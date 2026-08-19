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Η αποδυνάμωση του ελβετικού φράγκου θα μπορούσε να αποτελέσει μια απροσδόκητη συνέπεια της πρόσφατης, σπάνιας παρέμβασης των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας για τη στήριξη του γιεν, προσφέροντας ανακούφιση στις επιχειρήσεις και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην Ελβετία, οι οποίοι εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ισχύος του εθνικού τους νομίσματος.

Το φράγκο εξακολουθεί να είναι 12% ισχυρότερο έναντι του ευρώ σε σύγκριση με πέντε ‌χρόνια πριν, παρά την πρόσφατη μικρή αποδυνάμωσή του, χάρη στο επίμονο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ελβετίας, τα υγιή δημοσιονομικά, τον χαμηλό πληθωρισμό και τις εισροές κεφαλαίων που αναζητούν ασφαλές καταφύγιο. Η ισχύς του έχει καταστήσει τις εξαγωγές της χώρας πιο ακριβές και έχει περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη.

Τόσο το γιεν όσο και το φράγκο επηρεάζονται από τις συναλλαγές carry trade και αποδυναμώνονται όταν οι επενδυτές δανείζονται σε αυτά τα νομίσματα με χαμηλά επιτόκια για να τα πουλήσουν και να αγοράσουν περιουσιακά στοιχεία με υψηλότερες αποδόσεις αλλού, συχνά σε αναδυόμενες αγορές.

Το γιεν αποτελεί εδώ και καιρό το νόμισμα χρηματοδότησης επιλογής, αλλά αναμένεται να παραμείνει ευμετάβλητο, με τους επενδυτές να παραμένουν σε εγρήγορση για τον κίνδυνο περαιτέρω παρεμβάσεων. Αυτό έχει προκαλέσει την έναρξη μιας στροφής προς το ελβετικό φράγκο, σύμφωνα με αναλυτές και επενδυτές, μια τάση που πιθανότατα θα συνεχιστεί εάν η Ουάσινγκτον και το Τόκιο καταφέρουν να επιτύχουν ενίσχυση του ιαπωνικού νομίσματος.

«Οι επενδυτές θα σκεφτούν να αναδιαρθρώσουν ορισμένες από τις θέσεις χρηματοδότησής τους», δήλωσε ο Φρέντρικ Ρέπτον, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στις ομάδες παγκόσμιων σταθερών εισοδημάτων και διαχείρισης συναλλάγματος της Neuberger Berman.

«Αν εξετάσει κανείς την πορεία της ισοτιμίας ευρώ-ελβετικού φράγκου, αυτό είναι πιθανώς πιο ενδεικτικό για το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον της αγοράς», συμπλήρωσε.

Στα 0,9385 περίπου, το φράγκο βρίσκεται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και περίπου ένα χρόνο έναντι του ευρώ, έχοντας υποχωρήσει κατά περίπου 4% από το υψηλό 11 ετών που κατέγραψε τον Μάρτιο, κοντά στο 0,9.

Επίσης, έχει υποχωρήσει σχεδόν 7% από το υψηλό 11 ετών που κατέγραψε έναντι του δολαρίου τον Ιανουάριο.

Η Rabobank αναθεώρησε την περασμένη εβδομάδα προς τα πάνω την τιμή-στόχο της για το ζεύγος ευρώ/ελβετικό φράγκο για το διάστημα 9 έως 12 μηνών, από 0,94 σε 0,95, αντανακλώντας τις προσδοκίες ότι το φράγκο θα αποδυναμωθεί περαιτέρω.

Τα carry trades καταγράφουν την καλύτερη πορεία τους εδώ και χρόνια, ωθούμενα από τη χαμηλή μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ωστόσο, γίνονται πιο απαιτητικά όταν ένα νόμισμα αρχίζει να παρουσιάζει διακυμάνσεις, εξαλείφοντας το μικρό κέρδος που προκύπτει από τις διαφορές επιτοκίων.

Οι αναλυτές αναφέρουν ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το μέγεθος του carry trade, αλλά επισημαίνουν τις αρνητικές θέσεις σε νομίσματα —που ουσιαστικά αποτελούν στοιχήματα για την αποδυνάμωση ενός περιουσιακού στοιχείου— ως έναν καλό δείκτη.

Η πρόσφατη παρέμβαση προκάλεσε την εκκαθάριση των αρνητικών θέσεων στο γιεν, ωθώντας τον αριθμό των εκκρεμών θέσεων πιο κοντά σε εκείνον του φράγκου.

«Θα χρειαστούν πολλά για να αλλάξει το γιεν ως νόμισμα χρηματοδότησης, αλλά υπάρχουν πολλά στοιχεία που μπορούν να απομακρύνουν τους επενδυτές από αυτή τη συνήθεια», δήλωσε ο Κρις Τέρνερ, παγκόσμιος επικεφαλής αγορών της ING.

Αν και το γιεν αναμένεται να παραμείνει μια δημοφιλής επιλογή για το carry trade ως ένα από τα κύρια νομίσματα με την πιο ενεργή διαπραγμάτευση, ο κίνδυνος παρέμβασης είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που κάνουν τους επενδυτές να το ξανασκεφτούν πριν στοιχηματίσουν εναντίον του.

Οι προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων στην Ιαπωνία και οι εικασίες ότι το κολοσσιαίο Κρατικό Ταμείο Επενδύσεων Συντάξεων της Ιαπωνίας θα μπορούσε να μετατοπίσει τις κατανομές του προς εγχώριες επενδύσεις μεταβάλλουν επίσης τη δυναμική του γιεν.

Με το κόστος δανεισμού να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα από την Ελβετική Εθνική Τράπεζα, το φράγκο ξεχωρίζει ως μια προφανής εναλλακτική λύση για συναλλαγές carry trade έναντι του ιαπωνικού νομίσματος.

«Όχι μόνο τα ελβετικά επιτόκια είναι χαμηλότερα από αυτά του ιαπωνικού γιεν, αλλά και η μεταβλητότητα του φράγκου είναι μικρότερη», δήλωσε ο Αντάρς Σίνχα, επικεφαλής της παγκόσμιας στρατηγικής συναλλάγματος G10 της BofA.

Τα ελβετικά επιτόκια βρίσκονται επί του παρόντος στο 0%, ενώ τα ιαπωνικά στο 1%.

Η BofA διατηρεί μια μακροχρόνια σύσταση για πώληση του ελβετικού φράγκου έναντι του γιεν, με στόχο τα 190 γιεν ανά φράγκο, από τα 196 γιεν που ισχύουν σήμερα και τα 200 πριν από την πρόσφατη παρέμβαση.

Η σύσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στη σταθεροποίηση του ισοζυγίου πληρωμών της Ιαπωνίας, αλλά υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι η χρηματοδότηση σε ελβετικά φράγκα φαίνεται πιο ελκυστική από ό,τι με το γιεν, ανέφερε ο Σίνχα.

Οποιαδήποτε αποδυνάμωση του φράγκου λόγω της στροφής προς τη χρήση του για τη χρηματοδότηση συναλλαγών carry trade θα ήταν ευπρόσδεκτη από την SNB, η οποία έχει δηλώσει ότι θα παρέμβει, εάν χρειαστεί, για να αποδυναμώσει το νόμισμα.

Ο Ρέπτον της Neuberger δήλωσε ότι δεν ήταν τόσο αρνητικός απέναντι στο ελβετικό νόμισμα όσο ήταν πριν από δύο μήνες, δεδομένων των πρόσφατων απότομων διακυμάνσεων, αν και συνέχιζε να το «αντιπαθεί».

Ο Τέρνερ της ING ανέφερε ότι η στροφή προς τη χρήση του φράγκου ως νομίσματος χρηματοδότησης αντί του γιεν φαίνεται να βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα να πραγματοποιηθεί.

«Οι Ιάπωνες θέλουν ένα ισχυρότερο γιεν, οι Ελβετοί θέλουν ένα ασθενέστερο φράγκο, οπότε θα ήταν λογικό», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Reuters.