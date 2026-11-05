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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Πέμπτη, με το Brent να ενισχύεται κατά περισσότερα από 3 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι νέες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο εφοδιασμό. Την ίδια ώρα, οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το Brent έκλεισε με άνοδο 3,67 δολαρίων ή 3,88%, στα 98,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 2,40 δολάρια ή 2,72%, στα 90,52 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος αυτή σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αντιστροφή της εικόνας της Τετάρτης, όταν και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 8%, καταγράφοντας τις χαμηλότερες τιμές κλεισίματος από τις 31 Αυγούστου.

«Η σημερινή ανάκαμψη αντανακλά την επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι στην προεξόφληση μιας ταχείας ομαλοποίησης των ροών πετρελαίου, προτού η διπλωματική πρόοδος μεταφραστεί σε αξιόπιστες θαλάσσιες μεταφορές και παραδόσεις», ανέφερε σε σημείωμά της την Πέμπτη η Gelber and Associates.

Ο Άντι Λίποου, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, επισήμανε ότι οι αναφορές για δεξαμενόπλοια που προσκρούουν σε νάρκες στη Μέση Ανατολή ή γίνονται στόχοι επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξακολουθούν να προκαλούν έντονη ανησυχία στην αγορά πετρελαίου. Παράλληλα, οι επενδυτές προβληματίζονται από το γεγονός ότι το Ιράν δεν έχει μεταβάλει τη στάση του αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στον Περσικό Κόλπο συνεχίζονται με ρυθμό που πλησιάζει τα επίπεδα ρεκόρ. Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, τουλάχιστον πέντε πλοία έχουν αναφέρει περιστατικά από την Κυριακή. Ο ρυθμός αυτός είναι αντίστοιχος με εκείνον του Οκτωβρίου, όταν η υπηρεσία είχε καταγράψει 35 πλοία που δέχθηκαν πλήγματα, τον μεγαλύτερο αριθμό σε έναν μήνα από την έναρξη του πολέμου.

Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τον οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από κοινού με το Ισραήλ, οδήγησε σε απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, προκαλώντας βαριά ήττα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ.

Το νέο Κογκρέσο, υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών, θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο.

Σε σημείωμά της, η Citi επισήμανε ότι υπάρχουν ανησυχίες πως, μετά την ολοκλήρωση των ενδιάμεσων εκλογών, ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να επικεντρωθεί στις εκτελεστικές του εξουσίες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και να προχωρήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

Παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή

Η Eurasia Group αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή της για την πιθανότητα νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, στο 60% από 65% προηγουμένως.

Παράλληλα, περιόρισε την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας στο 10% από 20%, καθώς η Τεχεράνη εξακολουθεί να επιμένει σε απαιτήσεις που θεωρείται απίθανο να αποδεχθεί ο Τραμπ.

Αντίθετα, η εταιρεία αύξησε στο 30% από 15% την πιθανότητα παρατεταμένου αδιεξόδου.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οποιαδήποτε νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να ωθήσει το Brent σε ένα εύρος μεταξύ 110 και 125 δολαρίων το βαρέλι, σύμφωνα με την Eurasia Group.

Στο διπλωματικό πεδίο, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί συζήτησε τις «τελευταίες εξελίξεις» στις διπλωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, σε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία, η μεγαλύτερη εξαγωγός πετρελαίου στον κόσμο, εξέδωσε την Πέμπτη προειδοποιήσεις για πιθανό κίνδυνο στο Γιανμπού, τον σημαντικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι προειδοποιήσεις εκδόθηκαν ενώ οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνέχιζαν τις επιθέσεις τους εναντίον του σαουδαραβικού βασιλείου, ανοίγοντας ένα ακόμη μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν.

Αργότερα, οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο King Fahd στην πόλη Νταμάμ της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε ξεχωριστά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ, αφού επιχείρησαν να κινηθούν μέσω μη εγκεκριμένων θαλάσσιων διαδρομών.

Στο μεταξύ, η Ουκρανία εξαπέλυσε νέες επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας ανησυχίες για τη δυνατότητα της Ρωσίας να εξάγει ντίζελ στο πλαίσιο συμφωνίας με τον Τραμπ.

Το διυλιστήριο του Ριαζάν, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, φαίνεται ότι αποτέλεσε στόχο μεγάλης επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας, εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων νοτιοανατολικά της Μόσχας, σύμφωνα με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από το Reuters.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το πλήγμα, θα πρόκειται για το δεύτερο ρωσικό διυλιστήριο που δέχεται επίθεση μέσα στην ίδια εβδομάδα, μετά την επίθεση στις εγκαταστάσεις του Γιαροσλάβλ το βράδυ της Δευτέρας.