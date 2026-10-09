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Το ενδεχόμενο να εκτιναχθούν οι τιμές του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανό η Vitol, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία εμπορίας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποιώντας ότι μια ενδεχόμενη διακοπή των μεταφορτώσεων αργού από πλοίο σε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να προκαλέσει νέα σοβαρή αναταραχή στην παγκόσμια αγορά.

Οι μεταφορτώσεις που πραγματοποιούνται στον Κόλπο του Ομάν αποτελούν κρίσιμο μηχανισμό για τη διατήρηση των πετρελαϊκών εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Vitol Group, Ράσελ Χάρντι.

«Χωρίς αυτές, το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι γίνεται πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχιστούν», δήλωσε ο Χάρντι στο Energy Intelligence Forum στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα.

Όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχουν πλέον άλλα αποθέματα στη Δύση που να μπορούν να αντληθούν».

Η κρίσιμη σημασία των μεταφορτώσεων στον Κόλπο του Ομάν

Οι μεταφορτώσεις πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο, γνωστές ως ship-to-ship (STS), έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, μικρότερα πλοία παραλαμβάνουν πετρέλαιο για να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια μεταφορτώνουν το φορτίο τους σε μεγαλύτερα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν φτάσει ή ακόμη και ξεπεράσει τα προπολεμικά επίπεδα των περίπου 20 εκατ. βαρελιών ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων του αργού και των πετρελαϊκών προϊόντων που εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής της Vitol στο συνέδριο του Λονδίνου, κατά τις τελευταίες επτά έως δέκα ημέρες οι συνολικές εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή ανήλθαν σε 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Από αυτά, τα 12 εκατ. βαρέλια αφορούσαν αργό πετρέλαιο και τα υπόλοιπα 2 εκατ. βαρέλια πετρελαϊκά προϊόντα.

Οι ποσότητες αυτές εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των προπολεμικών επιπέδων. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χάρντι, η διατήρησή τους είναι απολύτως απαραίτητη για να αποφευχθεί μια νέα μεγάλη άνοδος των τιμών.

Οποιαδήποτε επιδείνωση των συνθηκών ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές θα μπορούσε να οδηγήσει στον εγκλωβισμό μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου και στη μείωση των φορτίων που καταφέρνουν να περάσουν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο.

Αυξάνονται οι επιθέσεις στα δεξαμενόπλοια

Η κατάσταση επιβαρύνεται από την αύξηση των επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που απειλεί τη βασική οδό εξαγωγών των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Κόλπου και δημιουργεί τον κίνδυνο νέας ανόδου των τιμών.

Σύμφωνα με το Reuters, την εβδομάδα έως τις 5 Οκτωβρίου καταγράφηκαν τουλάχιστον 12 επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και υγραερίου (LPG) στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Τα στοιχεία προέρχονται από πηγές ναυτιλιακής ασφάλειας, οι οποίες ανέλυσαν περιστατικά με βάση τις πληροφορίες που έλαβαν από την περιοχή.

Το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης (JMIC), υπό την ηγεσία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ανέφερε σε ενημερωτικό σημείωμα το Σαββατοκύριακο ότι συνεχίζονται οι επιθέσεις, οι απόπειρες επιθέσεων και οι ενέργειες παρενόχλησης από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από πλοία, στοχευμένη παρακολούθηση εμπορικών σκαφών και περιστασιακές κλήσεις μέσω ασυρμάτου VHF.

Σύμφωνα με το JMIC, οι δραστηριότητες αυτές εξακολουθούν να καταδεικνύουν την πρόθεση του Ιράν να διατηρεί παρουσία στις βασικές θαλάσσιες οδούς και να ασκεί πίεση στα διερχόμενα πλοία.

Παρότι οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο συμβάλλουν στη διατήρηση των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή σε σχετικά υψηλά επίπεδα, οι αποστολές πετρελαϊκών προϊόντων έχουν καταρρεύσει από τον Μάρτιο και δεν έχουν παρουσιάσει ουσιαστική ανάκαμψη.

Η εξέλιξη αυτή εξακολουθεί να ασκεί ανοδικές πιέσεις τόσο στις διεθνείς αγορές καυσίμων όσο και στις τιμές του αργού.

Από την πετρελαϊκή κρίση στην κρίση των δεξαμενόπλοιων

Αν και οι μεταφορτώσεις συμβάλλουν στην αποτροπή μιας εκτίναξης του πετρελαίου στα 200 δολάρια το βαρέλι, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην παγκόσμια αγορά θαλάσσιων μεταφορών, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Vitol.

Ο Χάρντι χαρακτήρισε τη μεταφορά πετρελαίου με μικρότερα πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ «εξαιρετικά αναποτελεσματική», επισημαίνοντας ότι πολλά δεξαμενόπλοια παραμένουν στην περιοχή για ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, περιμένοντας να παραλάβουν φορτία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποσύρονται ουσιαστικά από τη διαθέσιμη παγκόσμια χωρητικότητα, περιορίζοντας τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες διαδρομές.

Η έλλειψη διαθέσιμων πλοίων έχει οδηγήσει τους ναύλους σε ιστορικά υψηλά επίπεδα σε βασικούς θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους.

«Ξεκινήσαμε αυτή τη σύγκρουση με μια κρίση στο αργό πετρέλαιο. Στη συνέχεια μετατράπηκε σε κρίση των πετρελαϊκών προϊόντων. Τώρα εξάγεται περισσότερο αργό από τη Μέση Ανατολή, αλλά η κρίση μετατρέπεται σε κρίση θαλάσσιων μεταφορών», δήλωσε ο Χάρντι στο Energy Intelligence Forum.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά αρκετά πλοία για να καλύψουν όλες τις ανάγκες», πρόσθεσε.

Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε εκτίναξη του κόστους μεταφοράς για τους αγοραστές πετρελαίου και τα διυλιστήρια, ενώ παράλληλα καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον ακριβή υπολογισμό των σχετικών δαπανών.

«Η κατάσταση προκαλεί μεγάλη πίεση σε όλους, επειδή κανείς δεν γνωρίζει με ακρίβεια δύο, τριών ή τεσσάρων δολαρίων ανά βαρέλι πόσο θα του κοστίσει η μεταφορά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, αυτή η αβεβαιότητα δυσκολεύει σημαντικά τις καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Πάνω από 500.000 δολάρια την ημέρα τα έσοδα των δεξαμενόπλοιων

Η στενότητα στη διαθεσιμότητα πλοίων έχει προκαλέσει πρωτοφανή άνοδο των ναύλων.

Σύμφωνα με τον Ρίκο Λούμαν, ανώτερο οικονομολόγο της ING για τους τομείς μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, τα μέσα ημερήσια έσοδα των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού παγκοσμίως ξεπέρασαν τις 500.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

Πρόκειται για επίπεδο χωρίς προηγούμενο, το οποίο είναι δεκαπλάσιο από τον μέσο όρο του 2025.

Ακόμη υψηλότερες ημερήσιες αποδόσεις έχουν καταγραφεί στα δεξαμενόπλοια τύπου Suezmax και στα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCC).

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη του κόστους μεταφοράς πετρελαίου από το Ras Tanura της Σαουδικής Αραβίας, στον Περσικό Κόλπο, προς το Ρότερνταμ.

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της ING, το κόστος της συγκεκριμένης διαδρομής ανερχόταν πέρυσι σε περίπου 2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τον Σεπτέμβριο εκτινάχθηκε σε περισσότερα από 35 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Λούμαν αποδίδει τη μεγάλη άνοδο στην αναδιάρθρωση των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών και στην αυξημένη ζήτηση για διαθέσιμα πλοία που μπορούν να πραγματοποιούν μεταφορές υπό στρατιωτική προστασία.

«Η αναδιάρθρωση των πετρελαϊκών ροών και η προσπάθεια εξασφάλισης χωρητικότητας για τη μεταφορά πετρελαίου υπό στρατιωτική προστασία έχουν οδηγήσει τους ναύλους σε απότομη άνοδο, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, παράλληλα με τα υψηλά περιθώρια διύλισης», ανέφερε.

Επιπλέον επιβάρυνση άνω των 50 λεπτών στο ντίζελ

Η εκτόξευση του κόστους μεταφοράς δεν επηρεάζει μόνο τις εταιρείες εμπορίας πετρελαίου και τα διυλιστήρια, αλλά ενδέχεται να μετακυλιστεί και στις τελικές τιμές των καυσίμων.

Σύμφωνα με τον Λούμαν, οι ναύλοι-ρεκόρ, σε συνδυασμό με τα περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη που βρίσκονται σε επίπεδα 2,5 φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο του 2025, θα μπορούσαν να προσθέσουν περισσότερα από 0,50 δολάρια στη βασική τιμή κάθε λίτρου ντίζελ στην αντλία.

Ο οικονομολόγος επισημαίνει ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεξαμενόπλοιων, οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επιχειρήσεις σε εμπόλεμες περιοχές και τα ιδιαίτερα αυξημένα ασφάλιστρα έχουν οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση των ναύλων.

«Έχουμε δει και στο παρελθόν απότομες αυξήσεις σε αυτή την ευμετάβλητη αγορά, όπως το 2022, μετά την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία. Ωστόσο, η σημερινή άνοδος ξεπερνά κάθε προηγούμενο», κατέληξε.

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