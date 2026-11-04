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Ιστορικό ρεκόρ ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων κατέγραψε η Meta Platforms, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 53 δισ. ευρώ για την πρώτη της έκδοση χρέους σε ευρώ. Η μητρική του Facebook προσέφερε ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν δύσκολο να αγνοηθούν ακόμη και από επενδυτές που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα την εκρηκτική αύξηση των δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ζήτηση αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2016, όταν η Anheuser-Busch InBev συγκέντρωσε προσφορές άνω των 31 δισ. ευρώ σε αντίστοιχη έκδοση, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Bloomberg.

Η Meta επιδιώκει να αντλήσει 9 δισ. ευρώ από τους Ευρωπαίους επενδυτές, έχοντας ήδη προχωρήσει την Τρίτη σε έκδοση ομολόγων σε δολάρια. Η νέα συναλλαγή πραγματοποιείται έπειτα από μία από τις πιο έντονες περιόδους δανεισμού στην ιστορία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, οι Meta, Microsoft, Oracle και Alphabet έχουν αντλήσει συνολικά σχεδόν 57 δισ. δολάρια από τις αγορές χρέους, καθώς αναζητούν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των τεράστιων επενδύσεων που απαιτεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία αυξάνεται ο δανεισμός των τεχνολογικών κολοσσών, σε συνδυασμό με τις αμφιβολίες για το κατά πόσο οι δαπάνες στην AI θα αποφέρουν τις αναμενόμενες αποδόσεις, έχει αρχίσει να ανεβάζει το κόστος άντλησης κεφαλαίων.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης έχουν αποκτήσει τέτοιο μέγεθος, ώστε η Meta και οι ανταγωνιστές της στρέφονται πλέον και στις αγορές του εξωτερικού, έχοντας ήδη εκδώσει μέσα στο 2026 επενδυτικής βαθμίδας ομόλογα σε δολάρια συνολικού ύψους 207 δισ. δολαρίων. Το ποσό υπερβαίνει κατά περισσότερο από δύο φορές το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ, που είχε καταγραφεί το 2025.

Γιατί η Meta πληρώνει ακριβότερα από την Alphabet

Η πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta σε ευρώ περιλαμβάνει έξι σειρές τίτλων, με διάρκειες που ξεκινούν από λίγο περισσότερο από τέσσερα χρόνια και φτάνουν σε πάνω από 38 χρόνια, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τους όρους της συναλλαγής.

Παρά την εντυπωσιακή ζήτηση, η εταιρεία προσφέρει σημαντικά υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου σε σχέση με άλλους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.

Συγκεκριμένα, η Meta καταβάλλει περίπου 1,4 φορές υψηλότερο πιστωτικό περιθώριο από εκείνο που προσέφερε η Alphabet για ομόλογα αντίστοιχης διάρκειας, τα οποία διέθεσε στην ευρωπαϊκή αγορά νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

«Τα επίπεδα αποτίμησης είναι πολύ ελκυστικά σε σχέση με την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας και, επομένως, είναι δύσκολο να μη συμμετάσχει κανείς. Την ίδια στιγμή, όμως, παραμένουμε επιφυλακτικοί λόγω των χρηματοδοτικών αναγκών της επόμενης χρονιάς», δήλωσε ο Άλεξ Τεμπλ, διαχειριστής χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος παγκοσμίως στην Allspring Global Investments.

Η πρωτοφανής ζήτηση οδήγησε σε περαιτέρω περιορισμό των τελικών πιστωτικών περιθωρίων κατά πέντε μονάδες βάσης σε όλες τις σειρές της έκδοσης, παρότι οι σχετικοί όροι είχαν ήδη καθοριστεί. Πρόκειται για ασυνήθιστη κίνηση στην πρωτογενή αγορά ομολόγων.

Ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή, πάντως, τα περιθώρια παραμένουν υψηλότερα σε όλες τις διάρκειες σε σύγκριση με αντίστοιχες πρόσφατες εκδόσεις άλλων τεχνολογικών κολοσσών.

Για την έκδοση διάρκειας 6,26 ετών, η Meta αναμένεται να προσφέρει περιθώριο 135 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων, γνωστό ως mid-swaps.

Αντίθετα, η Alphabet τιμολόγησε τη Δευτέρα εξαετές ομόλογο με περιθώριο μόλις 90 μονάδων βάσης.

Η διαφορά γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις εκδόσεις με μακρύτερη διάρκεια.

Ακόμη και σε σύγκριση με τη δική της πρόσφατη έκδοση σε δολάρια, η Meta εκτιμάται ότι προσφέρει περίπου 15 έως 20 μονάδες βάσης υψηλότερο περιθώριο στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες διάρκειες, ενώ στις μεγαλύτερες διάρκειες η διαφορά προσεγγίζει τις 100 μονάδες βάσης.

Η αγορά αντιμετωπίζει τους τεχνολογικούς κολοσσούς ως εταιρείες χαμηλότερης αξιολόγησης

Τα συγκεκριμένα επίπεδα αποδόσεων παραπέμπουν σε ομόλογα εταιρειών με πιστοληπτική αξιολόγηση αρκετές βαθμίδες χαμηλότερη από τη βαθμίδα διπλού Α (AA) που διαθέτει η Meta, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

Η περίπτωση της Meta δεν είναι μεμονωμένη. Οι επενδυτές στην αγορά εταιρικών ομολόγων εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στο σύνολο των λεγόμενων hyperscalers, δηλαδή των τεχνολογικών ομίλων που αναπτύσσουν τεράστιες υπολογιστικές και ψηφιακές υποδομές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ομόλογά τους να αποτιμώνται με όρους που παραπέμπουν σε δανειολήπτες χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα υφιστάμενα ομόλογα σε ευρώ της Alphabet και της Amazon διαπραγματεύονται στη δευτερογενή αγορά με σημαντικά υψηλότερα πιστωτικά περιθώρια από εκείνα που κανονικά αντιστοιχούν στην αξιολόγηση AA.

Σε ορισμένες μακροπρόθεσμες διάρκειες, μάλιστα, τα περιθώρια είναι υψηλότερα ακόμη και από εκείνα εταιρειών με αξιολόγηση μονής βαθμίδας Α (A).

Η εξέλιξη αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για τις μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης της τεχνολογικής βιομηχανίας.

Παρά ταύτα, οι μεγάλες εταιρείες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικό περιθώριο απορρόφησης των αυξημένων χρηματοδοτικών δαπανών, χάρη στα δάνεια που είχαν εξασφαλίσει με χαμηλότερα επιτόκια νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Εάν εξετάσει κανείς το συνολικό κόστος χρηματοδότησης αυτών των εταιρειών, συνυπολογίζοντας όλα τα παλαιότερα ομόλογα με χαμηλά επιτόκια, διαπιστώνει ότι μπορούν να αντέξουν υψηλότερο κόστος προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς νέες εκδόσεις», ανέφερε ο Αλ Κάτερμολ, διαχειριστής χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος στη Mirabaud Asset Management.

Η έκρηξη δανεισμού για την AI και το νέο πολιτικό ρίσκο

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγων της Meta εκτός της εγχώριας αγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην έκδοση σε δολάρια που πραγματοποίησε την Τρίτη, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει προσφορές που έφτασαν έως και τα 58 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι η επενδυτική ζήτηση παραμένει ισχυρή, παρά την αυξανόμενη ανησυχία για το κόστος της τεχνητής νοημοσύνης.

Τη διαχείριση της ευρωπαϊκής έκδοσης έχουν αναλάβει οι Citigroup και Morgan Stanley, ενώ η τελική τιμολόγηση αναμένεται αργότερα την Τετάρτη.

Οι τεχνολογικές εταιρείες επιστρέφουν μαζικά στην αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης, έπειτα από μια περίοδο περιορισμένης εκδοτικής δραστηριότητας.

Η Microsoft άνοιξε τον νέο κύκλο δανεισμού με έκδοση 25 δισ. δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ ακολούθησε η Oracle με άντληση 10 δισ. δολαρίων.

Το κύμα εκδόσεων πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές εξετάζουν ολοένα πιο προσεκτικά τις τεράστιες δαπάνες για data centers, μικροεπεξεργαστές και άλλες υποδομές που απαιτούνται για τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων AI.

Παράλληλα, οι πολιτικές εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η νέα πολιτική ισορροπία θα παραμείνει εξίσου ευνοϊκή για τη μεγάλη τεχνολογική βιομηχανία.

Η δυσαρέσκεια των πολιτών απέναντι στην κατασκευή τεράστιων data centers αποτέλεσε σημαντικό εκλογικό ζήτημα σε πολιτείες όπως το Οχάιο, όπου ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Χάστεντ ηττήθηκε.

Η εκλογική αντίδραση ενισχύει τον προβληματισμό σχετικά με το εάν τα σχεδιαζόμενα επενδυτικά έργα θα αντιμετωπίσουν αυστηρότερους κανονισμούς, καθυστερήσεις ή πρόσθετες απαιτήσεις από τις τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές.

«Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ακριβή»

Στην αμερικανική αγορά εταιρικών ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας, τα πιστωτικά περιθώρια μεταξύ εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και επιχειρήσεων που δεν έχουν άμεση έκθεση στον κλάδο έχουν αρχίσει να αποκλίνουν τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με υπολογισμούς της LPL Financial.

Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος δανεισμού των τεχνολογικών κολοσσών αυξάνεται σχεδόν με κάθε νέα έκδοση ομολόγων σε δολάρια κατά την τελευταία διετία.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι αγορές εξακολουθούν να χρηματοδοτούν την επενδυτική έκρηξη της AI, αλλά απαιτούν ολοένα υψηλότερες αποδόσεις ως αντιστάθμισμα για τους κινδύνους που αναλαμβάνουν.

«Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ακριβή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έρικ Βανράες, επικεφαλής επενδύσεων και σταθερού εισοδήματος στην Eric Sturdza Asset Management.

Όπως εξήγησε, ο συνδυασμός υψηλότερων αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα και διευρυμένων πιστωτικών περιθωρίων οδηγεί σε αυξημένες αποδόσεις για τους νέους εταιρικούς τίτλους, την ώρα που οι δανειακές υποχρεώσεις των τεχνολογικών επιχειρήσεων διογκώνονται σημαντικά.