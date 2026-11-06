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Ανοδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές επιχειρούν να αξιολογήσουν τις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η αγορά προσπαθεί να βρει ισορροπία μετά το ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων που προκάλεσε η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, την ώρα που παραμένουν σημαντικά εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Το Brent ενισχύεται περαιτέρω, μετά το άλμα σχεδόν 4% της Πέμπτης, σε μια εβδομάδα ακραίας μεταβλητότητας, κατά την οποία οι τιμές έχουν κινηθεί σε εύρος 19 δολαρίων από τη Δευτέρα. Παρά την ανάκαμψη των τελευταίων συνεδριάσεων, τα συμβόλαια του επόμενου μήνα εξακολουθούν να καταγράφουν απώλειες 15% σε εβδομαδιαία βάση, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τον Απρίλιο του 2020.

Οι προσδοκίες για ταχύτερο τερματισμό των εχθροπραξιών ενισχύονται, ωστόσο οι διαφορές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν σημαντικές. Το Ιράν απαιτεί την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, τη χαλάρωση των κυρώσεων και την αποδέσμευση των παγωμένων περιουσιακών του στοιχείων, προτού προχωρήσει στην πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Πάντως, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Τεχεράνη εξετάζει προτάσεις διαμεσολαβητών για το πυρηνικό της πρόγραμμα, εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ για την αποτροπή μιας νέας γενικευμένης σύγκρουσης αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς.

Οι επιλογές Τραμπ και ο ρόλος των Δημοκρατικών

Το πετρέλαιο είχε καταγράψει ισχυρό ράλι τον Οκτώβριο, με το Brent να αναρριχάται σε υψηλό εξαμήνου, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απειλούσε με νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Προς το παρόν, ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται πιο συγκρατημένος, ενώ η επικράτηση των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου ενδέχεται να περιορίσει τα περιθώρια της κυβέρνησής του για περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Αυτό που έχει σημασία είναι εάν ο Λευκός Οίκος θα αλλάξει τη στρατηγική του απέναντι στο Ιράν», επισημαίνει ο Πάβελ Μολτσάνοφ, αναλυτής της Raymond James & Associates. Όπως εξηγεί, μια βιώσιμη διπλωματική συμφωνία που θα διασφαλίσει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου ακόμη χαμηλότερα. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι αγορές θα πρέπει να παραμείνουν επιφυλακτικές ως προς τις πιθανότητες μιας οριστικής διευθέτησης.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ συναντήθηκε την Πέμπτη με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσής του από τις υπηρεσίες πληροφοριών, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στο Ιράν.

Όπως ανέφεραν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Πρόεδρος εξετάζει τρία πιθανά σενάρια: την εξαπόλυση νέων στρατιωτικών πληγμάτων, τη συνέχιση της οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη ή την επίτευξη συμφωνίας που θα περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις προς την ιρανική πλευρά.

Η Σαουδική Αραβία μειώνει τις τιμές – Ρωσικό ντίζελ καθ’ οδόν προς τις ΗΠΑ

Παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο παρουσιάζουν σημάδια ανάκαμψης.

Η εξέλιξη αυτή έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών για τη διατήρηση των μεριδίων τους στην αγορά, οδηγώντας τη Σαουδική Αραβία σε νέες μειώσεις των τιμών πώλησης προς τους αγοραστές της Ασίας, από επίπεδα που βρίσκονταν ήδη στο χαμηλότερο σημείο της τελευταίας εξαετίας.

Ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική στα διυλισμένα προϊόντα, καθώς οι εξαγωγές καυσίμων από τον Περσικό Κόλπο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικούς περιορισμούς.

Οι διαταραχές αυτές, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, έχουν συμβάλει στη διατήρηση των ανοδικών πιέσεων στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του να συγκρατήσει το ενεργειακό κόστος, ο Τραμπ είχε καταλήξει, πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, σε συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει ρωσικό ντίζελ ενδέχεται να φτάσει στη Νέα Υόρκη το Σάββατο.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε εκδώσει τον περασμένο μήνα ειδική εξαίρεση από τις κυρώσεις, επιτρέποντας τις εισαγωγές του συγκεκριμένου ρωσικού καυσίμου στις ΗΠΑ έως τον προσεχή Απρίλιο.

Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται έτσι αντιμέτωπη με δύο αντίρροπες δυνάμεις: από τη μία, τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση του πολέμου και αποκατάσταση των ενεργειακών ροών και, από την άλλη, τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στην προσφορά καυσίμων, που συντηρούν την αβεβαιότητα για την πορεία των τιμών.