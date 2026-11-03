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Οι αποδόσεις των αμερικανικών και ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν μετά τη σημαντική πτώση που είχαν καταγράψει την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Tradeweb, η απόδοση του διετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 0,9 μονάδες βάσης, στο 4,591%, ενώ η απόδοση του δεκαετούς Treasury αυξήθηκε κατά 1,9 μονάδες βάσης, στο 4,911%.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί οδεύουν προς την απώλεια της πλειοψηφίας τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ δεν αποκλείεται να χάσουν τον έλεγχο και της Γερουσίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να δυσκολέψει την κυβέρνηση Τραμπ στην προώθηση ορισμένων πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών.

«Τα πιθανά νομοθετικά κέρδη των Δημοκρατικών δημιουργούν ρυθμιστική αβεβαιότητα αναφορικά με την εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και τις διαδικασίες για το όριο του ομοσπονδιακού χρέους το επόμενο έτος», ανέφερε σε σημείωμά του ο Πάτρικ Μάνελι, στρατηγικός αναλυτής αγορών της Tickmill Group.

Πιέσεις στα ευρωπαϊκά ομόλογα – Στο 5,23% το βρετανικό δεκαετές

Στην Ευρώπη, η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου (Bund) αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες βάσης, στο 3,309%.

Χειρότερη εικόνα παρουσίασαν τα κρατικά ομόλογα της Γαλλίας, του Βελγίου και της Ιταλίας, καθώς οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προκλήσεις και τον αυξημένο όγκο εκδόσεων χρέους στις συγκεκριμένες χώρες εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. H απόδοση του ελληνικού 10ετούς κυμαίνεται στο 4,28%.

Στη Βρετανία, η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου (gilt) ενισχύθηκε κατά 3,9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 5,230%, ενόψει της απόφασης της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη. Οι αγορές αναμένουν ευρέως αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Πώς μπορεί να επηρεάσει τις αγορές η εκλογική αναμέτρηση

Για τις αγορές ομολόγων, οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ είναι πιθανότερο να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα παρά μια διατηρήσιμη αναπροσαρμογή των αποτιμήσεων, σύμφωνα με τη Λόρα Κούπερ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής πιστωτικών αγορών και παγκόσμιας επενδυτικής στρατηγικής της Nuveen.

«Ο αντίκτυπός τους στις αγορές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από ενδεχόμενες μεταβολές στη δημοσιονομική πολιτική, έναν τομέα στον οποίο τα περιθώρια παρέμβασης φαίνονται περιορισμένα, δεδομένης της ήδη επιβαρυμένης δυναμικής του χρέους και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης», σημείωσε μιλώντας στη Wall Street Journal.

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης αναμένονται μετά το κλείσιμο των πρώτων εκλογικών τμημάτων. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου αποτελεί το πιθανότερο σενάριο, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη.

Στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς ομολόγων, μια κυβέρνηση που θα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους επενδυτές, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω δημοσιονομικής επέκτασης και μειώνοντας τις πιέσεις στα μακροπρόθεσμα αμερικανικά ομόλογα.

Ωστόσο, όπως επισήμανε η Κούπερ, το πολιτικό αδιέξοδο δεν θα συνέβαλλε ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Ο ρόλος της Fed και του πληθωρισμού

«Το υψηλότερο ασφάλιστρο διάρκειας που θα προέκυπτε πιθανότατα θα περιόριζε επίσης τα περιθώρια υποχώρησης των αποδόσεων», ανέφερε η Κούπερ.

Το ασφάλιστρο διάρκειας (term premium) αποτελεί την πρόσθετη απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν μακροπρόθεσμα ομόλογα, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους τίτλους.

Αντίθετα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών κρατικών ομολόγων θα συνεχίσουν να καθορίζονται κυρίως από τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και την πορεία του πληθωρισμού, σύμφωνα με την ίδια.

Από την πλευρά του, ο Σεθ Μέγερ, παγκόσμιος επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίων πελατών της Janus Henderson Investors, εκτίμησε ότι για τους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα οι συνέπειες των εκλογών θα είναι περιορισμένες.

«Οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ μπορεί να φέρουν πολιτικές αλλαγές, αλλά οι διαρθρωτικοί παράγοντες που καθορίζουν τις επενδυτικές αποδόσεις εξελίσσονται σε βάθος πολλών εκλογικών κύκλων», τόνισε.

Πέρα από την εκλογική αναμέτρηση, το ενδιαφέρον των επενδυτών στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων στρέφεται και στα στοιχεία JOLTS για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τα οποία αναμένεται να δώσουν νέες ενδείξεις για την κατάσταση της αμερικανικής αγοράς εργασίας.