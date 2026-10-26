Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Ντέιβιντ Τικοτσίνσκι πιστεύει ότι ο κύκλος της τεχνητής νοημοσύνης εισέρχεται σε μια φάση που θα ενισχύσει την πορεία μιας από τις παλαιότερες εταιρείες κατασκευής μικροεπεξεργαστών.

Ο διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων του hedge fund Maverick Capital, αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρουσίασε την Intel ως επενδυτική ευκαιρία στο επενδυτικό συνέδριο Robin Hood. Η πρόβλεψή του για την εταιρεία: Θα είναι ο επόμενος κατασκευαστής ημιαγωγών αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η λογική του βασίζεται στο ότι η εκρηκτική αύξηση της χρήσης των «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες θα αποτελέσει ευλογία για εταιρείες όπως η Intel και η AMD, όπως ακριβώς η αρχική φάση δοκιμών μοντέλων του κύκλου της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδότησε την ταχεία ανάπτυξη της Nvidia.

Σε σύγκριση με τη δημιουργία κειμένου που πραγματοποιείται από τα chatbots, οι «πράκτορες» αναλύουν τις εργασίες σε περισσότερα συστατικά στοιχεία και γενικά απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της CPU παρά της GPU. Οι δύο μεγαλύτεροι κατασκευαστές CPU είναι η Intel και η AMD.

Ο Τικοτσίνσκι ανέφερε ότι η ανοδική πορεία της εταιρείας θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών άνω του 100% τα επόμενα δύο χρόνια, όπως ανέφερε στο Business Insider ένα άτομο που παρευρέθηκε στην ομιλία.

Υπάρχουν ήδη αρκετές εταιρείες ημιαγωγών που έχουν ξεπεράσει το όριο αποτίμησης του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθεισών Nvidia, TSMC, Broadcom και Micron.

Ωστόσο, η Intel, στην οποία η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αγόρασε πέρυσι μερίδιο 10% έναντι ποσού λίγο κάτω των 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υστερεί έναντι αυτών των εταιρειών με τεράστια κεφαλαιοποίηση, παρά το γεγονός ότι η τιμή της μετοχής της έχει υπερδιπλασιαστεί φέτος.

Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε περίπου 500 δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που σημαίνει ότι η Intel θα πρέπει να διπλασιάσει την αξία της για να επαληθευτεί η πρόβλεψη του Τικοτσίνσκι.

Η Maverick, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο «Tiger Cub» Λι Έινσλι, ο οποίος εξακολουθεί να είναι ο διευθύνων εταίρος της εταιρείας, έκλεισε το β’ τρίμηνο με συμμετοχή στην Intel αξίας άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.