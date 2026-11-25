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Χωρίς διάθεση να προχωρήσουν άμεσα σε αλλαγές στο ύψος των υποχρεωτικών αποθεματικών που διατηρούν οι τράπεζες της Ευρωζώνης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζονται οι αξιωματούχοι της, παρά το γεγονός ότι αρκετοί τάσσονται υπέρ μιας αύξησης, όπως μεταδίδει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση των συζητήσεων.

Αν και στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για αύξηση του συντελεστή υποχρεωτικών αποθεματικών από το 1% στο 2%, εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες, με τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης να μπορεί να μετατεθεί για το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι πληροφορίες έρχονται στον απόηχο της συνάντησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στη Φρανκφούρτη την Τετάρτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κεντρικός τραπεζίτης της Λιθουανίας, Γκεντιμίνας Σίμκους, δήλωσε στο Bloomberg ότι θα υποστήριζε μια αύξηση, χαρακτηρίζοντας τη διαμόρφωση του συντελεστή στο 2% «εύλογη επιλογή».

«Προσωπικά τάσσομαι υπέρ, αλλά το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωθεί και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα γίνει η αύξηση πρέπει να συζητηθούν», ανέφερε σε συνέντευξή του στη Βιέννη.

«Δεν θεωρώ ότι μια τέτοια κίνηση έρχεται σε αντίθεση με τη δέσμευσή μας για σταδιακή και προβλέψιμη μείωση της πλεονάζουσας ρευστότητας», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει.