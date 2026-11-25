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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, μετά την ανακοίνωση των Χούθι της Υεμένης ότι επιτέθηκαν στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Σαουδικής Αραβίας, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες θα μπορούσαν να ανατρέψουν τις εκτιμήσεις για επικείμενη υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 3,21 δολάρια ή 3,5%, κλείνοντας στα 94,61 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,63 δολαρίων ή 2%, στα 83,68 δολάρια το βαρέλι. Και οι δύο τύποι αργού είχαν καταγράψει κέρδη άνω του 2% την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και στην οικονομική συνοικία του Ριάντ. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο, το μεγαλύτερο της χώρας, αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος που λειτουργεί επίσης ως σημαντικός τερματικός σταθμός εξαγωγής σαουδαραβικού αργού.

Σύμφωνα με τον αναλυτή πετρελαίου της PVM, Τάμας Βάργκα, η ανακοίνωση των Χούθι πυροδότησε το ανοδικό ράλι της Τετάρτης, καθώς αυξήθηκε το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου. Παράλληλα, εκτίμησε ότι αρκετοί επενδυτές πιθανότατα προχώρησαν στο κλείσιμο θέσεων short ενόψει της αργίας των Ευχαριστιών στις ΗΠΑ.

Ο αναλυτής της Price Futures Group, Φιλ Φλιν, επισήμανε ότι οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις γεωπολιτικές εντάσεις ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Μικρότερη των προσδοκιών η αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων

Πρόσθετη ώθηση στις τιμές έδωσαν τα στοιχεία για τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,1 εκατ. βαρέλια, στα 418,9 εκατ. βαρέλια, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 20 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA).

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση κατά 1,5 εκατ. βαρέλια.

Όπως εξήγησε ο Φλιν, η μικρότερη της αναμενόμενης αύξηση των αποθεμάτων ενίσχυσε τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Στο επίκεντρο η συνεδρίαση του ΟΠΕΚ+

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα γύρω από τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ στη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου, κατά την οποία αναμένεται να καθοριστεί η πολιτική παραγωγής για το 2027, εξακολουθεί να περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω ανόδου των τιμών.

Ο ειδικός σε θέματα πετρελαϊκής αγοράς της LSEG, Ζεντσιάνγκ Σέτο, σημείωσε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν υπόκεινται πλέον στους περιορισμούς του ΟΠΕΚ+, ενώ το Ιράκ επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγική του δυναμικότητα.

Οι υπουργοί των χωρών του ΟΠΕΚ+ πρόκειται να πραγματοποιήσουν σειρά συναντήσεων στις 29 Νοεμβρίου.

«Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) αυτόν τον μήνα, οι εκτιμήσεις για υπερπροσφορά στην παγκόσμια αγορά συγκρατούν τις τιμές», ανέφερε ο επικεφαλής οικονομολόγος του NLI Research Institute, Τσουγιόσι Ουένο.

Όπως πρόσθεσε, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται επίσης στον τρόπο με τον οποίο θα καθοριστούν οι ποσοστώσεις παραγωγής για το επόμενο έτος.

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι ο OPEC+ αναμένεται να ολοκληρώσει έως το τέλος του έτους την αξιολόγηση της παραγωγικής δυναμικότητας των κρατών-μελών του.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το Ιράκ και το Καζακστάν ασκούν πιέσεις για υψηλότερες εκτιμήσεις της παραγωγικής τους δυναμικότητας, εντείνοντας τις διαφωνίες στο εσωτερικό της συμμαχίας σχετικά με τη διαδικασία που θα καθορίσει τα επιτρεπόμενα επίπεδα παραγωγής για το 2027.

Νέες εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Στη Λιβύη, επαναλειτούργησε ο πετρελαιαγωγός Σαράρα, έπειτα από σύντομη διακοπή, όταν ομάδα την οποία η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της χώρας χαρακτήρισε παράνομη έκλεισε μία βαλβίδα.

Παράλληλα, νέα ανησυχία προκαλούν οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, όπου, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έγινε στόχος επίθεσης και ακινητοποιήθηκε την Τρίτη, ενώ ακολουθούσε, κατά τους ίδιους, «μη εγκεκριμένη» διαδρομή κοντά στα Στενά.