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Η απότομη διεύρυνση των spreads στα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης συνεχίζεται και σήμερα, οδηγώντας τη διαφορά απόδοσης μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της Ευρωζώνης. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου υποχώρησε κατά εννέα μονάδες βάσης, στο 3,42%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση του γαλλικού τίτλου ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, στο 4,94%.

Έτσι, η μεταξύ τους διαφορά έφθασε τις 152 μονάδες βάσης, οδεύοντας προς το υψηλότερο επίπεδο από το 2011, όταν τα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές, η οποία τελικά ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει για τη στήριξη του ευρώ.

Ενέργεια, πληθωρισμός και γαλλικά ελλείμματα

Οι φόβοι για αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω της ενεργειακής κρίσης εντείνονται από την επιστροφή των ανησυχιών ότι η Γαλλία δεν θα καταφέρει να θέσει υπό έλεγχο τις δημόσιες δαπάνες της, σε ένα περιβάλλον έντονου πολιτικού κατακερματισμού.

Η πρόταση του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση την Πέμπτη χαρακτηρίστηκε «αισιόδοξη» από το δημοσιονομικό εποπτικό όργανο της χώρας.

«Οι κινήσεις ήταν εντυπωσιακά μεγάλες», δήλωσε στο Bloomberg TV η Κιμ Κρόφορντ, διαχειρίστρια χαρτοφυλακίου παγκόσμιων επιτοκίων στην JPMorgan Asset Management.

«Έχει υπάρξει μεγάλη απομείωση κινδύνου στην αγορά, με ρυθμό και σε κλίμακα που η αγορά δυσκολεύθηκε να απορροφήσει. Αυτή η εκκαθάριση των θέσεων πρέπει να ολοκληρωθεί. Το αν έχει ήδη συμβεί, παραμένει ανοιχτό ερώτημα», πρόσθεσε.

Οι αγορές περιορίζουν τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων

Οι επενδυτές αρχίζουν πλέον να συνυπολογίζουν τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην οικονομία της Ευρωζώνης η εκτίναξη του κόστους δανεισμού στις περισσότερο ευάλωτες οικονομίες της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τους traders να περιορίσουν δραστικά τις προσδοκίες τους για το εύρος των αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ.

Οι αγορές χρήματος προεξοφλούν πλέον δύο έως τρεις αυξήσεις επιτοκίων έως το τέλος του επόμενου έτους, έναντι τεσσάρων αυξήσεων που είχαν ενσωματωθεί πλήρως στις τιμές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον Στιβ Ράιντερ, ανώτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίου στην Aviva Investors, η άνοδος των αποδόσεων στις χώρες με υψηλότερα επίπεδα χρέους ισοδυναμεί με μια «αδικαιολόγητη σύσφιγξη των χρηματοπιστωτικών συνθηκών», η οποία απειλεί την οικονομική ανάπτυξη. «Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μηχανισμός ανάσχεσης των προσδοκιών για τα επιτόκια», σημείωσε.

Πού μπορεί να παρέμβει η ΕΚΤ

Σύμφωνα με την Αν-Λορ Κίσελ, διευθύνουσα σύμβουλο της Global Sovereign Advisory, ένα spread που θα πλησίαζε τις 175 ή 180 μονάδες βάσης θα μπορούσε να αποτελέσει το επίπεδο στο οποίο «η ΕΚΤ ενδέχεται να αρχίσει να αναλαμβάνει δράση».

Παράλληλα, ο Τζέιμι Σερλ, στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στη Citigroup, εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να παγώσει το πρόγραμμα ποσοτικής σύσφιγξης (QT), μέσω του οποίου έχει σταματήσει να επανεπενδύει τα κεφάλαια από ομόλογα που κατέχει και φθάνουν στη λήξη τους.

Τα μοντέλα της αμερικανικής τράπεζας υποδεικνύουν ότι, υπό κανονικές συνθήκες, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών ομολόγων θα έπρεπε να βρίσκεται περίπου στις 90 μονάδες βάσης, αισθητά χαμηλότερα από τα σημερινά επίπεδα.

Φόβοι μετάδοσης σε Ιταλία και υπόλοιπη Ευρωζώνη

Η διατήρηση των γαλλικών spreads σε τόσο υψηλά επίπεδα αρχίζει να δημιουργεί ερωτήματα και για τις αποτιμήσεις άλλων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Ντίσνερ, ανώτερο διαχειριστή χαρτοφυλακίου στη Neuberger Berman. «Η Ιταλία, δυστυχώς, είναι αυτή που οι επενδυτές τείνουν να πουλούν όταν τα spreads διευρύνονται», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, εάν η Γαλλία προσφέρει ένα spread 120 ή 130 μονάδων βάσης, οι επενδυτές αναγκάζονται να επανεξετάσουν ποιο είναι το εύλογο επίπεδο αποτίμησης για άλλα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου. «Υπάρχει κάποια επίδραση μετάδοσης», κατέληξε.

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