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Σε συμφωνία για την εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων της Lukoil εκτός Ρωσίας κατέληξε επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής την Eldridge, την εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τοντ Μπόλι, όπως επιβεβαίωσαν πηγές στο CNBC.

Στη συμφωνία συμμετέχουν επίσης ο αμερικανικός αναπτυξιακός χρηματοδοτικός οργανισμός International Development Finance Corporation (DFC) και η Catena Investments, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση στο υπό αμερικανική ηγεσία επενδυτικό σχήμα των διυλιστηρίων και άλλων παραγωγικών εγκαταστάσεων της Lukoil στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Περιλαμβάνει επίσης το δίκτυο πρατηρίων καυσίμων της ρωσικής εταιρείας στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία.

Εν αναμονή της έγκρισης των ΗΠΑ

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να δώσει το πράσινο φως στη συναλλαγή, αν και εκκρεμεί ακόμη η τελική έγκριση, σύμφωνα με τις πηγές.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας θα εξασφάλιζε στο επενδυτικό σχήμα παραγωγική δυναμικότητα περίπου 350.000 βαρελιών ημερησίως.

Παράλληλα, η συμφωνία θα επέτρεπε στην Ευρώπη να προμηθεύεται καύσιμα, όπως το ντίζελ, που μέχρι πρότινος παρήγαγε η Lukoil, μέσω του υπό αμερικανική ηγεσία επενδυτικού σχήματος και όχι από τη Ρωσία.