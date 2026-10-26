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Στις επάλξεις των αγορών, τα νομίσματα κρατούν την… ανάσα τους, καθώς οι κεντρικές τράπεζες ετοιμάζονται να ανοίξουν τα χαρτιά τους, με τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και την τεχνητή νοημοσύνη να καθορίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Τα κυριότερα νομίσματα κινήθηκαν με μικρές μεταβολές τη Δευτέρα, με την έναρξη μιας ιδιαίτερα «φορτωμένης» εβδομάδας κατά την οποία αναμένονται αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων άσκησε πιέσεις στο δολάριο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent να καταγράφουν πτώση σχεδόν 2%, στα 115 δολάρια το βαρέλι, αφού την περασμένη εβδομάδα είχαν εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο Καταριανοί διαμεσολαβητές βρίσκονταν την Κυριακή στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο προσπάθειας αποκλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τα κέρδη που είχαν σημειώσει από την πρόσφατη στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες τοποθετήσεις. Οι μαζικές ρευστοποιήσεις μετοχών του τεχνολογικού κλάδου, λόγω ανησυχιών για την τεχνητή νοημοσύνη, πυροδότησαν μετατόπιση κεφαλαίων από περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, την ώρα που οι αυξημένες τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να συντηρούν τις πληθωριστικές ανησυχίες.

Η απόδοση των αμερικανικών ομολόγων διάρκειας 10 ετών υποχώρησε στο 4,967%, ενώ η αντίστοιχη απόδοση των 30ετών τίτλων διαμορφώθηκε στο 5,299%, παραμένοντας κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα. «Προς το παρόν, όλα δείχνουν ότι η αγορά αμερικανικών ομολόγων βρίσκεται στη θέση του οδηγού όσον αφορά τη συνολικότερη πορεία του δολαρίου», δήλωσε ο Ray Attrill, επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της National Australia Bank.

«Η αγορά αντιδρά στην πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και στη συρρίκνωση της διαφοράς αποδόσεων μεταξύ των ΗΠΑ και άλλων μεγάλων οικονομιών της ομάδας των G10. Εκτιμώ ότι αυτό έχει περιορίσει κάπως τις ανοδικές πιέσεις στο αμερικανικό νόμισμα», πρόσθεσε.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,15% έναντι του δολαρίου, στα 1,1218 δολάρια, καθώς οι αγορές ανακουφίστηκαν από το γεγονός ότι η Γαλλία απέφυγε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής της αξιολόγησης από τη Moody’s, παρά τις κοινωνικές αναταραχές. Η στερλίνα σημείωσε άνοδο 0,1%, στα 1,3379 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στις 101,65 μονάδες. Το αυστραλιανό δολάριο παρέμεινε σταθερό στα 0,7031 δολάρια, ενώ το δολάριο Νέας Ζηλανδίας, γνωστό και ως «ακτινίδιο» (kiwi), ενισχύθηκε κατά 0,05%, στα 0,5701 δολάρια. Το ιαπωνικό γεν παρέμεινε αμετάβλητο, στις 156,92 μονάδες ανά δολάριο.

Εύθραυστη ανάκαμψη με το βλέμμα στους κολοσσούς

Τα εταιρικά αποτελέσματα των τεχνολογικών κολοσσών Alphabet, Microsoft και Amazon αναμένεται επίσης να δοκιμάσουν την εύθραυστη ανάκαμψη των αγορών που στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τη γενικότερη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη κινδύνου. Ακόμη, πέντε μεγάλες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να ανακοινώσουν τις πολυαναμενόμενες αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αυξήσεών τους τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι κεντρικές τράπεζες της Νέας Ζηλανδίας και του Καναδά εκτιμάται ότι θα προχωρήσουν σε αυξήσεις επιτοκίων αυτή την εβδομάδα. «Οι ενδείξεις για τη μελλοντική πορεία της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις ίδιες τις αποφάσεις», ανέφερε σε σημείωμά του ο Chris Weston, επικεφαλής έρευνας της Pepperstone.

«Οι ίδιες οι αποφάσεις ενδέχεται να έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό προεξοφληθεί από τις αγορές. Το πραγματικό ζήτημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια είναι ο τρόπος με τον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες για τις επόμενες συνεδριάσεις και το κατά πόσο οι αγορές θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσουν τις εκτιμήσεις τους για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα μάκρο ανακοινώσεων στις ΗΠΑ. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης για τον Οκτώβριο, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος αποτελεί βασικό μέτρο πληθωρισμού για τη Fed, καθώς και τα στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετες ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο χρυσός σημείωσε οριακή άνοδο, διαπραγματευόμενος στα 4.014 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην αγορά κρυπτονομισμάτων, το Bitcoin υποχώρησε κατά 0,3%, στα 80.134,29 δολάρια, ενώ το Ether κατέγραψε πτώση 0,9%, στα 2.323,34 δολάρια.