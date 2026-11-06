Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο χρυσός οδεύει προς τη χειρότερη χρονιά του εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η διόρθωση στις μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχει απορροφήσει την προσοχή των επενδυτών τον τελευταίο καιρό, αλλά έχει επισκιάσει μια αθόρυβη, δραματική μεταβολή στις τιμές του χρυσού φέτος. Το πολύτιμο μέταλλο, που ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς επενδύσεις το 2025, έχει υποχωρήσει κατά περίπου 29% από το υψηλό του Ιανουαρίου, ενώ πρόσφατα διαπραγματευόταν κάτω από τα 4.000 δολάρια την ουγγιά.

Αυτή η διακύμανση είναι αποτέλεσμα ορισμένων παραγόντων που πλήττουν την αμερικανική οικονομία και τις αγορές φέτος, από τα υψηλότερα επιτόκια έως μια πανικόβλητη στροφή προς την αποφυγή κινδύνου στις μετοχές.

Ο χρυσός θεωρείται ότι ανατιμάται σταδιακά και προσφέρει ασφαλές καταφύγιο όταν οι μετοχές παρουσιάζουν μεταβλητότητα ή όταν οι αγορές κλονίζονται από γεωπολιτικά γεγονότα. Η ζήτηση για χρυσό γενικά αυξάνεται όταν εντείνονται οι φόβοι για πληθωρισμό, καθώς οι επενδυτές τον θεωρούν μέσο αντιστάθμισης έναντι ενός υποτιμημένου νομίσματος, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχθεί αληθές ούτε το 2026, ακόμη και ενώ ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί απότομη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Υπάρχουν μερικοί ασυνήθιστοι λόγοι για τους οποίους το πολύτιμο μέταλλο συνέχισε να υποχωρεί φέτος, ακόμη και εν μέσω συνθηκών που κανονικά θα πυροδοτούσαν μια άνοδο.

Το Business Insider παρέθεσε τους παράγοντες που οδηγούν στην πτώση — και τι υποδηλώνουν για την οικονομία και τις αγορές των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτές.

Αποδόσεις ομολόγων

Ενώ οι φόβοι για υψηλότερο πληθωρισμό συνήθως ωθούσαν τις τιμές του χρυσού προς τα πάνω, οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια ανεβάζουν τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου και την αξία του δολαρίου ΗΠΑ, δύο «ασφαλή καταφύγια» που ανταγωνίζονται τον χρυσό για την προσέλκυση κεφαλαίων.

Οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου είναι αυξημένες σε όλη την καμπύλη, επιβεβαιώνοντας τους συνεχιζόμενους φόβους για τις δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ και τον υψηλότερο πληθωρισμό συνολικά.

Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία: Τα υψηλότερα επιτόκια είναι το κύριο θέμα. Αυτό έχει αυξήσει το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης χρυσού, ενώ το ισχυρότερο δολάριο ΗΠΑ έχει καταστήσει πιο δαπανηρή την αγορά χρυσού για τους διεθνείς αγοραστές, δήλωσε ο Άνταμ Πέρι, ανώτερος αναλυτής αγοράς στην Capital.com.

Zήτηση

Οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικούς αγοραστές χρυσού, καθώς διαφοροποιούν τα αποθέματά τους, αλλά η ζήτηση από άλλους τομείς εξασθενεί. Μεγάλο μέρος της πτώσης οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές αγοράζουν λιγότερο φυσικό χρυσό και χρυσά κοσμήματα, σύμφωνα με το World Gold Council, το οποίο σημείωσε ότι η ζήτηση για ράβδους και νομίσματα έχει μειωθεί κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ η παγκόσμια ζήτηση για κοσμήματα έχει μειωθεί κατά 17%.

Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία: Η οικονομία σε σχήμα «Κ» ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο στη φετινή πτώση του χρυσού, καθώς όλο και περισσότεροι φιλόδοξοι αγοραστές πολυτελών προϊόντων περιορίζουν τις αγορές χρυσού, καθώς ο πληθωρισμός συρρικνώνει τις δαπάνες. Μια παγκόσμια επιβράδυνση στον τομέα των κοσμημάτων και των ειδών πολυτελείας μπορεί επίσης να αποτελεί παράγοντα, ιδίως καθώς οι καταναλωτές στις ΗΠΑ και την Κίνα περιορίζουν τις δαπάνες τους συνολικά.

Τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τον Πέρι, οι επενδυτές ενδέχεται να επιδιώκουν να πουλήσουν χρυσό για να συγκεντρώσουν περισσότερα μετρητά ως εφεδρεία. Αυτό αποδεικνύει πόσο αρνητικό ήταν το επενδυτικό κλίμα τον τελευταίο καιρό, δεδομένων των σφοδρών απωλειών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Nasdaq 100 να εισέρχεται σε επίσημη διόρθωση και να χάνει περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση από τότε που έφτασε σε ιστορικό υψηλό στις αρχές Οκτωβρίου.

Τα margin calls σε θέσεις τεχνολογικών μετοχών ενδέχεται επίσης να έχουν αναγκάσει τους επενδυτές να πουλήσουν χρυσό τον τελευταίο καιρό. Τα χρεωστικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς margin calls των πελατών βρέθηκαν κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της FINRA.

Τι σημαίνει αυτό για τις αγορές: Το κλίμα αποφυγής κινδύνου μπορεί να είναι τόσο έντονο που οι επενδυτές πωλούν χρυσό αντί να τον χρησιμοποιούν ως ασφαλές καταφύγιο.

Σταθεροποίηση

Ιστορικά, ο χρυσός έχει σημειώσει μεγάλες ανοδικές τάσεις πριν εισέλθει σε μια περίοδο σχεδόν μηδενικών κερδών.Το πολύτιμο μέταλλο κατέγραψε ράλι-ρεκόρ το 2025, η μεγαλύτερη άνοδος του χρυσού μετά τη Μεγάλη Χρηματοπιστωτική Κρίση.

Ο χρυσός ενδέχεται να εισέρχεται σε μια παρόμοια πολυετή τεχνική φάση σταθεροποίησης με περιορισμένα κέρδη, ενώ οι επενδυτές ενδέχεται να επικεντρώνονται περισσότερο σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές και τα ακίνητα, για ισχυρότερες αποδόσεις.