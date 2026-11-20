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Ανοδικά έκλεισαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Παρασκευή, παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινούνταν πτωτικά, καθώς οι ανησυχίες για νέα κλιμάκωση του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν επανήλθαν στο προσκήνιο, ενώ οι επενδυτές προχώρησαν σε αγορές και κάλυψη πτωτικών θέσεων ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών (Thanksgiving) στις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent έκλεισαν στα 92,57 δολάρια το βαρέλι, ενισχυμένα κατά 59 σεντς ή 0,64%, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), με παράδοση τον Δεκέμβριο, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στα 83,98 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 77 σεντς ή 0,93%.

Παρά την ανάκαμψη της Παρασκευής, το Brent έκλεισε με εβδομαδιαίες απώλειες σχεδόν 4%, ενώ το συμβόλαιο Δεκεμβρίου του WTI με πτώση 5%. Και οι δύο δείκτες αναφοράς όδευαν προς την τρίτη διαδοχική εβδομάδα υποχώρησης, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πλεόνασμα προσφοράς, μετά την αποκατάσταση των ροών αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ σε επίπεδα περίπου αντίστοιχα με εκείνα πριν από τον πόλεμο.

«Η εκτίμηση που κυκλοφορεί στην αγορά είναι ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία είναι ισχυρή και βρίσκεται σε κατάσταση άμεσης ετοιμότητας», δήλωσε ο Τζον Κίλνταφ, εταίρος της Again Capital.

Όπως πρόσθεσε, οι αγορές ενόψει της αργίας συνέβαλαν επίσης στην άνοδο των τιμών, αν και οι ανησυχίες για το Ιράν αποτέλεσαν τον ισχυρότερο παράγοντα.

Από την πλευρά του, ο Άλντο Σπάνιερ, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της BNP Paribas, επισήμανε ότι οι εξαγωγικές ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν σχετικά ισχυρές.

«Αυτή την εβδομάδα εξακολουθούμε να βλέπουμε σχετικά ισχυρές εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, υπάρχει η εκτίμηση ότι όσο συνεχίζονται οι συνομιλίες, ίσως διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για κάποια συμφωνία», ανέφερε.

Ωστόσο, ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο των τιμών.

«Οι σημερινές τιμές είναι δικαιολογημένες εάν πιστεύει κανείς ότι αυτός ο γεωπολιτικός κίνδυνος δεν θα επιστρέψει. Εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που θεωρούν ότι η υπόθεση έχει τελειώσει. Πιθανότατα βλέπω μια νέα ανάκαμψη», σημείωσε.

Νέες απειλές από τους Χούθι και επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή, με τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, να απειλούν με επιθέσεις κατά σαουδαραβικών λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Παρασκευή, το κίνημα προειδοποίησε εργαζομένους και κατοίκους κοντά στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας να απομακρυνθούν άμεσα, καλώντας παράλληλα τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποσύρουν τα πλοία τους από την περιοχή.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι θα στοχοποιήσουν λιμάνια στην Τζέντα και κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας, εφόσον ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία πλήξει το λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Η απειλή ακολούθησε την εκτόξευση πυραύλων προς το Ριάντ την Πέμπτη.

Παράλληλα, το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε, μέσω κρατικών μέσων ενημέρωσης, ότι δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες στα Στενά του Ορμούζ και τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με αναλυτές της UOB Group, οι εντεινόμενες επιθέσεις του Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, με συχνότητα περίπου ενός περιστατικού ημερησίως τον Νοέμβριο, εξακολουθούν να ενσωματώνουν στις τιμές του πετρελαίου ένα σημαντικό ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου.

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+ στις 29 Νοεμβρίου

Η προσοχή της αγοράς στρέφεται πλέον και στον ΟΠΕΚ+, οι υπουργοί του οποίου πρόκειται να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου, προκειμένου να αποφασίσουν την πολιτική παραγωγής πετρελαίου για το 2027.

Ο συνασπισμός περιλαμβάνει τις χώρες του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και συμμάχους τους, μεταξύ των οποίων η Ρωσία.

Οι αποφάσεις για την παραγωγή αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή ενισχύει τις εκτιμήσεις για πιθανή υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διαταραχή που έχει καταγραφεί ποτέ στο παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη, η κρίση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά περισσότερο από 4% έως το 2035, εφόσον οι κυβερνήσεις επιταχύνουν τις πολιτικές εξηλεκτρισμού, ενεργειακής αποδοτικότητας και υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων.

Το sell-off στις μετοχές και οι πιέσεις στη ζήτηση

Πέρα από τους γεωπολιτικούς κινδύνους, ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η γενικευμένη επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος στις χρηματιστηριακές αγορές μπορεί να ασκήσει νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν έντονα την Παρασκευή, οδεύοντας προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή τους από το 2020, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στον τεχνολογικό κλάδο επεκτείνεται στις διεθνείς αγορές.

Η αμφισβήτηση του επενδυτικού αφηγήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η γενικότερη αποστροφή προς τον κίνδυνο δημιουργούν ανησυχίες για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας και, κατ’ επέκταση, της ενεργειακής ζήτησης.

«Οι διαταραχές στην προσφορά εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο, ωστόσο οι βραχυπρόθεσμες ανησυχίες για τη ζήτηση, που συνδέονται με την αποδόμηση του επενδυτικού στοιχήματος στην AI και τη γενικευμένη αποστροφή προς το ρίσκο, ασκούν πιέσεις στις τιμές», ανέφεραν αναλυτές της Saxo.

Ρωσία: Νέα απειλή για την παραγωγή από τα ουκρανικά πλήγματα

Στο μέτωπο της προσφοράς, η ρωσική παραγωγή αργού ενδέχεται να μειωθεί περαιτέρω, καθώς εντείνονται οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων και υποδομών εξαγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με αναλυτές και παράγοντες της αγοράς.

Οι επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διαταραχές στη λειτουργία των ρωσικών εγκαταστάσεων διύλισης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τετάρτη, οι συνολικοί όγκοι επεξεργασίας αργού στα ρωσικά διυλιστήρια έχουν μειωθεί κατά 45% από τα τέλη Οκτωβρίου, εξαιτίας των επιθέσεων.