Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 8,66 δολάρια ή 7,63%, κλείνοντας στα 104,77 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε πτώση 7,66 δολαρίων ή 7,36%, στα 96,46 δολάρια το βαρέλι.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Brent υποχώρησε ακόμα και έως τα 103,28 δολάρια και το WTI έως τα 95,15 δολάρια, με αναλυτές να αποδίδουν την απότομη πτώση στις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο.

Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος ανέφερε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραχώρησε στην κυβέρνηση συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ο Πεζεσκιάν πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «θα προσπαθήσει να επιλύσει το πρόβλημα μέσω του διαλόγου», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν πραγματοποιήσει πολυήμερες συνομιλίες με διαμεσολαβητές από το Κατάρ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Τραμπ: Πιθανή μια συμφωνία με το Ιράν

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ιράν επιθυμεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα μπορούσε να συμβεί».

Το βράδυ της Δευτέρας, διαμεσολαβητές από το Κατάρ μετέβησαν στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Raymond James, Πάβελ Μολτσάνοφ, οι ενδείξεις προόδου στις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες άσκησαν καθοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, ο ίδιος συνέστησε επιφυλακτικότητα, υπενθυμίζοντας τις πολλές προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο που διαψεύστηκαν τους τελευταίους μήνες.

Το Brent είχε ολοκληρώσει τον Οκτώβριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, καθώς οι αγορές ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, την Τρίτη.

«Η αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να αντιδρά με εξαιρετική ευαισθησία σε κάθε είδηση που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

«Ενώ οι φόβοι για επικείμενη κλιμάκωση είχαν ωθήσει τις τιμές υψηλότερα την προηγούμενη εβδομάδα, αυτές υποχώρησαν απότομα στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», πρόσθεσε.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Οι διαπραγματεύσεις ακολούθησαν την πρόσφατη αύξηση των επιθέσεων σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, αν και παράλληλα καταγράφονται ενδείξεις ενίσχυσης των εξαγωγών από ορισμένες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες.

Οι εξαγωγές αργού της Σαουδικής Αραβίας αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δύο από τις τρεις εταιρείες παρακολούθησης πλοίων, παρά τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι συνδέονται με το Ιράν, σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος που ξέσπασε στα τέλη Φεβρουαρίου έχει προκαλέσει σημαντική συρρίκνωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου.

Σύμφωνα με τον Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, διευθύνοντα σύμβουλο της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας ADNOC του Άμπου Ντάμπι, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο βαρέλια έχουν αντληθεί από τα παγκόσμια αποθέματα από τότε που ο πόλεμος διατάραξε τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Goldman Sachs: Κίνδυνος εκτίναξης του Brent στα 140 δολάρια

Παρά τη σημαντική υποχώρηση των τιμών, ορισμένοι αναλυτές προειδοποιούν ότι το πετρέλαιο θα μπορούσε να κινηθεί εκ νέου ανοδικά, εφόσον παραταθούν οι διαταραχές στην παραγωγή και στις μεταφορές.

Η Goldman Sachs προειδοποίησε την Κυριακή ότι το Brent θα μπορούσε να εκτιναχθεί στα 140 δολάρια το βαρέλι το 2027, εάν η παραγωγή πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο παραμείνει κατά 3,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως χαμηλότερη από τον μέσο όρο του 2025.

«Η εντατικοποίηση των επιθέσεων στη ναυσιπλοΐα, οι ζημιές στις πετρελαϊκές υποδομές και η διατήρηση ενός αυξημένου ασφαλίστρου κινδύνου παραμένουν οι βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα άνοδο των τιμών», ανέφερε η αμερικανική επενδυτική τράπεζα σε έκθεσή της.