Πτώση περίπου 1% κατέγραψαν οι τιμές του αργού πετρελαίου την Τρίτη, υποχωρώντας στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις προοπτικές τερματισμού των πολέμων σε Ιράν και Ουκρανία, την ώρα που οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις και στα δύο μέτωπα εντείνουν τις ανησυχίες για νέες διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στρέφεται στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, που θα καθορίσουν εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου για το υπόλοιπο της δεύτερης θητείας του. Δημοσκοπήσεις και ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι Δημοκρατικοί θα ανακτήσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενώ η έκβαση της μάχης για τη Γερουσία παραμένει αβέβαιη.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 1,17 δολάρια ή 1%, κλείνοντας στα 103,60 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Οκτωβρίου. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI υποχώρησε κατά 37 σεντς, στα 96,09 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή κλεισίματος από τις 14 Οκτωβρίου.

Ιράν: Διπλωματικές προσπάθειες και νέες αμερικανικές επιθέσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, το Κατάρ, που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, εντείνει τις προσπάθειες για την αποτροπή νέας κλιμάκωσης μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένουν προσηλωμένες στη διαδικασία διαμεσολάβησης, εξετάζοντας προτάσεις που αποσκοπούν στη γεφύρωση των διαφορών τους.

«Παρά τα θετικά αυτά μηνύματα, είναι πιθανότατα πολύ νωρίς για να θεωρήσουμε ότι οι κίνδυνοι κλιμάκωσης έχουν υποχωρήσει», επισημαίνει η ING σε ανάλυσή της. Όπως προσθέτει, «εκείνο που είναι σαφές είναι ότι ισχυρές ενδείξεις προόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες θα ασκούσαν περαιτέρω καθοδικές πιέσεις στις τιμές».

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα στο ιρανικό νησί Κεσμ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στόχος ήταν αντιαεροπορικοί πύραυλοι που είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον αμερικανικών δυνάμεων. Άλλος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις είχαν περιορισμένη έκταση και δεν σηματοδοτούσαν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις.

Ξεχωριστά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, βάσει της οποίας η Ουάσιγκτον θα διακόψει, μετά το τέλος του έτους, χρηματοδότηση ύψους 4 δισ. δολαρίων προς το Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, η σαουδαραβική πετρελαϊκή εταιρεία Aramco σχεδιάζει την επέκταση αγωγού μεταφοράς αργού που παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Αμίν Νάσερ.

Ο ουσιαστικός αποκλεισμός της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας διόδου, από την οποία περνούσε προηγουμένως περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, έχει αναδιαμορφώσει τις ενεργειακές ροές και τις επενδυτικές προτεραιότητες των πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής.

Ρωσία και Ουκρανία: Συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι εν μέσω νέων επιθέσεων

Στο ουκρανικό μέτωπο, το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με αμερικανικά ενεργειακά στοιχεία, η Ρωσία ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης της ρωσικής ενέργειας στις διεθνείς αγορές, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, έχουν συμβάλει στη στήριξη των τιμών του πετρελαίου.

Μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αυξήσει τις εξαγωγές της, ενισχύοντας την προσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Ωστόσο, ενόψει των διαπραγματεύσεων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση.

Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζικές επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε μεγάλες περιοχές της χώρας.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία έπληξε με drones μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Γιαροσλάβλ, προκαλώντας πυρκαγιά, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη.

Παράλληλα, οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων κοντά στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δύο χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, αναδεικνύουν την κλιμάκωση του ναυτικού πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε σημαντική πρόκληση για τη Συμμαχία στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε άλλες εξελίξεις της αγοράς, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες τον Οκτώβριο, στα 1,08 εκατ. βαρέλια ημερησίως, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών μεταφορών που εξέτασε το Reuters.

Η στασιμότητα της παραγωγής αργού και τα υψηλά ναύλα εξακολουθούν να περιορίζουν τη ζήτηση για αρκετές ποιότητες πετρελαίου της Νότιας Αμερικής.

ΗΠΑ: Στο επίκεντρο τα αποθέματα πετρελαίου

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, τα οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθούν από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) την Τρίτη και από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι ενεργειακές εταιρείες αύξησαν τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ κατά 900.000 βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, θα πρόκειται για την πρώτη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων έπειτα από πέντε εβδομάδες.

Την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου έτους είχε καταγραφεί αύξηση των αποθεμάτων κατά 5,2 εκατ. βαρέλια.