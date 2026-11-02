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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου σήμερα Δευτέρα, καθώς δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσανατολίζεται να δώσει περισσότερο χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειες με το Ιράν, προτού αποφασίσει εάν θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιθέσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης.

Το Brent υποχώρησε περισσότερο από 3%, κάτω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, εξανεμίζοντας το σύνολο των κερδών της Παρασκευής, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διολίσθησε κάτω από τα 101 δολάρια.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται ανώνυμες πηγές, ο Τραμπ γνωστοποίησε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένζαμιν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, ότι προτιμά να εξαντλήσει τα περιθώρια της διπλωματίας. Η προσέγγιση αυτή φέρεται να προκάλεσε ανησυχία στον Νετανιάχου.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο στα τέλη Φεβρουαρίου, με κοινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Διπλωματικές κινήσεις και απειλές για νέες επιθέσεις

Το Σάββατο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για νέα στρατιωτικά πλήγματα, υπογραμμίζοντας ότι ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική διευθέτηση.

Η προοπτική συνέχισης των συνομιλιών περιόρισε τις ανησυχίες των επενδυτών για άμεση αναζωπύρωση των εχθροπραξιών, παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ δεν έχουν σταματήσει.

Το Brent είχε καταγράψει ισχυρή άνοδο τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε υψηλό εξαμήνου, παρά την ανάκαμψη των ροών αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να αποκλείει νέες επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ανώτατος στρατιωτικός διοικητής παρουσίασε την Πέμπτη στον Αμερικανό πρόεδρο τις διαθέσιμες στρατιωτικές επιλογές.

«Πρόκειται για προσωρινή υποχώρηση των τιμών», εκτίμησε η Φλόρενς Σμιτ, ανώτερη στρατηγική αναλύτρια ενέργειας της Rabobank, επισημαίνοντας ότι η σημερινή ρητορική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει το πετρέλαιο υψηλότερα.

Το Ιράν προετοιμάζεται για νέα σύγκρουση

Παράλληλα με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής αντιπαράθεσης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή στους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές να προετοιμαστούν για πιθανή επανάληψη των συγκρούσεων με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας άφηνε να εννοηθεί ότι καταγράφεται πρόοδος στις διπλωματικές επαφές.

Το Σάββατο, ιρανική αντιπροσωπεία βρέθηκε στο Κατάρ για συνομιλίες με διαμεσολαβητές.

Ωστόσο, η κατάσταση στη θαλάσσια περιοχή παραμένει εύθραυστη. Την Κυριακή, η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO) ανέφερε ότι έλαβε πληροφορίες για πλήγμα από βλήμα σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, μετά την επίθεση που είχε δεχθεί την Παρασκευή δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η ίδια υπηρεσία ανακοίνωσε ακόμη πλήγμα σε πλοίο ανατολικά του Ρας Αλ Χάφτζι της Σαουδικής Αραβίας, βαθύτερα στον Περσικό Κόλπο.

Goldman Sachs: Αναβάθμιση των προβλέψεων για το Brent

Παρότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο έχουν επιστρέψει κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, οι αποστολές διυλισμένων προϊόντων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την κλιμάκωση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, έχει ενισχύσει τις πιέσεις στις τιμές των καυσίμων, με το diesel να καταγράφει σημαντική άνοδο στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για το Brent, τοποθετώντας την τιμή του στα 105 δολάρια το βαρέλι για τον Δεκέμβριο και τη μέση τιμή του 2027 στα 88 δολάρια.

Οι αναλυτές της τράπεζας, μεταξύ των οποίων οι Ντάαν Στράιβεν και Γιούλια Γκρίγκσμπι, επισημαίνουν ότι οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε συνδυασμό με τον ευρύτερο γεωπολιτικό κατακερματισμό, αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά πετρελαίου.

Στο επίκεντρο το diesel ενόψει χειμώνα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην αγορά diesel, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας στο βόρειο ημισφαίριο.

Η Τζουν Γκο, ανώτερη αναλύτρια πετρελαίου της Sparta Commodities, χαρακτήρισε το diesel ως το προϊόν που αντιμετωπίζει τις εντονότερες πιέσεις.

Όπως εξήγησε, η διαθέσιμη πλεονάζουσα δυναμικότητα διύλισης συγκεντρώνεται κυρίως στην Κίνα, όπου οι αρχές εξακολουθούν να εφαρμόζουν αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο OPEC+ αποφάσισε το Σαββατοκύριακο να διατηρήσει αμετάβλητες τις ποσοστώσεις παραγωγής για τον Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση, τον Σεπτέμβριο, της σταδιακής άρσης των εθελοντικών περικοπών.

Η απόφαση έχει σε μεγάλο βαθμό συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι συνεχιζόμενες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της Ερυθράς Θάλασσας, εξακολουθούν να απειλούν τις εξαγωγές και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις.