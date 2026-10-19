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Ο Μάικλ Μπέρι διατηρεί εδώ και καιρό αρνητική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη και η τελευταία του μεγάλη αρνητική θέση εξελίσσεται καθώς οι συναλλαγές συνεχίζουν να στηρίζουν την χρηματιστηριακή αγορά.

Ο αναλυτής, γνωστός για το στοίχημα που έθεσε εναντίον της αγοράς ακινήτων των ΗΠΑ πριν από την κρίση του 2008, αποκάλυψε φέτος short σε μετοχές που σημείωσαν άνοδο, όπως η Nvidia και η Palantir. Στις 11 Οκτωβρίου, περιέγραψε λεπτομερώς πώς έχει εξελιχθεί πρόσφατα το αρνητικό στοίχημά του.

«Είχα προηγουμένως μετατρέψει τα shorts μου σε θέσεις σε options», τόνισε ο Μπέρι στο Substack, αναλύοντας τη θέση του σε μια ενότητα με τίτλο «Consolidating the Big Short». «Τώρα έχω μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων μου σε options σε δύο index shorts — puts στον NDX και puts στο Van Eck Semiconductor ETF (SMH)».

Τα στοιχήματα του Μπέρι για πτώση των μετοχών εταιρειών μικροεπεξεργαστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πιθανότατα απέδωσαν, καθώς ο κλάδος δέχτηκε σφοδρό πλήγμα από ανησυχίες σχετικά με τις αποτιμήσεις και άλλους αρνητικούς παράγοντες. Τώρα επικεντρώνεται αποκλειστικά σε δύο ευρείες κατηγορίες μετοχών που παρακολουθούν τις ραγδαία ανερχόμενες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Μπέρι δήλωσε ότι διαβλέπει μια «σημαντική αποκορύφωση» στην αγορά κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους εννέα μήνες και ότι η τελική φάση της ανοδικής πορείας θα μπορούσε να είναι «άγρια», με πιθανή ραγδαία άνοδο των τιμών πριν από την πτώση που προβλέπει.

Το ETF VanEck Semiconductor «αποτελεί ένα συγκεντρωμένο στοίχημα στις πιο καυτές και υπερτιμημένες μετοχές εταιρειών μικροτσίπ», υπογράμμισε.

«Η Nvidia αποτελεί το 19,6% του αμοιβαίου κεφαλαίου, με την TSMC στο 9,3% και την AMD στο 5,6%. Οι Broadcom, Micron, Marvell και Applied Materials κατέχουν όλες θέσεις κοντά στο 5%», ανέφερε ο Μπέρι. «Αυτές οι μετοχές ανήκουν ακριβώς στην κατηγορία των μεμονωμένων τίτλων που θα ήθελα να πουλήσω».

Είπε επίσης ότι τα bearish puts που έχει αγοράσει λήγουν τον Ιούνιο του 2027, δίνοντάς του περίπου οκτώ μήνες για να αποδειχθεί σωστή η θέση του.

Ο Μπέρι εξακολουθεί να στοιχηματίζει άμεσα εναντίον ορισμένων μετοχών. Ανέφερε ότι εξακολουθεί να κατέχει δικαιώματα πώλησης (puts) σε δημοφιλείς μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των Oracle και Palantir, καθώς και των Met Life και Caterpillar.

«Ο όγκος συναλλαγών συνεχίζει να μειώνεται καθώς η Palantir σημειώνει άνοδο, γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενη εξάντληση της δυναμικής της μετοχής», ανέφερε, σύμφωνα με το Business Insider.