αποτελεί ένδειξη αυξανόμενης εμπιστοσύνης των παραγωγών αγαθών ως προς τη διάρκεια και την ανθεκτικότητα της ανάκαμψης.

Γαλλία: Βαθαίνει η συρρίκνωση, στο 46,2 ο PMI

Σε πλήρη αντίθεση με τη γερμανική ανάκαμψη, η γαλλική οικονομία παρουσιάζει περαιτέρω επιδείνωση, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από τις προεδρικές εκλογές του 2027 και η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών επηρεάζουν αρνητικά την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο σύνθετος δείκτης PMI της Γαλλίας υποχώρησε στις 46,2 μονάδες τον Νοέμβριο, από 46,6 τον Οκτώβριο, παραμένοντας αισθητά κάτω από το όριο των 50 μονάδων.

Η επίδοση ήταν σημαντικά χειρότερη από τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg, οι οποίοι ανέμεναν βελτίωση στις 47,9 μονάδες.

«Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης αντιμετωπίζει αδύναμη εγχώρια ζήτηση, εν μέρει λόγω της επιφυλακτικότητας των πελατών να δεσμευτούν σε νέα έργα ενόψει μιας εξαιρετικά αβέβαιης εκλογικής περιόδου το επόμενο έτος», δήλωσε ο Τζο Χέιζ, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως πρόσθεσε, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει επιδεινωθεί ραγδαία τους τελευταίους μήνες, καθώς επανέρχονται στο προσκήνιο χρόνια προβλήματα, όπως οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, όσο πλησιάζουν οι εκλογές.

Ανάπτυξη μόλις 0,4% και κίνδυνος τεχνικής ύφεσης στη Γαλλία

Η γαλλική οικονομία έχει χάσει σημαντικό μέρος της δυναμικής της μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάπτυξη στη χώρα αναμένεται να περιοριστεί σε μόλις 0,4% φέτος, πριν σημειώσει μικρή επιτάχυνση το 2027.

Η οικονομική επιβράδυνση δυσχεραίνει την προσπάθεια περιορισμού του διογκωμένου δημοσιονομικού ελλείμματος.

Η προσπάθεια αυτή αντιμετωπίζει ήδη εμπόδια εξαιτίας των πολιτικών διαφωνιών ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης.

Στις δυσκολίες προστίθενται και οι κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς οι φοιτητικές διαδηλώσεις έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερες κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας και των μέτρων λιτότητας που αποσκοπούν στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στο γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα, οδηγώντας σε έντονη άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών κρατικών ομολόγων.

Πρόσθετη επιβάρυνση προκαλούν οι αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας έχουν ήδη αρχίσει να συζητούν το ενδεχόμενο νέων κινήσεων το 2027, μετά την αναμενόμενη τρίτη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

«Τα προκαταρκτικά στοιχεία PMI του Νοεμβρίου έχουν αυξήσει την πιθανότητα η Γαλλία να εισέλθει σε τεχνική ύφεση κατά το τέταρτο τρίμηνο», προειδοποίησε ο Τζο Χέιζ.

Ευρωζώνη: Ανθεκτικότητα παρά τον πόλεμο στο Ιράν και τους αμερικανικούς δασμούς

Παρά τις έντονες αποκλίσεις μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας, η οικονομία της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε σειρά δυσμενών παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πόλεμος στο Ιράν, οι αμερικανικοί δασμοί και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι η οικονομία της Ευρωζώνης, η οποία αριθμεί πλέον 21 κράτη-μέλη, θα αναπτυχθεί κατά 1,2% το 2026, με τον ίδιο ρυθμό να προβλέπεται και για το 2027.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η περιοχή δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένη την οικονομική της ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά ορισμένων κρατών-μελών, αλλά και στη σταδιακή υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας.

Η μεταποίηση ξεπερνά τις υπηρεσίες – Στήριξη από άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη

Πέρα από τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, τα στοιχεία της S&P Global καταγράφουν και σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων της οικονομίας.

Η μεταποίηση εμφανίζει αισθητά καλύτερες επιδόσεις από τον τομέα των υπηρεσιών, κυρίως χάρη στις μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στην άμυνα και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αντίθετα, πολλές επιχειρήσεις που εξυπηρετούν άμεσα τους καταναλωτές αντιμετωπίζουν πιέσεις από το αβέβαιο πολιτικό περιβάλλον, τις κοινωνικές αναταραχές και το υψηλό κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κρις Γουίλιαμσον.

Οι παράγοντες αυτοί επιβαρύνουν και τις προοπτικές για το επόμενο έτος.

Ο σχετικός δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών υποχώρησε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Ενώ οι επιχειρήσεις της μεταποίησης εμφανίστηκαν πιο αισιόδοξες, η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε.

ΕΚΤ: Νέα αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο με τον πληθωρισμό στο 4%

Η αυστηρότερη νομισματική πολιτική αρχίζει να λειτουργεί ως ολοένα μεγαλύτερο εμπόδιο για την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει τον Δεκέμβριο στην τρίτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης για το 2026, ενώ αξιωματούχοι της έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί ο κύκλος αυξήσεων και μετά το τέλος του έτους.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη βρίσκεται σήμερα στο 4%, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τον Γουίλιαμσον, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και η εξασθένηση της ζήτησης περιόρισαν τις συνολικές πληθωριστικές πιέσεις τον Νοέμβριο.

«Σε συνδυασμό με τις ενδείξεις για υποτονική αγορά εργασίας που προκύπτουν από την έρευνα, η βραδύτερη αύξηση των τιμών θα μπορούσε να περιορίσει ορισμένες ανησυχίες για την επιμονή του υψηλού πληθωρισμού, εφόσον συνεχιστεί», ανέφερε.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι, προς το παρόν, οι έρευνες εξακολουθούν να στέλνουν ένα σαφές μήνυμα υπέρ της αυστηρής νομισματικής πολιτικής, καθώς ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο της ΕΚΤ τους επόμενους μήνες.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς δημοσιεύονται νωρίς κάθε μήνα και προσφέρουν έγκαιρες ενδείξεις για τις τάσεις και τα σημεία καμπής της οικονομικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, επειδή αποτυπώνουν το εύρος των μεταβολών της παραγωγής και όχι το ακριβές μέγεθός τους, η άμεση αντιστοίχισή τους με τα στοιχεία του τριμηνιαίου ΑΕΠ δεν είναι πάντοτε εύκολη.