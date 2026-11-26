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Τον Ισπανό οικονομολόγο και νυν γενικό διευθυντή της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, επέλεξαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών – μελών της Ευρωζώνης (σ.σ στο πλαίσιο του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος συμμετείχε επί έξι χρόνια (2018–2024) στον πυρήνα λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, ήταν ex officio μέλος του ανώτατου οργάνου της ΕΚΤ, που καθορίζει τα βασικά επιτόκια και τη νομισματική πολιτική της ευρωζώνης. Συμμετείχε στο Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ και προήδρευσε της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ESRB) την περίοδο 2019–2024. Στα πρώτα στάδια της καριέρας του είχε εργαστεί στην ΕΚΤ ως σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αποκτώντας εσωτερική γνώση της λειτουργίας του θεσμού.

H στάση στη νομισματική πολιτική

Ο κ. ντε Κος θεωρείται πραγματιστής κεντρώος με ήπια κλίση υπέρ της χαλαρότερης νομισματικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη σταδιακή προσαρμογή των επιτοκίων, ώστε να μην πληγεί απότομα η ανάπτυξη. Ο ίδιος έχει αυτοχαρακτηριστεί χιουμοριστικά ως «κουκουβάγια» (συνδυάζοντας στοιχεία «περιστεριού» και «γερακιού»). Στήριξε τα αρνητικά επιτόκια και τα μεγάλα προγράμματα αγοράς ομολόγων (QE) κατά την πανδημία και την περίοδο χαμηλού πληθωρισμού. Παράλληλα, ψήφισε υπέρ του επιθετικού κύκλου αυξήσεων επιτοκίων μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, επιμένοντας στην επαγρύπνηση απέναντι στους πληθωριστικούς κινδύνους.

Ενώ στη νομισματική πολιτική τάσσεται υπέρ της διατήρησης ενός ευρέος πλέγματος εργαλείων στήριξης της αγοράς ομολόγων, σε δημοσιονομικό επίπεδο υπήρξε αυστηρός. Ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπανίας, άσκησε συχνά κριτική στην ισπανική κυβέρνηση για τη βιωσιμότητα του χρέους και τις συνταξιοδοτικές δαπάνες.

Τα ανοιχτά μέτωπα της νέας θητείας

Ο κ. Ντε Κος θα κληθεί να διαχειριστεί από την πρώτη ημέρα έναν συνδυασμό επίμονου πληθωρισμού, δημοσιονομικών αναταράξεων στη Γαλλία και εκτεταμένων αλλαγών στην ηγεσία της τράπεζας.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη κινείται σε επίπεδα σχεδόν διπλάσια του στόχου του 2%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει μέσο πληθωρισμό 3,1% για το 2027, πριν υποχωρήσει στο 2,1% το 2028. Ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη νέων αυξήσεων επιτοκίων για την τιθάσευση των τιμών και στον κίνδυνο να πληγεί η ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Παράλληλα η σταδιακή μείωση του διογκωμένου χαρτοφυλακίου ομολόγων της ΕΚΤ θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να προκαλέσει ασφυξία στις συνθήκες χρηματοδότησης των κρατών και των επιχειρήσεων.

Η ανάληψη των καθηκόντων του τοποθετείται λίγες εβδομάδες πριν από τις γαλλικές προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027. Η κατάσταση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών δημιουργεί κινδύνους απότομων πιέσεων στις αγορές ομολόγων. Σε περίπτωση κερδοσκοπικών πιέσεων στα κρατικά ομόλογα, ο Ντε Κος θα κληθεί να αποφασίσει αν και υπό ποιους όρους θα ενεργοποιηθεί το Εργαλείο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI), γεγονός που μπορεί να αναζωπυρώσει τις τριβές μεταξύ «γερακιών» και «περιστεριών» στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ.

Παράλληλα ο κ. Ντε Κος θα πρέπει να εργαστεί για το ψηφιακό ευρώ καθώς η πιλοτική εφαρμογή πλήρους κλίμακας έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, αποτελώντας κρίσιμο ορόσημο πριν από μια ενδεχόμενη πρώτη έκδοση το 2029.

Τη ίδια στιγμή η περαιτέρω ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στη νομισματική πολιτική, καθώς και η θεσμική στήριξη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, παραμένουν ανοιχτά μέτωπα από τη θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ευρύτερη συμφωνία για την ηγεσία της ΕΚΤ

Οι ηγέτες της Ευρωζώνης, με τη Γαλλία και τη Γερμανία να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, φαίνεται να καταλήγουν σε έναν ευρύτερο συμβιβασμό, ο οποίος δεν αφορά μόνο τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ από τον Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, αλλά και την ανακατανομή άλλων σημαντικών θέσεων στην ΕΚΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γερμανός οικονομολόγος Μάρκους Μπρούνερμαϊερ φέρεται να προορίζεται για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, ενώ η Γαλλίδα Λοράνς Μπουν ενδέχεται να αναλάβει χαρτοφυλάκιο, που αφορά τις λειτουργίες της αγοράς.

Θα ακολουθήσει επίσημη σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για τις επίσημες γνωμοδοτήσεις τους. Η τελική απόφαση αναμένεται τον Δεκέμβριο. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των κρατών – μελών θα συζητήσουν σήμερα για αυτές τις αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ.