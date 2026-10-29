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Ελάχιστο αναμένεται να είναι το όφελος για τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη χαλάρωση των περιβαλλοντικών περιορισμών στις αμερικανικές γεωτρήσεις. Παρότι η κυβέρνηση παρουσιάζει την πρωτοβουλία ως μέσο περιορισμού του ενεργειακού κόστους και ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής, οι οικονομικές προβλέψεις της ίδιας της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στην αγορά θα είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέτασε το CNBC, η προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων για τις εκπομπές μεθανίου εκτιμάται ότι θα μειώσει την τιμή του αμερικανικού αργού κατά μόλις 11 σεντς ανά βαρέλι το 2027, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,14%.

Αντίστοιχα, η εγχώρια παραγωγή πετρελαίου προβλέπεται να ενισχυθεί κατά 0,09%, μια αύξηση που μεταφράζεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του CNBC, σε περίπου ένα επιπλέον βαρέλι για κάθε 1.000 βαρέλια που θα παρήγαν διαφορετικά οι ΗΠΑ.

Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τις ενεργειακές εταιρείες

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο επικεφαλής της EPA, Λι Ζέλντιν, παρουσίασαν την πρόταση την Τρίτη στο Λάμποκ του Τέξας, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κανονιστικού κόστους θα προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Όταν οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές εγκαταστάσεων μπορούν να παράγουν, η Αμερική ωφελείται από χαμηλότερες τιμές», ανέφερε ο Ζέλντιν στην ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η πρόταση προβλέπει χαλάρωση των απαιτήσεων περιορισμού των εκπομπών μεθανίου, με διαφοροποίηση των υποχρεώσεων ανάλογα είτε με την παραγωγή κάθε γεώτρησης είτε με τη μέθοδο εξόρυξης, συμβατική ή μη συμβατική.

Παράλληλα, η EPA εξετάζει την κατάργηση του προγράμματος Super Emitter Program, το οποίο αξιοποιεί εγκεκριμένους ανεξάρτητους φορείς παρακολούθησης για τον εντοπισμό μεγάλων διαρροών μεθανίου.

Επιπλέον, οι εταιρείες θα μπορούν να διαχειρίζονται το φυσικό αέριο που παράγεται μαζί με το πετρέλαιο μέσω καύσης σε πυρσούς, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία καταστρέφει τουλάχιστον το 95% του μεθανίου.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στον περιορισμό των δαπανών συμμόρφωσης, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς που λειτουργούν γεωτρήσεις με μικρή απόδοση.

Γιατί οι αναλυτές δεν περιμένουν σημαντική αύξηση της παραγωγής

Παρά τη μείωση του λειτουργικού κόστους, οι αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το κατά πόσον οι νέοι κανόνες θα οδηγήσουν σε ουσιαστική ενίσχυση της προσφοράς πετρελαίου.

Ο Μπάντεν Μουρ, αναλυτής ενεργειακών αγορών της CLSA, εκτιμά ότι η αβεβαιότητα γύρω από την εφαρμογή των μέτρων, αλλά και το ενδεχόμενο ανατροπής τους από μελλοντικές κυβερνήσεις, μπορεί να συγκρατήσει τις επενδυτικές αποφάσεις των παραγωγών.

Όπως εξήγησε στο CNBC, οι παράγοντες αυτοί περιορίζουν τις δυνατότητες αύξησης της παραγωγής βραχυπρόθεσμα, ακόμη και μέσα στο 2027.

Κατά την εκτίμησή του, το βασικό αποτέλεσμα της χαλάρωσης των κανόνων ενδέχεται να είναι η παράταση της λειτουργίας ορισμένων υφιστάμενων γεωτρήσεων, οι οποίες διαφορετικά θα έπαυαν να είναι οικονομικά βιώσιμες εξαιτίας του κόστους περιβαλλοντικής συμμόρφωσης.

Με άλλα λόγια, η παρέμβαση θα μπορούσε να επιβραδύνει τη φυσική υποχώρηση της παραγωγής από παλαιότερες γεωτρήσεις, χωρίς να προκαλέσει σημαντική αύξηση στις συνολικές ποσότητες πετρελαίου που διατίθενται στην αγορά.

Ο Μουρ θεωρεί επίσης ότι οι αλλαγές θα επηρεάσουν μόνο ένα μικρό μέρος της αμερικανικής αγοράς σχιστολιθικού πετρελαίου.

Η CLSA προβλέπει ότι οι τιμές του αργού θα διατηρηθούν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο στο οποίο πολλές γεωτρήσεις είναι ήδη εμπορικά βιώσιμες. Επομένως, σχετικά λίγες εγκαταστάσεις θα εξαρτώνται από την κανονιστική ελάφρυνση για να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Το παράδοξο των μικρών γεωτρήσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάρθρωση της αμερικανικής παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), οι γεωτρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% των ενεργών γεωτρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνεισφέρουν λιγότερο από το 10% της συνολικής παραγωγής.

Αυτό σημαίνει ότι ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων μπορεί να ωφεληθεί από τη μείωση των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, χωρίς το αποτέλεσμα να είναι εξίσου σημαντικό για τη συνολική ενεργειακή προσφορά.

Η ελάφρυνση του κόστους θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομική βιωσιμότητα πολλών μικρών εγκαταστάσεων, αλλά οι επιπτώσεις στις διεθνείς και εγχώριες τιμές αναμένεται να παραμείνουν περιορισμένες.

Η διαφορά ανάμεσα στο όφελος για τους παραγωγούς και στο όφελος για τους καταναλωτές αποτελεί ένα από τα βασικά συμπεράσματα της οικονομικής ανάλυσης της EPA.

Εξοικονόμηση 45 δισ. δολαρίων, αλλά περισσότερες εκπομπές μεθανίου

Το οικονομικό όφελος από τη σχεδιαζόμενη χαλάρωση των περιορισμών εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και συνολικά για την αμερικανική οικονομία.

Η EPA ανέφερε στο CNBC ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν περίπου 45 δισ. δολάρια την περίοδο 2027-2050.

Από το ποσό αυτό, περίπου 42 δισ. δολάρια αντιστοιχούν σε χαμηλότερες δαπάνες συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Ωστόσο, η μείωση των απαιτήσεων περιορισμού των διαρροών σημαίνει επίσης ότι οι επιχειρήσεις αναμένεται να συλλέγουν μικρότερες ποσότητες φυσικού αερίου προς πώληση ή ιδιοχρησιμοποίηση.

Η υπηρεσία εκτιμά ότι αυτό θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων περίπου 4,2 δισ. δολαρίων, ποσό που έχει ήδη συνυπολογιστεί στην εκτίμηση για την εξοικονόμηση των 42 δισ. δολαρίων από το κόστος συμμόρφωσης.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πρότασης, πάντως, αναμένεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλο.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ίδιας της EPA, η εφαρμογή των αλλαγών θα προκαλέσει πρόσθετες εκπομπές 60 εκατ. αμερικανικών τόνων (short tons) μεθανίου από το 2027 έως το 2050.

Έτσι, η προτεινόμενη πολιτική συνδυάζει σημαντική μείωση του κανονιστικού κόστους για τις ενεργειακές επιχειρήσεις με αύξηση των εκπομπών ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου, ενώ η προβλεπόμενη επίδραση στην τιμή του πετρελαίου παραμένει οριακή.

Η πρόταση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί

Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχουν τεθεί ακόμη σε οριστική ισχύ.

Το σχέδιο πρέπει να περάσει από την προβλεπόμενη κανονιστική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση και πρόσθετη αξιολόγηση από την EPA, προτού εγκριθούν οι τελικές ρυθμίσεις.

Η αβεβαιότητα ως προς το περιεχόμενο και τον χρόνο εφαρμογής τους αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για νέες επενδύσεις.

Και χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ

Η πρωτοβουλία για το μεθάνιο αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει το ενεργειακό κόστος.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον έχει κινηθεί προς τη χαλάρωση των κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα καυσίμων και να περιορίσει τις πιέσεις στις τιμές.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Τρίτη στο CNBC ότι θα μπορούσαν να επιτραπούν πρόσθετες αποστολές ρωσικού ντίζελ, ανάλογα με τις ενέργειες της Μόσχας.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιχειρεί, επομένως, να αντιμετωπίσει τις υψηλές τιμές ενέργειας τόσο μέσω της μείωσης των εγχώριων κανονιστικών επιβαρύνσεων όσο και μέσω παρεμβάσεων στην προσφορά εισαγόμενων καυσίμων.

Ωστόσο, τουλάχιστον στην περίπτωση των κανόνων για το μεθάνιο, οι προβλέψεις της EPA καταδεικνύουν ότι τα οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς δεν αναμένεται να μεταφραστούν σε ανάλογη μείωση των τιμών για τους καταναλωτές.