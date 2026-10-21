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Η αυξημένη παρουσία των hedge funds στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων καθιστά την πιθανότητα μιας ευρύτερης αναταραχής στην αγορά «μεγαλύτερη από ό,τι ήταν», δήλωσε η αναπληρώτρια διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Σάρα Μπρίντεν.

Η Μπρίντεν ανέφερε ότι η μεταβαλλόμενη σύνθεση των επενδυτών στην αγορά ομολόγων, καθώς και η αυξημένη χρήση μόχλευσης από την πλευρά τους, αυξάνει τον κίνδυνο οι τοπικές διαταραχές της αγοράς να μετατραπούν σε ευρύτερη χρηματοπιστωτική πίεση.

«Ένα από τα πράγματα που έχει γίνει όλο και πιο εμφανές τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι επενδυτές στις βασικές αγορές κρατικών ομολόγων παγκοσμίως έχουν αλλάξει», δήλωσε πρόσφατα η Μπρίντεν στο CNBC.

«Δεν είναι πλέον οι επενδυτές με πραγματικά κεφάλαια, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως συνέβαινε παλαιότερα. Είναι όλο και περισσότερο τα hedge funds, και αυτά τα hedge funds είναι ευαίσθητα στις τιμές, χρησιμοποιούν μόχλευση και έχουν διεθνή χαρακτήρα. Αυτό, φυσικά, σημαίνει ότι η πιθανότητα ένας κλονισμός σε μια αγορά να μεταδοθεί σε μια άλλη είναι μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στο παρελθόν».

Με τα ακαθάριστα περιουσιακά στοιχεία να ανέρχονται πλέον σε περίπου 13 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα hedge funds έχουν καταστεί ένα ολοένα και πιο σημαντικό μέρος του παγκόσμιου επενδυτικού τοπίου, ανέφερε το ΔΝΤ.

Στην τελευταία Έκθεση για την Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το ΔΝΤ αναγνώρισε τον ρόλο των hedge funds στη στήριξη της ρευστότητας και της αποτελεσματικότητας της αγοράς.

Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι η χρήση μόχλευσης από τον κλάδο των hedge funds για την ενίσχυση των αποδόσεων, καθώς και η τάση του να επιδιώκει συναλλαγές με μεγάλη συμμετοχή επενδυτών «crowded trades», θα μπορούσε να εντείνει δραματικά την πίεση στις αγορές σε περιόδους αναταραχής.

Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να επεκταθεί σε ευρύτερες χρηματοπιστωτικές αγορές και σε τομείς όπως οι δραστηριότητες prime brokerage των τραπεζών, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

«Η πηγή των διαταραχών είναι οι αγορές ομολόγων, και η πιθανότητα εξάπλωσης είναι υψηλότερη από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε η Μπρίντεν.

Η παρουσία των hedge funds στην παγκόσμια αγορά κρατικών ομολόγων —ιδίως η χρήση των λεγόμενων «basis trades»— έχει τεθεί υπό εντονότερη εξέταση φέτος, μετά την απότομη πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων.

Τα hedge funds κατείχαν ένα ρεκόρ 7% της αγοράς κρατικών ομολόγων αξίας 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Χρηματοοικονομικής Έρευνας των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκαν στις 19 Αυγούστου.

Οι συναλλαγές βάσης (basis trades) είναι μια στρατηγική αρμπιτράζ, στην οποία τα hedge funds διατηρούν θετική θέση (long) σε κρατικά ομόλογα ενώ ταυτόχρονα πωλούν (short) τα αντίστοιχα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με στόχο να αποκομίσουν κέρδος από τη διαφορά τιμών. Αν και η διαφορά τιμών μεταξύ των δύο είναι σχετικά μικρή, τα hedge funds συχνά χρησιμοποιούν μεγάλη μόχλευση για να αυξήσουν περαιτέρω τις αποδόσεις.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι αποδόσεις των 10ετών και 30ετών αμερικανικών κρατικών ομολόγων έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2002. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστών ως «gilts», έφτασαν επίσης στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων, γνωστών ως OAT, σημείωσαν απότομη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας — τροφοδοτώντας τους φόβους για μια νέα κρίση κρατικού χρέους που θα επηρεάσει την Ευρωζώνη.