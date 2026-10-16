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Με ισχυρή άνοδο ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, η αναζωπύρωση των πληγμάτων κατά ενεργειακών υποδομών στη Ρωσία και την Ουκρανία και οι νέες πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

Το Brent άγγιξε ενδοσυνεδριακά τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Μάιο, καθώς οι προσδοκίες για άμεση αποκλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης περιορίζονται και οι επενδυτές ενισχύουν τις τοποθετήσεις τους υπέρ της περαιτέρω ανόδου των τιμών. Τελικά, έκλεισε με άνοδο 3,8%, στα 109,93 δολάρια.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI σημείωσαν άνοδο 3,5% και έκλεισαν στα 101,41 δολάρια το βαρέλι.

Σε εβδομαδιαία βάση, το WTI κατέγραψε άνοδο άνω του 10%, ενώ το Brent ενισχύθηκε σχεδόν κατά 5%, αποτυπώνοντας την έντονη νευρικότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

Νέο εμπόδιο στο σχέδιο Τραμπ για το ρωσικό ντίζελ

Πρόσθετη ώθηση στις τιμές έδωσε η εξέλιξη στην Ουάσιγκτον, όπου Αμερικανοί νομοθέτες κατέθεσαν την Παρασκευή νομοσχέδιο με στόχο να μπλοκάρουν τη συμφωνία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα για την απελευθέρωση αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων βαρελιών ρωσικού diesel.

Η πρωτοβουλία αντανακλά τις ισχυρές αντιδράσεις απέναντι σε οποιαδήποτε χαλάρωση των περιορισμών που θα μπορούσε να ενισχύσει τα έσοδα της Ρωσίας και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η προοπτική να παραμείνει το ρωσικό ντίζελ εκτός των διεθνών αγορών ενισχύει τις ανησυχίες για την επάρκεια των καυσίμων. Εάν δεν προχωρήσει η σχεδιαζόμενη απελευθέρωση των συγκεκριμένων ποσοτήτων, τα διυλιστήρια άλλων χωρών θα χρειαστεί να αυξήσουν την επεξεργασία αργού πετρελαίου, προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση για diesel.

Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόσθετη ζήτηση για αργό, τη στιγμή που οι διαθέσιμες ποσότητες στην παγκόσμια αγορά παραμένουν περιορισμένες λόγω των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών συγκρούσεων. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις ανοδικές τοποθετήσεις των επενδυτών ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο του Περσικού Κόλπου παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς τουλάχιστον εννέα δεξαμενόπλοια και εμπορικά πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ από την Κυριακή, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ιράν να περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω της περιοχής.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), το Ιράν βύθισε την Τετάρτη το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων GFS Pride, με σημαία Σιγκαπούρης, ενώ το πλήρωμά του απομακρύνθηκε με ασφάλεια.

Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είχαν και ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), τα περιστατικά της εβδομάδας είχαν ως αποτέλεσμα τρεις τραυματίες ναυτικούς και δύο αγνοουμένους.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν υποχωρήσει εκ νέου, μετά την ανάκαμψή τους τον Σεπτέμβριο σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα πριν από τον πόλεμο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, οι αποστολές πετρελαίου διαμορφώθηκαν στα 9,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 70% του μέσου όρου πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Καταρρέει η ενεργειακή εκεχειρία Ρωσίας και Ουκρανίας

Πρόσθετες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου προκαλεί η αναζωπύρωση των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η λεγόμενη «ενεργειακή εκεχειρία» που επιχείρησε να προωθήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των δύο χωρών φαίνεται να έχει καταρρεύσει, καθώς τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης, η Μόσχα συνέχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις, ενώ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα επαναλάβει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, ως αντίποινα για τις ρωσικές επιχειρήσεις.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν πρόσθετη αβεβαιότητα για την προσφορά διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων, την ώρα που η διεθνής αγορά αντιμετωπίζει ήδη σημαντικές ελλείψεις και υψηλό ενεργειακό κόστος.

Οι Χούθι χτυπούν τη Σαουδική Αραβία

Την ίδια στιγμή, το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή διευρύνεται, με τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, να εξαπολύουν επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περιοχές της Σαουδικής Αραβίας.

Την Τρίτη, διοικητικό κτίριο της Saudi Aramco στην πόλη Νταχράν δέχθηκε πλήγμα, σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών εγκαταστάσεων του βασιλείου.

Είχε προηγηθεί, στις 10 Οκτωβρίου, η επίθεση των Χούθι στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ, η οποία προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 300.

Οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις σε σημαντικά ενεργειακά και εμπορικά κέντρα ενισχύουν τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις μεταφορές και στον εφοδιασμό με πετρέλαιο, τροφοδοτώντας τις ανησυχίες των επενδυτών.

Εκτίναξη του ντίζελ και μεγάλη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων

Οι διαδοχικές επιθέσεις κατά διυλιστηρίων και ενεργειακών εγκαταστάσεων έχουν οδηγήσει σε ισχυρή άνοδο των τιμών του ντίζελ μέσα στο 2026, με τις επιπτώσεις να γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα με την αμερικανική ένωση αυτοκινητιστών AAA, η μέση τιμή του diesel στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμορφώθηκε την Παρασκευή στα 6,33 δολάρια ανά γαλόνι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 70% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών του αργού ενισχύθηκε από τη μεγάλη μείωση των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA), τα αποθέματα υποχώρησαν κατά περισσότερα από 8 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 9 Οκτωβρίου, εξαιτίας των διακοπών παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού που προκάλεσε ο τυφώνας Ισαΐας.

Με το Brent να αγγίζει τα 110 δολάρια και το αμερικανικό αργό να έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια, οι αγορές εισέρχονται στην επόμενη εβδομάδα με αυξημένη αβεβαιότητα. Η εξέλιξη της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ, η τύχη της συμφωνίας για το ρωσικό diesel και οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών.