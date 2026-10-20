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Η OpenAI επιδιώκει να εξασφαλίσει δεσμεύσεις από επενδυτές πριν από την αναμενόμενη είσοδο της ανταγωνίστριάς της Anthropic στο χρηματιστήριο στα μέσα Νοεμβρίου, επισπεύδοντας με ασυνήθιστα γρήγορους ρυθμούς μια διαδικασία άντλησης κεφαλαίων που θα μπορούσε να αποτιμήσει τη δημιουργό του ChatGPT σε περισσότερα από 1,4 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters.

Η επίσπευση της διαδικασίας αντανακλά, εν μέρει, την επιθυμία της OpenAI να κινηθεί πριν από την Anthropic, καθώς οι δύο εταιρείες ανάπτυξης προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απευθύνονται ολοένα περισσότερο σε παρόμοια επενδυτική βάση, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Πρόσθεσαν ότι η OpenAI επιδιώκει να αξιοποιήσει την πρόσφατη αύξηση των εσόδων της μετά την κυκλοφορία νέων μοντέλων. Η SoftBank Group, η MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι και άλλοι υφιστάμενοι επενδυτές της OpenAI βρίσκονται σε συνομιλίες για να συμμετάσχουν στον γύρο χρηματοδότησης ύψους περίπου 30 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας αναδεικνύει τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των δύο εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση κεφαλαίων, καθώς αμφότερες επιδιώκουν αποτιμήσεις της τάξης των τρισεκατομμυρίων δολαρίων, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την άνοδο των επιτοκίων, τη σημαντική μεταβλητότητα των τεχνολογικών μετοχών και τον εντεινόμενο έλεγχο των αποτιμήσεων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα συναντήσεις με διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων που ακολουθούν στρατηγική αποκλειστικά ανοδικών τοποθετήσεων, καθώς και με κρατικά επενδυτικά ταμεία, την ώρα που η Anthropic διοργάνωνε τη δική της ημέρα επενδυτών. Ο γύρος χρηματοδότησης της OpenAI αναμένεται να προχωρήσει ταχύτερα από ό,τι συνηθίζεται για μια συναλλαγή αυτού του μεγέθους, σύμφωνα με τις πηγές.

Επενδυτές που γνωρίζουν την εταιρεία αναφέρουν ότι η OpenAI χρειάζεται επίσης κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις σημαντικές δεσμεύσεις της σε υποδομές και να ενισχύσει τον ισολογισμό της, σε περίπτωση που μια επιδείνωση των συνθηκών στην αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών καθυστερήσει περαιτέρω την προγραμματισμένη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2027.

Παρότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για τις μετοχές και των δύο εταιρειών, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν την πρόκληση να αξιολογήσουν και να κατανείμουν κεφάλαια μεταξύ δύο σύνθετων και ανταγωνιστικών προσφορών, οι οποίες πραγματοποιούνται με διαφορά ημερών ή εβδομάδων. Ορισμένοι επενδυτές θεωρούν ότι η προσπάθεια χρηματοδότησης της OpenAI αποσκοπεί στη δέσμευση κεφαλαίων από επενδυτικά ταμεία που διαφορετικά θα μπορούσαν να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος των πόρων τους στην IPO της Anthropic, ανέφεραν οι πηγές.

Τα σχέδια για IPO επηρεάζονται από την αναταραχή στις αγορές

Αρκετές εταιρείες που προετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο έχουν αποφασίσει να περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη IPO της Anthropic, καθώς διστάζουν να ανταγωνιστούν για την προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος εν μέσω της μεταβλητότητας των αγορών και της υποχώρησης των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τραπεζίτες και επενδυτές. Ορισμένες εταιρείες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης προγραμματίζουν επίσης τους ιδιωτικούς γύρους χρηματοδότησής τους έτσι ώστε να μη συμπέσουν με την αναμενόμενη χρηματιστηριακή είσοδο της Anthropic, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Ορισμένοι υφιστάμενοι και υποψήφιοι επενδυτές της Anthropic έχουν υποστηρίξει ότι η αποτίμησή της κατά την εισαγωγή στο χρηματιστήριο θα πρέπει να βρίσκεται πιο κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια, αντί των επιδιωκόμενων 2 τρισ. δολαρίων, μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της νεοφυούς εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία υπολείπονταν των προσδοκιών, όπως μετέδωσε το Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επανεκτίμηση αυτή πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων στις αγορές από τον Σεπτέμβριο, με τη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων και τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης να περιορίζουν τη διάθεση των επενδυτών για τεχνολογικές μετοχές. Οι επενδυτές εξετάζουν επίσης με μεγαλύτερη προσοχή το κόστος των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του χρέους που απαιτείται για τη χρηματοδότηση των κέντρων δεδομένων τα οποία στηρίζουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη Philadelphia Semiconductor Index, ο οποίος θεωρείται ευρέως αντιπροσωπευτικός της ζήτησης για ημιαγωγούς που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν χάσει 1,6 τρισ. δολάρια σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, ενώ οι εταιρείες υποδομών τεχνητής νοημοσύνης έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρές πιέσεις.