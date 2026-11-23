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Θετικές προοπτικές για το ελληνικό Χρηματιστήριο το 2027 διατηρεί η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η αύξηση των εταιρικών κερδών, η επιτάχυνση των επενδύσεων και η πιστωτική επέκταση μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω άνοδο των μετοχών. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, με τις τράπεζες να αποτελούν την προτιμώμενη επενδυτική επιλογή και τη Eurobank να αναδεικνύεται σε κορυφαία επιλογή μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών.

H Morgan Stanley κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των αγορών με τις καλύτερες προοπτικές. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η άνοιξη του 2027 ενδέχεται να αποτελέσει περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς η εκλογική αβεβαιότητα συμπίπτει με την αναμενόμενη μετάταξη του ελληνικού Χρηματιστηρίου στις αναπτυγμένες αγορές.

Γιατί παραμένει θετική για τις ελληνικές μετοχές

Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, μαζί με την Ουγγαρία και την Αίγυπτο, θεωρώντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να επωφελούνται από έναν ισχυρό επενδυτικό κύκλο.

Η αύξηση των επενδύσεων, η ανθεκτικότητα της οικονομίας και οι καλύτερες επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ενισχύουν τις προοπτικές της αγοράς.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν τη θετική εικόνα, ιδιαίτερα στον τραπεζικό κλάδο, όπου η πιστωτική επέκταση παραμένει ισχυρή και η κερδοφορία εμφανίζει περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης.

Η Morgan Stanley ξεχωρίζει επίσης τη ΔΕΗ, για την οποία διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης, αναφερόμενη στη θετική τοποθέτηση της διοίκησης για τα επόμενα βήματα ανάπτυξης των σχεδίων δημιουργίας κέντρων δεδομένων.

Ωστόσο, η επενδυτική εικόνα ενδέχεται να αλλάξει προσωρινά την άνοιξη του 2027. Η πιθανότητα εκλογών, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ένταξη της Ελλάδας στις αναπτυγμένες αγορές του MSCI τον Μάιο, μπορεί να οδηγήσει σε κατοχύρωση κερδών από επενδυτές αναδυόμενων αγορών.

Την ίδια στιγμή, επενδυτές αναπτυγμένων αγορών ενδέχεται να περιμένουν την υποχώρηση της αβεβαιότητας πριν αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους. Η Morgan Stanley εκτιμά πάντως ότι οι θεμελιώδεις παράγοντες ανάπτυξης θα επανέλθουν στο προσκήνιο μετά τη μετάβαση.

Eurobank η πρώτη επιλογή – Τι βλέπει για τη Fibank

Στον τραπεζικό κλάδο, η Morgan Stanley τοποθετεί τη Eurobank μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών επιλογών της, αντικαθιστώντας την Alpha Bank, η οποία πάντως διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης.

Η τιμή στόχος για τη Eurobank διαμορφώνεται στα 5,60 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνει την εξαγορά της Fibank στη Βουλγαρία. Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, η αποτίμηση θα μπορούσε να αυξηθεί στα 5,85 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η εξαγορά της Fibank μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή της Eurobank κατά 9% και να αποφέρει απόδοση επένδυσης 24% έως το 2029, χωρίς να συνυπολογίζονται συνέργειες εσόδων.

Ο οίκος προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 18% την περίοδο 2026-2028 και αύξηση της ενσώματης λογιστικής αξίας ανά μετοχή κατά 14% ετησίως.

Οι εκτιμήσεις του για τα καθαρά κέρδη της διετίας 2027-2028 βρίσκονται περίπου 5% υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη της αγοράς, με βασικούς καταλύτες τα επιτοκιακά έσοδα, τις προμήθειες και τη συνεισφορά της Eurolife.

Alpha και Πειραιώς παραμένουν ελκυστικές – Ουδέτερη στάση για την Εθνική

Για την Alpha Bank, η Morgan Stanley θεωρεί εφικτούς τους στόχους κερδοφορίας του 2028, προβλέποντας μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 20% την περίοδο 2026-2028.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη 7,5 φορές για το 2028, προσαρμοσμένο για τα πλεονάζοντα κεφάλαια, παρουσιάζοντας διψήφια ποσοστιαία έκπτωση έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Ο οίκος διακρίνει επίσης περιθώρια υψηλότερων διανομών προς τους μετόχους.

Για την Πειραιώς, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ισχυρή καταθετική βάση και η υψηλή ρευστότητα μπορούν να υποστηρίξουν περαιτέρω πιστωτική επέκταση. Προβλέπει απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18,5% το 2028, με τη μετοχή να αποτιμάται στις 7,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη.

Αντίθετα, διατηρεί ουδέτερη σύσταση για την Εθνική Τράπεζα. Παρότι αναγνωρίζει την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και τη συντηρητική διαχείριση του ισολογισμού, θεωρεί ότι η αποτίμησή της, περίπου 8,5 φορές τα κέρδη του 2028, ενσωματώνει ήδη σημαντικό μέρος των θετικών χαρακτηριστικών της.

Για την CrediaBank, η Morgan Stanley εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, καθώς θεωρεί ότι η σχέση δυνητικής απόδοσης και κινδύνου δεν είναι τόσο ελκυστική όσο στις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διαπραγματεύονται με χαμηλότερες αποτιμήσεις.

Πιστωτική επέκταση και κερδοφορία το 2027

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις προτιμώμενες τραπεζικές αγορές της ευρωζώνης για τη Morgan Stanley.

Ο οίκος προβλέπει ότι η ζήτηση επιχειρηματικών δανείων θα διατηρηθεί ισχυρή την επόμενη διετία, χωρίς να απαιτηθεί επιθετικός ανταγωνισμός για την προσέλκυση καταθέσεων, καθώς οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν υψηλή ρευστότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών κατά περίπου 1%-2% για το 2027, 3%-4% για το 2028 και 1%-3% για το 2029, κυρίως λόγω υψηλότερων επιτοκίων και μικρότερης πίεσης στα περιθώρια χορηγήσεων.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προβλέπει αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά 7,5% το 2027 και περίπου 5% το 2028, παρά το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.

Η εκτίμηση για μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή των ευρωπαϊκών τραπεζών κατά 12% την περίοδο 2026-2029 στηρίζει τη θετική στάση του οίκου για τον κλάδο.

Για την ελληνική αγορά, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι τράπεζες συγκεντρώνουν τις ισχυρότερες προοπτικές, ενώ η πορεία των επενδύσεων και η διαχείριση της πολιτικής αβεβαιότητας θα καθορίσουν την εξέλιξη των χρηματιστηριακών αποδόσεων το 2027.