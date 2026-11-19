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Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους βρίσκονται σε συνομιλίες για την εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων πετρελαίου από το Κατάρ μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, αξιοποιώντας την αυξημένη παρουσία τους στις μεταφορές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με πρόσωπα με γνώση των συζητήσεων ανέφεραν στο Bloomberg, ότι οι εταιρείες επικοινώνησαν αυτόν τον μήνα με την QatarEnergy, ζητώντας να εξασφαλίσουν ποσότητες πετρελαίου για το 2027. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στις ποικιλίες αργού πετρελαίου Qatar Marine και Qatar Land, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ έχουν αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, παρά το αδιέξοδο στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις σε πλοία.

Οι αυξημένες ροές έχουν συμβάλει στην υποχώρηση των τιμών, καθώς οι εμπορικοί οίκοι αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στη μεταφορά φορτίων και στην ανάληψη των σχετικών κινδύνων, την ώρα που ορισμένα διυλιστήρια εμφανίζονται πιο επιφυλακτικά.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες ευκαιρίες για το 2027. Το Κατάρ, το οποίο πριν από τον πόλεμο κάλυπτε σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), βρίσκεται εντός του Περσικού Κόλπου και οι εξαγωγές του πρέπει να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας και έχει περιορίσει τις αποστολές.

Τα μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας προβλέπουν την παράδοση συμφωνημένων ποσοτήτων σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο στον προμηθευτή όσο και στον αγοραστή σε αντίθεση με τις αγορές φορτίων με άμεση παράδοση.

Με λίγο περισσότερο από έναν μήνα να απομένει μέχρι την έναρξη των συμβολαίων του 2027, αρκετά ασιατικά διυλιστήρια εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με παραγωγούς, όπως η QatarEnergy και η Abu Dhabi National Oil (Adnoc).

Η Adnoc έχει επίσης εμφανιστεί πρόθυμη να διαθέσει μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων σε εμπορικές εταιρείες για την επόμενη χρονιά, όπως έχει μεταδώσει το Bloomberg.

Η QatarEnergy συνάπτει συνήθως ετήσιες συμφωνίες προμήθειας με διυλιστήρια. Ωστόσο, οι συζητήσεις για τις συμβατικές ποσότητες του επόμενου έτους έχουν καθυστερήσει λόγω των προβλημάτων που σχετίζονται με τη μεταφορά αργού πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ωστόσο η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό.

Ορισμένες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου ήδη αγοράζουν πετρέλαιο από το Κατάρ μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων, ωστόσο οι ποσότητες αφορούν κυρίως την εμβληματική ποικιλία Al-Shaheen. Άλλοι εξασφαλίζουν συνήθως φορτία μέσω μηνιαίων διαγωνισμών πώλησης, μια συνήθης πρακτική πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, την οποία η QatarEnergy επιδιώκει να επαναφέρει.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, εμπορικοί όμιλοι όπως οι Vitol Group, Mercuria Energy Group και Trafigura Group, καθώς και οι εμπορικοί βραχίονες παραγωγών όπως η TotalEnergies SE και η Adnoc, έχουν αποκτήσει αναβαθμισμένο ρόλο στη διασφάλιση της συνέχειας των ενεργειακών ροών μεταξύ του Περσικού Κόλπου και της Ασίας.