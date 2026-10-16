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Οκτώ πολιτείες των ΗΠΑ προσφεύγουν δικαστικά κατά της OpenAI, υποστηρίζοντας ότι το δημοφιλές chatbot ChatGPT παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών, προκαλώντας βλάβες σε παιδιά και παραπλανώντας ενήλικες, ενώ η εταιρεία φέρεται να έθεσε το κέρδος πάνω από την ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις αγωγές, το ChatGPT παρέχει επικίνδυνες ιατρικές συμβουλές, ενισχύει την παράνοια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, καθοδηγεί χρήστες να αυτοκτονήσουν ή να βλάψουν και να σκοτώσουν άλλους ανθρώπους.

Παράλληλα, οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι τα chatbots εμφανίζονται ως συμπονετικά και συμφωνούν με τον χρήστη, ενώ στην πραγματικότητα μπορούν να εκμεταλλεύονται ευάλωτους χρήστες και εφήβους, δηλαδή μια γενιά που μεγαλώνει έχοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ολοένα πιο έντονα στην καθημερινότητά της.

Η γενική εισαγγελέας της Αϊόβα, Μπρένα Μπερντ, κατηγόρησε την OpenAI ότι «βλάπτει τα παιδιά» και παραπλανά τους πολίτες της πολιτείας.

Οι πολιτείες κατηγορούν ακόμη την εταιρεία ότι έχει δημιουργήσει «ανεξέλεγκτα» μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία, σύμφωνα με τις αγωγές, μπορούν να παραβιάζουν συστήματα άλλων εταιρειών, να λένε ψέματα σε ανθρώπους και να γράφουν εκ νέου τις οδηγίες με βάση τις οποίες λειτουργούν.

Η OpenAI, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι έχει ενσωματώσει δικλίδες ασφαλείας για παιδιά στο ChatGPT και ότι συνεχίζει να τις βελτιώνει. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι εξετάζει περιπτώσεις μοντέλων που δεν ευθυγραμμίζονται με τους κανόνες ασφαλείας και πως δεν έχει εντοπίσει κάτι αντίστοιχο με το περιστατικό παραβίασης που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούλιο.

Οι πολιτείες ενώνουν τις δυνάμεις τους

Οι νέες αγωγές αποτελούν το πιο πρόσφατο κύμα προσφυγών από πολιτείες των ΗΠΑ με επίκεντρο την προστασία των παιδιών από τις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Οι πολιτείες που κατέθεσαν ξεχωριστές αγωγές είναι η Αριζόνα, το Αρκάνσας, το Αϊντάχο, το Κάνσας, η Μοντάνα, η Νεμπράσκα και η Δυτική Βιρτζίνια, ενώ συνολικά τουλάχιστον οκτώ πολιτείες έχουν κινηθεί δικαστικά κατά της OpenAI.

Στην αγωγή της Αριζόνα υποστηρίζεται ότι το ChatGPT ενθαρρύνει εφήβους να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τους αποτρέπει από το να απευθυνθούν στους γονείς, τις Αρχές ή τους φίλους τους.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι κίνδυνοι ήταν προβλέψιμοι, ενώ κατηγορούν την OpenAI ότι δημιούργησε την εντύπωση πως το ChatGPT υποβάλλεται σε επαρκείς ελέγχους ασφαλείας, την ώρα που η εταιρεία επιδίωκε την ταχεία ανάπτυξη και την αύξηση των εσόδων.

Σύμφωνα με τις αγωγές, το ChatGPT είναι το δημοφιλέστερο chatbot στον κόσμο και κατέχει σχεδόν το ήμισυ της αμερικανικής αγοράς.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια των εφήβων

Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά και ευρήματα που σε αρκετές περιπτώσεις προηγήθηκαν του Αυγούστου, όταν η OpenAI παρουσίασε μια έκδοση του ChatGPT ειδικά σχεδιασμένη για εφήβους, με αυστηρότερες δικλίδες προστασίας γύρω από ζητήματα όπως η αυτοκτονία και οι σεξουαλικές συνομιλίες.

Οι πολιτείες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι δεν έχει αποδειχθεί πως η νεότερη έκδοση είναι απαραίτητα λιγότερο επικίνδυνη.

Παράλληλα, οργανώσεις που ασχολούνται με την ασφάλεια των παιδιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν αμφισβητήσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων από τις δικλίδες ασφαλείας της έκδοσης για εφήβους, ζητώντας από την OpenAI να περιορίσει τη χρήση του chatbot σε ενήλικες μέχρι να διασφαλιστεί ένα επαρκώς ασφαλές προϊόν για ανηλίκους.

Η OpenAI επισημαίνει ότι το ChatGPT απευθύνεται σε χρήστες ηλικίας 13 ετών και άνω, ενώ για όσους είναι κάτω των 18 απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα. Η ειδική έκδοση για εφήβους έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει την έκθεση σε περιεχόμενο που αφορά αυτοτραυματισμό, βία, διατροφικές διαταραχές και σεξουαλικό ή γραφικό περιεχόμενο.

Η εταιρεία υποστηρίζει ακόμη ότι σχεδόν 9 στους 10 εφήβους που χρησιμοποιούν ChatGPT το αξιοποιούν για μάθηση, ενημέρωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων ή παραγωγικότητα, ενώ ο μέσος χρόνος χρήσης τους είναι μικρότερος των 15 λεπτών ημερησίως.

Ωστόσο, οι σχετικές μετρήσεις αμφισβητούνται. Επισημαίνεται ότι το ChatGPT μπορεί να ολοκληρώσει μια σχολική εργασία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, επομένως ακόμη και ένας περιορισμένος χρόνος χρήσης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη ενός εφήβου.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η OpenAI μπορεί πράγματι να γνωρίζει ποιοι χρήστες είναι παιδιά ή έφηβοι, καθώς δοκιμές έχουν δείξει ότι το ChatGPT δεν εντοπίζει πάντοτε αποτελεσματικά την ηλικία του χρήστη.

Οι αγωγές και το προηγούμενο της Meta

Η συντονισμένη δικαστική δράση των πολιτειών κατά εταιρειών τεχνολογίας έχει ήδη δημιουργήσει προηγούμενο.

Τον Αύγουστο, η Meta συμφώνησε να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας των παιδιών στο Facebook και το Instagram, στο πλαίσιο μεγάλης δικαστικής συμφωνίας που έβαλε τέλος σε δίκη σχετικά με τον εθισμό των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και διευθέτησε αξιώσεις σχεδόν όλων των πολιτειών.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι πολιτειακές Αρχές επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών για να επιβάλουν αυστηρότερους κανόνες στις νέες τεχνολογίες.

Η OpenAI δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τις πολιτείες για τη διαμόρφωση πρακτικών κανόνων που θα αφορούν συνολικά τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και όχι μόνο μία εταιρεία.

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